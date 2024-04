Melissa Klug y Abel Lobatón son llamados a intervenir en la vida de su hija Samahara: “Van a seguir las agresiones”

Melissa Klug y Abel Lobatón son llamados a intervenir en la vida de Samahara Lobatón. (Video: América Hoy / América TV).

En un reciente episodio de escándalo doméstico, Samahara Lobatón y Bryan Torres han acaparado la atención mediática debido a un conflicto altamente público que culminó con Lobatón siendo vista expulsando las pertenencias de Torres por la ventana. Este incidente ha llevado a los conductores de ‘América Hoy’ a discutir sobre la necesidad de intervención familiar, destacando la creciente preocupación por los patrones de violencia que muestra la pareja.

Samahara Lobatón, hija de Melissa Klug y Abel Lobatón, ha generado controversia tras un reciente incidente con su pareja, Bryan Torres. El altercado, que incluyó gritos y la expulsión de objetos personales a través de una ventana, ha llamado la atención no solo del público, sino también de profesionales en la salud mental.

En el último episodio del programa ‘América Hoy’, el psicólogo Eduardo Bracamonte ha expresado su preocupación, sugiriendo la necesidad de que la familia intervenga y que Lobatón reciba atención especializada para manejar sus episodios de violencia. El especialista puso énfasis en este tema a fin de prevenir una escalada de conflictos.

¿Qué deben hacer Melissa Klug y Abel Lobatón?

Este no es el primer episodio de violencia que protagonizan Samahara Lobatón con Bryan Torres y que ocurre de manera pública, por lo que siempre los especialistas en el tema han hecho una llamado a la acción.

Es por ello que Bracamonte destacó que, si bien es común que existan conflictos en las relaciones de pareja, la naturaleza y la intensidad de estos altercados sobrepasan lo considerado normal o saludable. Hizo énfasis en el impacto negativo que este tipo de comportamiento podría tener, no solo en la pareja, sino también en los hijos de la influencer, indicando la importancia de buscar ayuda profesional antes de que la situación escale aún más.

“Todas las parejas tienen peleas pero no a ese nivel, no todos se andan pegando, agrediendo a nivel nacional. Hay discusiones pero no ese nivel de agresividad”, manifestó el psicólogo Eduardo Bracamonte.

Por ello, la recomendación del psicólogo hace un llamado directo a los padres de Lobatón, Melissa Klug y Abel, para que tomen cartas en el asunto. La presencia de menores en el entorno donde ocurren estos episodios de violencia es particularmente preocupante, resaltando la urgencia de actuar para proteger el bienestar de la familia.

“De todo corazón es hora de que intervengan porque la escalada de agresión va a seguir. hay una vida que viene en camino. Ella acaba de ser mamá, tiene muchas hijas, si ella no puede que la lleve donde un especialista. Se trata de ella, del bebe y del ejemplo y modelo que le está dando a todas las jóvenes que la siguen”, manifestó el especialista.

Samahara Lobatón y Bryan Torres pusieron fin a su relación

Tras evidenciarse las imágenes del escándalo que tuvieron Samahara con Bryan, el cantante apareció en un enlace en vivo ante las cámaras de ‘Magaly TV La Firme’ donde reveló que su relación con la hija de Melissa Klug llegó a su fin y que ya no vivía con ella desde hace tres semanas.

Además, confirmó que Samahara se encuentra embarazada, pero que los conflictos y peleas continúan, por lo que ella también deberá retirarse del domicilio, ya que es la casa de sus padres y donde viven sus abuelos, por lo que desea darle paz a su familia.

Torres aseguró que esta semana Lobatón deberá dejar la casa y que él ya lo hizo hace tres semanas. Según comentó, los constantes escándalos y peleas fue lo que hizo que su padre le pidiera que se vayan.

Melissa Klug está preocupada por Samahara Lobatón

La mamá de Samahara Lobatón, Melissa Klug, comentó estar “tensa y preocupada” por todo lo que viene pasando con su segunda hija y los enfrentamientos públicos que se han evidenciado con su expareja, Bryan Torres. La popular ‘Blanca de Chucuito respondió a Trome acerca de las críticas que viene recibiendo por los usuarios por no haber puesto “mano dura” con su hija.

“Nadie sabe lo de nadie. Es muy fácil hablar y criticar cuando nadie sabe lo que uno pasa”, afirmó Melissa Klug, quien hace casi 5 meses se convirtió nuevamente en madre y ahora Lobatón se ha visto envuelto en un lío mediático por las peleas que ha protagonizado con Torres en su vecindario de Chorrillos.