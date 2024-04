Alex Brocca y Ernesto Pimentel: ¿por qué el libro sobre la vida del actor desapareció de las librerías u otros lugares de venta?

Alex Brocca y Ernesto Pimentel ¿por qué el libro sobre la vida del actor desapareció de las librerías u otros lugares que se pusieron en venta. Willax TV.

Ernesto Pimentel acaba de estrenar su película autobiográfica llamada ‘Chabuca’ una cinta bajo la producción de Tondero, donde cuenta su niñez, adolescencia marcadas por la pobreza y su camino a la fama a través de uno de los personajes más queridos del Perú, ‘La Chola Chabuca’.

Así como se ha conocido su vida de lucha, marcada por las tragedias que vivió desde pequeño, también aparece el nombre de su expareja Alex Brocca con quien mantuvo una relación de 10 años.

Se ha criticado mucho la imagen que se ha querido dar de Alejando Gutiérrez Brocca, como realmente se llama, en la cinta biográfica de Pimentel porque muestra al bailarín y actor como una persona ociosa, conformista, envidioso, con ciertas adicciones y que se aprovechaba del dinero que conseguía con mucho esfuerzo el humorista.

Con relación a ello, las hermanas de Alex Brocca, desde Chile, han salido en su defensa para hacer respetar la memoria de su hermano. Como se recuerda, el actor chalaco falleció el 29 de septiembre del 2004, debido a una bronconeumonía que complicó por el Sida que padecía desde 1992.

Comentaron en una entrevista con ‘Amor y Fuego’ que Ernesto Pimentel es una persona que miente en su película porque Alex siempre apoyó al comediante, desde prestarle la ropa de su madre para personificar a la ‘Chola Chabuca’, hasta cuidarlo cuando estaba enfermo.

“En su momento, ambos han compartido penurias, que no tenían ni para comer. Iban a la casa de mi mamá. A veces, cuando Alejandro (Alex Brocca) iba solo, le llevaba su táper de comida para Ernesto, yo creo que todos han tenido momento de vacas flacas y ellos también se han apoyado”, aclararon Jessica y Verónica.

Además, señaló que la pareja se apoyó mucho en su momento. “No hay que tapar el sol con un dedo, sí lo ha apoyado varias veces, pero el mismo señor también le cerró varias puertas”, sentenció.

Alex Brocca y Ernesto Pimentel iniciaron un romance a inicios de los años 90, donde al principio compartieron muchas aventuras y experiencias. Ambos se apoyaban para salir adelante en el mundo artístico del Perú.

Pero debido al éxito de Ernesto con su personaje de ‘La Chola Chabuca’ en la TV, la relación entre ellos fue cambiando, Alex se sentía relegando, opacado y sin tener las mismas oportunidades que Pimentel.

Su relación se deterioró aún más cuando ambos son diagnosticados con el virus del VIH. Entre conflictos, la pareja terminó por separarse, pero Alex Brocca no se conformó con que lo apartarán y decidió publicar un libro que generó mucha polémica en su momento con el título de ‘Canto de dolor. No repitan la canción’ en el 2000.

Alejandro Brocca relató en este escrito de manera conmovedora su viaje de autodescubrimiento, la aceptación de su orientación sexual, cómo era la difícil realidad para los homosexuales en aquellos años en el Perú. Además, reveló detalles íntimos de su vínculo con Pimentel, donde evidentemente confirmaba su relación amorosa y que eran portadores del VIH.

Esto molestó tremendamente a Ernesto Pimentel, quien lo denunció por difamación y extorsión porque luego el bailarín lo amenazó con sacar a la luz pública fotos comprometedoras de su intimidad.

Libro de Alex Brocca desapareció de las librerías

Lamentablemente, el libro ‘Canto de dolor: no repitan la canción’ que salió a inicios del siglo XXI no tuvo mucho éxito y se vendió algunos números a tan S/. 10. Fueron pocos días que estuvo en las librerías porque inexplicablemente desapareció de los lugares de venta.

Pero, ¿por qué desapareció dicho libro?, el conductor de ‘Amor y Fuego’, Rodrigo González, comentó en su programa que actualmente no hay forma como contrarrestar la versión que cuenta Ernesto Pimentel en su película. Y responsabiliza al comediante y a la productora de su cinta en que no haya dicha información en la web.

“Ellos han eliminado todo tipo de contenido en donde se podría contrarrestar la película. Se han preocupado que no haya ningún tipo de información en YouTube ni en ninguna plataforma las declaraciones de tu hermano, cosa que así el espectador ve una versión totalmente sesgada donde Ernesto es un santo, una persona que ha tenido que aguantar los malos tratos de tu hermano y que lo haya infectado de VIH”, dijo.

Por su lado, Jessica y Verónica Gutiérrez también comentaron que la primera persona que quería que ese libro desapareciera era Ernesto Pimentel; sin embargo, resaltaron que el lanzamiento de película ‘Chabuca’ ha beneficiado a su hermano porque muchas personas han compartido una copia en las redes sociales y han podido conocer la versión de Alex.

“Algo rescatable de todo esto, si en un momento dado él (Ernesto Pimentel) no quiso que circulara el libro de mi hermano, le doy las gracias ahora, porque gracias a su película se leyó más de lo que mi hermana esperaba en su momento. Gracias a la gente por hacer circular la mitad del libro, gracias a eso la gente se ha podido informar y sacar sus propias conclusiones”, comentó Jessica Gutiérrez.

Historia de Alex Brocca no se encuentra en Internet

Además de esto, toda información acerca de Alex Brocca ha desaparecido de Internet y también las entrevistas que brindó en su momento a Magaly Medina. La propia conductora de ‘Magaly Tv La Firme’ quien conversó con el fallecido bailarín en dos ocasiones cuando trabajaba en Frecuencia Latina, señaló que no ha podido encontrar dicha entrevista en Internet.

“La entrevista yo la he buscado, claro, ¿cómo no?, no está acá en ATV porque eso fue cuando yo pertenecía a ‘Latina’, que en esa época se llamaba ‘Frecuencia Latina’. Yo empiezo mi programa aquí en noviembre de 1997 y en julio de 1998 empiezo a trabajar en Latina. Me voy de este canal, me voy porque tengo muchas diferencias en este canal y me voy a trabajar a Latina dos años, del 98 al 2000″, aseveró.

Además, la comunicadora ha mostrado abiertamente su interés por encontrar los videos de sus entrevistas, por lo que no ha dudado en ofrecer una recompensa a quien se los entregue.