Bryan Torres afirma que Samahara Lobatón se va de su casa: “Se lleva todo y le pagaré 8 mil soles”

Bryan Torres afirma que Samahara Lobatón se va de su casa. (Captura: Magaly TV La Firme)

Fuerte y claro. El cantante Bryan Torres dio un giro inesperado en su relación con la modelo Samahara Lobatón durante una entrevista en el programa ‘Magaly TV La Firme’ el pasado 22 de abril. Torres sorprendió al confirmar que la relación con la exchica reality había llegado a su fin, a pesar de que esta se encuentra en estado de gestación.

Durante la entrevista, el examigo de Jefferson Farfán reveló que la situación se ha vuelto complicada, ya que su familia le está reclamando la propiedad donde vivían juntos en Chorrillos. Ante esta situación, el cantante afirmó que Samahara tendrá que mudarse con su hija, puesto que ha generado disputas debido a las constantes peleas que han tenido.

Ante ello, Magaly Medina cuestionó al cantante porque Samahara remodeló el departamento con canje publicitario: “Esa casa donde tú la llevas a vivir a Samahara, que dices que te ha costado tu esfuerzo, pero la casa vimos que la remodeló Samahara con su canje, porque vimos que ella cambió los muebles, pintó, tarrajearon, pusieron todo, remodelaron con su canje”, dijo la periodista en defensa de la modelo.

Se lo llevará todo

Bryan mencionó que no es así, puesto que el departamento contaba con todos sus acabados. “Eso voy a aclarar. Yo lo dejé todo ok, con acabados, con baños, con todo el baño ok, lo de la cocina, todo. Ella hizo un canje con una empresa y puso la cabecera de la casa, puso la parte de las maderas de la cocina. La verdad yo no tengo nada ahí, lo que es refrigerador, la verdad nada es mío, porque yo recién me iba a vivir ahí. Yo solamente tenía mi cama y mi ropa y nada más, pero sí tenía todos mis acabados”, mencionó.

Además, Torres aseguró que Samahara se llevará parte de las redecoraciones que él había hecho en el departamento, pero se comprometió a pagarle una parte del costo de dichas mejoras. “Ella no se quedará en el aire”, afirmó el ex amigo de Jefferson Farfán, mostrando su disposición a ayudar a su expareja en esta difícil situación.

“Obvio, es su trabajo de ella. Y justamente yo he hablado, he conversado con ella. Yo me voy a ser responsable de eso. Yo le dije, o sea, tenemos que irnos, ¿no? Tú por tu lado, yo por mi lado. Hemos quedado en que ella se va a llevar todo y solamente le debo la suma de 8000 soles, que sí se los voy a pagar. Nada más. O sea, va a sacar cada mueble que le pusieron, lo va a sacar y se lo va a llevar a otro lado. Ella me dijo que sí, que le iba a sacar todo”, aseguró.

Bryan Torres rompe su silencio tras el escándalo con Samahara Lobatón

Bryan Torres, protagonista del reciente escándalo con Samahara Lobatón, se conectó en vivo con Magaly Medina este lunes para abordar los eventos que tuvieron lugar el pasado fin de semana, después de que el programa ‘Amor y Fuego’ mostrara imágenes en las que la hija de Melissa Klug arrojaba las pertenencias del cantante por la ventana.

En la entrevista, el salsero negó rotundamente haber agredido a la exchica reality y confirmó que ella está embarazada. Asimismo, aseguró que asumirá la responsabilidad de cuidar al bebé, aunque dejó en claro que su relación como pareja ha llegado a su fin.

“Hoy he hablado con ella, está embarazada. No me voy a desentender, pero como pareja no continuaremos. Creo que es lo mejor para ambos. Magaly, yo voy a estar ahí, en todos los pasos lo que el doctor pida y todo, yo voy a estar ahí, yo no me voy a desatender jamás, es mi hijo, lo acepto, obvio. Ósea yo ya tengo una hija y es mi segundo hijo, hijo o hija no sabemos”, expresó Bryan sobre Samahara.