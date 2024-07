Conoce cuánto dinero recibirán los deportistas peruanos si ganan medallas en los Juegos Olímpicos París 2024. - créditos: COP

Hoy viernes 26 de julio se llevó a cabo la ceremonia de inauguración de los Juegos Olímpicos de París 2024. Y es que el mundo se paralizó con la presentación de los deportistas en el río Sena y que representarán a los 206 países participantes, buscando llegar a lo más alto. Evidentemente, el team Perú se hizo presente e intentará sacar cara por el país. En ese sentido, conoce cuánto dinero se llevarán los deportistas peruanos si ganan medalles en la cita olímpica.

A diferencia de otras ediciones, donde la apertura se realizaba en el principal estadio de cada ciudad designada, en esta ocasión, los parisinos decidieron darle un giro a la situación y mover toda la fiesta a las calles de la capital de Francia, concretamente, al río más importante de dicho país. Esto con el fin de que el público pudiera disfrutar y presenciar a los deportistas que portarán las banderas de sus respectivas naciones.

Uno por uno, cada delegación fue desfilando a través de embarcaciones a lo largo de 6 kilómetros de los 774,76 kilómetros que comprende de largo. En el caso de la delegación de Perú, su aparición fue la número 147 en una jornada donde la intensa lluvia salió a flote, pero que no impidió el desarrollo del inicio de la 33° edición de los juegos que se disputarán entre el 26 de julio hasta el 11 de agosto.

Si bien la ceremonia inaugural se desarrolló este viernes, hubo un par de competencias que se adelantaron el miércoles 24: fútbol y rugby. El motivo es por la cantidad de partidos a disputarse y evitar que exista un excesivo desgaste en los deportistas.

La delegación peruana en su bote en el río Sena durante la ceremonia de inauguración de los Juegos Olímpicos de París 2024. - créditos: REUTERS/Aleksandra Szmigiel

¿Cuánto recibirán los deportistas peruanos si ganan medallas?

El deseo de todos los deportistas es ocupar un lugar en el podio, si no es hacerse con la medalla de oro. No obstante, al ser competencias de mucha exigencia, solo tres serán los afortunados en cada disciplina en los Juegos Olímpicos.

Ahora, el Comité Olímpico Internacional no brinda premios económicos, mas que las preseas de oro, plata y bronce. No obstante, el esfuerzo de cada atleta peruano no será realizado en vano y, más allá de la entrega de alguna medalla, el Gobierno del Perú anunció que apoyará con cuantiosas sumas de dinero a los que se suban al podio en París 2024.

Esto lo dio a conocer la presidenta, Dina Boluarte, a través de una ceremonia de despedida que se dio en Palacio de Gobierno y donde le auguró los mejores éxitos a los 26 deportistas. En eso, la mandataria indicó que los que consigan la medalla de oro se llevarán 60 mil dólares, los que se hagan con la medalla de plata recibirán 50 mil dólares, mientras que los que se adjudiquen la de bronce percibirán 40 mil dólares.

Eso no fue todo, ya que los entrenadores de estos deportistas medallistas también serán beneficiados. Los de oro recibirán 18 mil dólares, 15 mil dólares para los de plata y 12 mil dólares para los de bronce.

La mandataria brindó todo su apoyo a la delegación peruana. (Video: TV Perú)

La delegación de Perú en los Juegos Olímpicos París 2024

Atletismo: Gladys Tejeda, Cristhian Pacheco, Luz Mery Rojas, Mary Luz Andía, Thalia Valdivia, Kimberly García, Evelyn Inga, César Rodríguez y Luis Henry Campos.

Natación: María Alejandra Bramont-Arias, Mckenna de Bever y Joaquín Vargas

Surf: Alonso Correa, Lucca Mesinas y Sol Aguirre

Vela: Stefano Peschiera, Florencia Chiarella y María Belén Bazo

Remo: Alessia Palacios, Valeria Palacios y Adriana Sanguineti

Tiro: Nicolás Pacheco y Daniella Borda

Judo: Juan Miguel Postigos

Esgrima: María Luisa Doig

Bádminton: Inés Castillo

El último medallista de Perú en Juegos Olímpicos

Perú no es un país que se haya acostumbrado a posicionarse en lo más alto en la historia de los Juegos Olímpicos. De hecho, solo acumula 4 medallas (1 de oro y 3 de plata). La única de oro fue ganada por Edwin Vásquez en Londres 1948 en la modalidad de pistola libre a 50 metros, mientras que el último medallista fue Juan Giha, quien se hizo con la de plata en modalidad ‘skeet’ en Barcelona 1992.