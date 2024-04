Magaly Medina descarta propuesta de Ethel Pozo para ser entrevistada: “No me interesa conocerte”(Captura: Magaly TV La Firme)

Fuertes declaraciones. En medio de las recientes declaraciones de Ethel Pozo, donde abordó su conflicto con Natalie Vértiz en redes sociales y propuso un encuentro con conductores de otros medios de farándula nacional como Magaly Medina y Rodrigo González. La figura de ATV no dudó en expresar su opinión.

La conductora de ‘Magaly TV La Firme’ dejó en claro este 16 de abril que no tiene ningún interés en conocer a la conductora de ‘América Hoy‘, afirmando rotundamente: “No me interesa conocerte”. Además, Medina señaló que todo lo que Pozo ha dicho únicamente la ha dejado mal parada.

“Bueno, empecemos. Oye, ¿y Ethel sigue hablando? ¿Sigue hablando la mujer? Ya no, ya, ya se debería de callar, le debería decir que se calle la boca porque se ha expuesto a ser destrozada en las redes sociales. Ella ha quedado pésima, ha quedado muy mal, sobre todo por enfrentarse con Natalie Vértiz que nunca ha estado involucrada en estos líos callejoneros a los que Ethel y su mancha sí están acostumbrados”, sostuvo en un inicio.

“Están acostumbrados porque todo el día viven de eso, todo el día están hurgando en la basura, siempre están haciendo y hurgan en mi basura. Además, hurgan en basura ajena encima. Ahora ella ha seguido, .... no, yo no quiero conocerte. Yo no quiero tomarme un café contigo, porque eso sería que me tenga que tomar en estos 26 años. ¿Cuántos cafés me tendría que tomar con tanta gente a la que tengo que criticar?”, agregó, luego de haber escuchado sus declaraciones.

De acuerdo con la periodista, la actitud reciente de Ethel ha generado confusión, ya que ahora está siendo criticada por sus propios seguidores. Sin embargo, la periodista dejó claro que no tiene interés en entrevistarla. “Uno ve lo que tú muestras en la televisión. A mí no me interesa verte en tu casa, no me interesa que ni siquiera a Yaco Eskenazi nunca me ha invitado a su casa ni Natalie Vértiz. ¿Por qué? ¿Por qué yo tendría que conocer tu otro lado? No me interesa”, aseveró.

“Nosotros, acá los que hacemos crítica de televisión, criticamos y hablamos y opinamos sobre lo que vemos en televisión, no sobre lo que vemos en tu cama. Sin embargo, ella dice, todo lo que hablan es totalmente falso. Obvio, es totalmente falso. Todas las cosas que dicen por qué no me conocen, porque no viven conmigo”, sentenció.

Magaly Medina considera que pelea entre Natalie Vértiz y Ethel Pozo ha perjudicado a ‘América televisión’

Por otro lado, la periodista Magaly Medina ha expresado su opinión sobre la reciente disputa entre Natalie Vértiz y Ethel Pozo, afirmando que esta situación ha tenido repercusiones negativas para el canal ‘América Televisión’.

“En tu programa hablan cosas falsas de otras personas. A pechuga ahora. Yo no creo que este lío se le salió de las manos porque fue desmesurado. Yo creo que había ahí muchos resentimientos personales o algunas cosas que le ha aflorado a raíz de una broma y de una, digamos, opinión irónica que hizo Natalie Vértiz. Ahora, yo creo que al canal no le debe gustar nada”, expresó Medina.

La conductora también señaló el impacto negativo que ha tenido en la imagen del canal la implicación de una de sus figuras destacadas, Natalie Vértiz, en este conflicto. “Que Natalie Vértiz, una de sus figuras más blancas, más limpias, que además eso más llena de marcas está, porque cuando una figura en un canal de televisión o en redes sociales es mucha más impecable su trayectoria y el mensaje que da el televidente, que da a través de sus redes sociales, ese mensaje es claramente premiado con muchas marcas”, agregó.

“Eso definitivamente al canal, ‘América Televisión’ no le ha gustado que la embarren y que la metan con rajonas. No le debe haber gustado, nadita. Y apuesto lo que sea. Por supuesto, ella es una marca que tiene, pues es impecable, impecable trayectoria, nunca ha estado metida en líos, nunca anda hablando mal de nadie, ella sabe cómo hace sus presentaciones y cómo hace su programa. Entonces, ahora no se quejen”, añadió.