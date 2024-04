Las primeras imágenes de los Jonas Brothers en Colombia: así será el concierto de la banda en Bogotá

Los Jonas Brothers regresan a Bogotá después de catorce años de no venir a Colombia -crédito Ed Mulholland/Reuters

Bogotá se prepara para recibir el regreso de los Jonas Brothers, después de catorce años de no venir a Colombia. El concierto, que contará con la actuación de los hermanos Nick, Joe y Kevin Jonas, está programado para empezar a las 8 de la noche y tendrá lugar en el Movistar Arena, el viernes 18 de abril. Las estrellas aterrizaron en la capital colombiana y fueron recibidos por cientos de seguidores.

Los fanáticos de la banda de hermanos estadounidenses recuerdan su aparición en la cadena de televisión Disney Channel, lo que los catapultó a la fama entre el público juvenil gracias a su serie Jonas Brothers. Su aparición en la pantalla chica en el 2005 los ayudó a tener una cantidad de fanáticos alrededor del mundo.

Los Jonas Brothers se presentarán en el Movistar Arena -crédito @joejcrew/Instagram

Los seguidores colombianos de la banda de Nick, Joe y Kevin Jonas recordaran sus éxitos como S.O.S, Burnin Up, Lovebu, Year 3000, When You Look me in the Eyes, entre otras. La emoción de los fanáticos del grupo estadounidense quedó evidenciada con el caluroso recibimiento que tuvieron los hermanos a su llegada a Colombia.

A pesar de su separación en 2013, los también actores no dejaron la música; Nick y Joe continuaron explorando nuevos sonidos en sus carreras en solitario. Ahora, se unieron para realizar la gira One Night. The World Tour, recordando los éxitos musicales que cosecharon desde el 2005.

Cientos de seguidores recibieron a los Jonas Brothers en Colombia -crédito @vasquezfabian_/X

Los hermanos estadounidenses llegaron al aeropuerto internacional El Dorado en Bogotá, después de su último concierto en São Paulo, Brasil, desarrollado en el Allianz Parque el 16 de abril. Los seguidores de las estrellas se molestaron con su llegada a Colombia puesto que se encontraban a fuera del aeropuerto esperando un saludo de los hermanos.

“Los Jonas Brothers llegaron a Colombia. No bajaron el vidrio de las ventanas, no hicieron nada”, escribió un usuario en la red social X(antes Twitter), quien también compartió un video en el que se puede observar los carros pasar a toda velocidad.

Los fanáticos de la banda estadounidense los recibieron en el aeropuerto internacional El Dorado -crédito @vasquezfabian_/X

Sin embargo, los cantantes y actores se reivindicaron con sus fanáticos colombianos al salir a saludar desde una ventana, después salieron a firmar autógrafos y tomarse fotos con los seguidores que se acercaron a saludar a los hermanos estadounidenses.

“Salieron a saludar afuera del restaurante. Jonas Brothers en Colombia”; “La cara de Nick de recién levantado, Kevin sonriendo, la cara de Joe Jonas Brothers en Colombia”; “Mi ansiedad y mi niña de 16 años no van a dormir tranquila está noche. Qué voltaje el de mañana, JONATICOS preparémonos para la mejor noche de nuestra vidas”, son algunos de los comentarios de los fanáticos de la banda en las redes sociales.

Los Jonas Brother fueron recibidos por sus seguidores en Bogotá -crédito @sebasbum/Instagram

La emoción para este evento es evidente, con miles de seguidores ansiosos por revivir los éxitos que acompañaron su juventud. El Movistar Arena ya se prepara para acoger a miles de fanáticos, el lugar hizo un protocolo de seguridad y logística en donde se recomienda a los asistentes llegar con anticipación, dado que las puertas abrirán a partir de las 4:00 p.m. y no se dispondrán rutas alternas de Transmilenio o SITP para el evento.

La gira One Night The World Tour, que inició el 12 de agosto de 2023 en Nueva York en el Yankee Stadium, todavía tiene fechas pendientes en Perú, Chile, Argentina, México, Portugal, España y otros países. El ultimo concierto del tour de los hermanos Jonas será en Polonia el 16 de octubre de 2024.

Nick, Joe y Kevin Jonas firmaron autógrafos y se tomaron fotos con sus fanáticos -crédito @vasquezfabian_/X

La influencia de los Jonas Brothers en la cultura pop ha sido significativa, especialmente entre el público juvenil de finales de la primera década de los 2000 y principios de la siguiente. Con su regreso, han logrado captar la atención no solo de su solida base de fans, sino también de nuevas generaciones.