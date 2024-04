Jonas Brothers en Lima: Fans acampan y hacen largas colas en Costa 21 a tres días de su concierto

Fanáticos de Jonas Brothers en Perú pernoctan en cola para el concierto del domingo en Lima (Latina Noticias)

Los Jonas Brothers pisarán el escenario de Costa 21 recién el 21 de abril, sin embargo, ya son muchos los fans quienes se encuentran afuera del local haciendo largas colas para ver de cerca a Kevin Jonas, Joe Jonas y Nick Jonas, los hermanos que han robado el corazón con su música.

Luego de 14 años desde su último concierto, los Jonas Brothers regresarán a Perú como parte de su gira mundial Five Albums. One Night. The World Tour. Los artistas se presentarán el próximo domingo en Multiespacio Costa 21, recinto ubicado en el Circuito de Playas, en el distrito de San Miguel.

Latina Noticias llegó al lugar para ser testigos de lo que se viene viviendo a días del concierto. El reportero pudo conversar con emocionadas jovencitas, quienes ya están haciendo colas. Unas han iniciado esta aventura el jueves 18 de abril, mientras que otras no han tenido problemas en comenzar desde el lunes 15.

“Tenemos relevos. Estamos muy organizadas, tenemos un grupo de fans y las que no han podido venir han aportado para tener desayuno, almuerzo y cena”, indicó una fan a Latina TV.

El grupo estadounidense, originario de Wyckoff, Nueva Jersey, llegará a Perú después de su concierto en Colombia. Luego continuará con Chile, Argentina y México.

Jonas Brothers cantarán en Lima el 21 de abril y sus fans ya se encuentran haciendo colas en el Costa 21.

¿Cuánto cuestan las entradas para los Jonas Brothers?

Pese a que lograron sold out en la preventa, en precio general aún quedan entradas para la zona Platinium, la cual cuesta 518 soles. Si aún no tienes boletos, puedes adquirirlos a través de Teleticket. La cantidad máxima de compra es de 4 entradas.

El recinto solo cuenta con dos ubicaciones: Vip y Platinum.

¿A partir de qué edad se paga?

El público recomendado es para jóvenes mayores de 14 años. Pagan e ingresan a partir de los 10 años de edad, acompañados de un adulto responsable de su seguridad, cada uno con su entrada en el mismo sector.

¿A qué hora empieza el concierto?

El inicio del show está previsto para las 20:00 horas y la duración de 2:30 horas aproximadamente.

¿Dónde queda Costa 21?

El Multiespacio Costa 21 se ubica en San Miguel en la Costa Verde. Solo cuenta con una puerta. Recomendamos salir con anticipación para evitar la congestión vehicular.

Jonas Brothers darán concierto en Lima el próximo domingo 21 de abril. Composición Infobae Perú

¿Qué elementos están prohibidos llevar?

- No selfie sticks

- No elementos punzantes

- Nosustancias ilícitas

- No punteros láser

- No mochilas y bolsos grandes

- No ingreso de botellas

- No cámaras con lentes intercambiables

- No ingreso de alimentos y bebidas

¿Cómo comprar entradas en Teleticket?

1. Ingresa a la página web de Teleticket o haciendo clic AQUÍ.

2. Crea tu cuenta de usuario. Te pedirán una contraseña y tus datos personales, al igual que tu correo electrónico vigente.

3. Confirma tu registro entrando a tu correo y luego regresa a la página de Teleticket.

4. Con tu cuenta creada, será momento de ingresar a Teleticket y buscar el evento de tu preferencia.

5. Cuando tengas tu lugar en la cola virtual, solo queda esperar. Apenas llegue tu turno, ingresarás automáticamente al evento y te saldrán las zonas del evento y los precios.

6. Selecciona tus asientos y la zona donde deseas estar > reservar asiento > comprar. Aquí tendrás que ingresar los datos de tu tarjeta.

Jonas Brothers - peru - 19 abril

7. Al finalizar te saldrá que la compra ha sido realizada e inmediatamente tus tickets o boletos de entrada estarán en la parte de “MIS E- TICKETS”. Corrobora que estén ahí y listo ya tienes tu entrada asegurada.

Recuerda no compartir con nadie tu ticket. Evita ser víctima de casos de estafa.

Deberán presentar su ticket o e-ticket para el ingreso. Todos los boletos serán escaneados al ingreso por medio de dispositivos digitales. En caso de que el ticket o e-ticket esté roto, en mal estado o con indicios de falsificación, la producción u organizador podrán no autorizar la entrada al recinto.