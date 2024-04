Yaco Eskenazi y Natalie Vértiz afirman que no pedirán disculpas públicas a Ethel Pozo: “No, imagínate”

Yaco Eskenazi y Natalie Vértiz no pedirán disculpas públicas a Ethel Pozo. (Captura: Amor y Fuego)

Fuerte y claro. El exchico reality Yaco Eskenazi no dudó en salir a defender a su esposa, Natalie Vértiz, en medio del conflicto que se ha iniciado con Ethel Pozo, surgido por una broma realizada en el programa ‘Estás en todas’. La controversia se desató luego de que la exMiss Perú hiciera una broma sugiriendo que la hija de Gisela Valcárcel tendría las mismas comodidades que Jefferson Farfán.

En una entrevista con ‘Amor y Fuego’, el modelo también manifestó su perplejidad frente a las declaraciones de Pozo, a quien cree que está exagerando la situación, ya que todo se trata de una broma que ha sido malinterpretada. “Natalie hizo una broma, así como hacen bromas en ese programa hace rato, como cuando ponen una nota en la que sale que yo estoy teniendo problemas cuando ellos saben que me pueden llamar directamente y no hacer el display para hacer sus chistes”, dijo en un inicio.

“Es una broma, Natalie no me va a pedir permiso para hacer una broma, es una mujer inteligente y sabe lo que dice. Si la gente ha reaccionado de cierta manera, no es culpa de Natalie”, señaló el exintegrante de ‘Esto es Guerra’ en entrevista mediante llamada telefónica para Rodrigo González y Gigi Mitre.

Ante la pregunta sobre si él y su esposa ofrecerán disculpas públicas como lo exige Ethel Pozo, Eskenazi lo descartó rotundamente. “No, no, imagínate”, respondió el excapitán de los ‘Guerreros’.

Como se recuerda, la hija de Gisela Valcárcel ha sido enfática en su posición de no mantener más una relación de amistad con la exmiss Perú y exconductor, destacando su disposición a no callar ante lo que percibe como afirmaciones erróneas. Por esta razón, aguarda una disculpa pública de la modelo como condición para reconsiderar la amistad que compartían.

“No me gusta que mienta de esa forma, más viniendo de alguien que decía ser mi amiga, me parece incorrecto. Yo he compartido seis años de trabajo con Yaco y he compartido con ella. Me duele y me parece injusto que mienta, que diga que mi casa es como la de Jefferson Farfán. Ella nunca ha entrado en mi casa, ¿cómo puede decir semejante mentira?”, sostuvo la rubia en ‘América Hoy’.

Ethel Pozo termina amistad con Natalie Vértiz y Yaco Eskenazi

La conductora Ethel Pozo anunció públicamente el fin de su amistad con Natalie Vértiz y Yaco Eskenazi, en respuesta a las recientes declaraciones de la exMiss Perú en su programa ‘Estás en todas’.

La indignación de Pozo surgió luego de que Vértiz afirmara que ella posee una casa tan lujosa como la de Jefferson Farfán y que tiene la capacidad de comprar pases rápidos en Disney World. Ante estas declaraciones, la hija de Gisela Valcárcel expresó su malestar y declaró que la modelo ya no es su amiga.

“Me duele y me parece injusto que mienta de esa forma, más viniendo de alguien que decía ser mi amiga. Yo he compartido seis años de trabajo con Yaco y he compartido con ella. Me parece incorrecto”, sostuvo incómoda.

“De eso se trata animar un programa de televisión. No voy a entrar desganada como si estuviera entrando a un velorio, estoy tratando de conectar con la gente. ¿Cómo no me voy a sorprender? Nunca dije nada malo de ti, no sé por qué me tiras el dardo. Me dejas mal, me dejas como una hipócrita”, enfatizó Pozo.