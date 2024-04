Rosángela Espinoza estuvo al borde del desmayo tras ser sometida a reto con tarántulas en ‘EEG’. | América TV.

‘Esto es Guerra’ buscar reinventarse, por lo que ha estrenado un nuevo formato, el cual lleva el nombre ‘En busca del mejor’. En este segmento, todos los participantes se enfrentan, pues no hay equipos. Asimismo, el mejor competidor se llevará un único premio de 30 mil soles.

Uno de los retos que tuvo este segmento fue de valor, pues los participantes debían de enfrentar a sus fobias, por ello, muchos quedaron cerca de la eliminación, al no atreverse a ingresar a un lugar cerrado junto a tarántulas.

Cuando fue el turno de Rosángela Espinoza, ella en un primer momento se negó a participar, indicando que le daban miedo las arañas; sin embargo, al ser motivada por los conductores, no dudó en cumplir con este reto.

Rosángela Espinoza habló sobre su participación con tarántulas en 'Esto es Guerra'.

Ella en un primer momento se mostró totalmente seguro, pero cuando llegó el momento de ponerle algunas tarántulas en su cuerpo, la modelo gritó de terror, incluso estuvo a punto de perder la conciencia, por lo que solo cerró los ojos, para no ver a estos arácnidos.

Mientras más tarántulas ponían sobre su cuerpo, ella temblaba más, pero eso no le impidió que responda las preguntas que le hacían en ese momento, el cual era un tipo de examen de conocimiento sobre diferentes materias.

“Yo no he visto las tarántulas, solo cerré los ojos, pero sentí sus patas, tuvo que gritar, menos mal que no les tengo fobia. Yo sé que no me van a hacer daño, pero si yo veo una tarántula cara a cara me asusto, pero como han venido especialistas que manejan ese tipo de insectos entonces estaba más confiada. Yo no hubiera podido ver ninguna”, señaló.

Rosángela Espinoza habló sobre su participación con tarántulas en 'Esto es Guerra'. (Foto: Captura de TV)

Sin embargo, hubo otros participantes que no pudieron vencer su fobia y no se animaron a realizar el reto, uno de ellos fue Patricio Parodi, quien contó que le empezó a picar todo el cuerpo y supo que no debía de participar, aunque por un momento lo pensó, aunque no se animó finalmente.

Michelle Soifer se convirtió en la primera eliminada

‘EEG’ volvió a sorprender a los televidentes. Esta vez, Michelle Soifer fue eliminada del nuevo formato de del reality ‘En busca del mejor’, que inició el último lunes por las pantallas de América TV. Y que, además, tiene un motivador premio.

Desde la primera fecha, los participantes se enfrentaron individualmente en varias competencias, desde preguntas hasta manualidades, sin tener algún equipo que los respalde, como han estado acostumbrados en los últimos años.

La noche del martes quedaron sentenciados Patricio Parodi, Pancho Rodríguez y Michelle Soifer. Tras quedar en sentencia, tuvieron que votar por quien sería el primer eliminado del programa. El nombre de Michelle se repitió dos veces, por lo que la concursante se convirtió en la primera eliminada en este nuevo formato.

La conductora Johanna San Miguel comentó que este nuevo formato empezó con un pozo de 16 mil soles y con cada participante eliminado se pondrá mil soles más. En total se juegan 32 mil soles y solo uno será el ganador.