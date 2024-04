Melissa Klug se pronuncia sobre enfrentamientos entre Samahara Lobatón y Bryan Torres

Vecinos se quejan de Samahara Lobatón y sus constantes peleas con Bryan Torres. (Video: Magaly Tv La Firme / ATV).

Fuerte y claro. La empresaria Melissa Klug ha expresado su preocupación por su hija Samahara Lobatón en medio de los recientes enfrentamientos públicos con su pareja, Bryan Torres, con quien espera un hijo. Melissa, quien ha evitado mantenerse al margen, sorprendió al hablar sobre la situación que atraviesa su engreída.

Todo esto, luego de los altercados entre la exchica reality y Bryan, que han sido objeto de atención mediática después de que se difundieran imágenes de la modelo arrojando la ropa y los zapatos del cantante de salsa a la calle desde la ventana del departamento que le pertenece a los padres de Torres.

Ante esta situación, Klug comentó sobre sus sentimientos respecto a todo lo que está sucediendo con Samahara. Melissa expresó de manera breve que se sentía preocupada. “Tensa y preocupada”, sostuvo a un diario conocido.

Melissa Klug y Abel Lobatón son llamados a intervenir en la vida de Samahara Lobatón.

En relación con las críticas dirigidas hacia ella por no intervenir de manera más firme en la situación de su hija, la expareja de Jefferson Farfán enfatizó: “Nadie sabe lo de nadie. Es muy fácil hablar y criticar cuando nadie sabe lo que uno pasa”, acotó a Trome. Vale recalcar, que Bryan en entrevista con Magaly mencionó que la modelo tenía que desalojar el departamento, y que se hará cargo del bebé en camino.

Bryan Torres afirma que Samahara Lobatón se va de su casa, pese a embarazo

En entrevista con Magaly Medina, Bryan Torres mencionó que Samahara Lobatón se va de su casa, pese a embarazo, puesto que el departamento es de sus padres, y afirmó que este recinto ya contaba con todos sus acabados. “Eso voy a aclarar. Yo lo dejé todo ok, con acabados, con baños, con todo el baño ok, lo de la cocina, todo. Ella hizo un canje con una empresa y puso la cabecera de la casa, puso la parte de las maderas de la cocina. La verdad yo no tengo nada ahí, lo que es refrigerador, la verdad nada es mío, porque yo recién me iba a vivir ahí. Yo solamente tenía mi cama y mi ropa y nada más, pero sí tenía todos mis acabados”, mencionó.

Además, Torres aseguró que Samahara se llevará parte de las redecoraciones que él había hecho en el departamento, pero se comprometió a pagarle una parte del costo de dichas mejoras. “Ella no se quedará en el aire”, afirmó el ex amigo de Jefferson Farfán, mostrando su disposición a ayudar a su expareja en esta difícil situación.

“Yo voy a estar ahí (con el embarazo), en todos los pasos, yo no me voy a desentender jamás, es mi hijo, lo acepto. Es mi segundo hijo o hija, no sabemos. Lo único que pido es que no se ventile tanto”, indicó Bryan Torres, dejando en claro que es consciente de los gastos que se vienen con el parto, pues Samahara no tiene seguro médico.

“Obvio, es su trabajo de ella. Y justamente yo he hablado, he conversado con ella. Yo me voy a ser responsable de eso. Yo le dije, o sea, tenemos que irnos, ¿no? Tú por tu lado, yo por mi lado. Hemos quedado en que ella se va a llevar todo y solamente le debo la suma de 8000 soles, que sí se los voy a pagar. Nada más. O sea, va a sacar cada mueble que le pusieron, lo va a sacar y se lo va a llevar a otro lado. Ella me dijo que sí, que le iba a sacar todo”, aseguró.