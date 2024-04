Magaly Medina ofrece fuerte recompensa por entrevista de Alex Brocca: “Todo ha desaparecido, me huele raro”

Magaly Medina ofrece fuerte recompensa por entrevista de Alex Brocca. (Captura: Magaly TV La Firme)

Fuertes declaraciones. Siguiendo la solicitud del público, la conductora Magaly Medina reservó un segmento de su programa ‘Magaly TV La Firme’ del 16 de abril para abordar la película ‘Chabuca’ de Ernesto Pimentel. En particular, la periodista destacó su participación en parte de la trama relacionada con el conductor de ‘El Reventonazo de la Chola’.

Según comunicadora menciona que en la película se aborda la entrevista que realizó al fallecido Alex Brocca, y expresa su deseo de ofrecer su perspectiva sobre el tema, ya que quiere compartir su versión. “Me han contado que en la película se habla de la entrevista que yo le hago a Alex Brocca, claro, con nombres cambiados, pero que se da una versión diferente de cómo realmente pasó la entrevista”, sostuvo la comunicadora.

Magaly expresó su deseo de rectificar ciertos aspectos, enfatizando que no aceptará ser culpada por la revelación de la orientación sexual de nadie. Afirmó su intención de abordar el tema, ya que se ve involucrada, asegurando que tuvo a Brocca en dos ocasiones en su programa. “Y eso es algo que sí me gustaría enmendar la plana, porque a mí no me van a echar la culpa de ciertas cosas, de la salida del closet de nadie. Así que dicho esto, el tema lo trataré, trataré de tratarlo mañana, porque si quiero tratarlo, porque si me involucran a mí, por supuesto, tengo derecho a decir mi versión. Y la mía es de primera mano porque yo entrevisté a Alex Brocca dos veces en mi programa.”

Magaly Medina se pronuncia porque no ha mostrado la última entrevista que le hizo a Alex Brocca

Por otro lado, la conductora Magaly Medina respondió a la solicitud de sus seguidores en las redes sociales respecto a la falta de difusión de la entrevista con el fallecido bailarín Alex Brocca. Esto ocurre en el contexto del reciente estreno de la película de Ernesto Pimentel, donde se destaca su relación con Brocca y contagio de VIH.

“Algo que quiero aclarar. La gente me está preguntando por qué no hablo del tema Alex Brocca y Ernesto Pimentel. Alex Brocca fue un bailarín que falleció hace varios años y que en su momento fue pareja de ‘La Chola Chabuca’. Él escribió un libro donde relata con lujo de detalles su relación con Ernesto. Ahora La Chola Chabuca ha hecho una novela autobiográfica donde habla de esa relación, y según me han dicho quienes la han visto, deja mal parado a Alex Brocca”, dijo en un inicio.

“Claro, son dos versiones; en el libro de Alex Brocca, ‘Canto de dolor’, que escribió en su momento en el año 99, si no me equivoco, él habla de su relación y cuenta su percepción de quién era Ernesto Pimentel. No lo deja bien parado en el libro. Y ahora, Ernesto Pimentel en esta película no deja bien parado a Alex Brocca, que ya en paz descanse, que ya no está vivo para defenderse. Pero todo el mundo me dice, “Magaly, tú lo entrevistaste”. Es cierto, lo entrevisté dos veces”, acotó.

La periodista fue clara al afirmar que la entrevista no está en su poder, ya que fue realizada cuando trabajaba en Latina y ellos la poseen. Debido a que ambos canales son competencia directa, considera que es poco probable que se la proporcionen.

“La entrevista yo la he buscado, claro, ¿cómo no?, no está acá en ATV porque eso fue cuando yo pertenecía a ‘Latina’, que en esa época se llamaba ‘Frecuencia Latina’. Yo empiezo mi programa aquí en noviembre de 1997 y en julio de 1998 empiezo a trabajar en Latina. Me voy de este canal, me voy porque tengo muchas diferencias en este canal y me voy a trabajar a Latina dos años, del 98 al 2000″, aseveró.

“Y esas entrevistas que hice aquella época, las de Alex Broca, se quedaron en Latina. Y por supuesto que Latina no me va a dar esa entrevista, nunca me la va a dar. La debe tener ahí bien guardada en sus archivos y bien fondeada. Nunca me la va a dar porque somos competidores en el mismo horario”, aseveró.

Libro de Alex Brocca fue publicado en el 2000.

Magaly Medina asombrada que en el ciberespacio no esté material de Alex Brocca

Además, la periodista Magaly Medina también señaló que le resulta extraño que no haya ningún formato o material audiovisual de Alex Brocca o de su entrevista. Mencionó que sería bastante fácil eliminarlo con la ayuda de un hacker, pero le parece curioso que hayan desaparecido todas las pistas hasta el punto de sugerir que no puede imaginar cuál sería la intención detrás de ello.

“Esta entrevista tampoco existe en Google, en YouTube, no está. La hemos buscado en todos lados y parece que hubiera desaparecido del mundo virtual. Bien raro, ¿no? Casi todo lo que tienen que ver con Ernesto Pimentel y Alex Broca ha desaparecido. A mí de verdad me huele raro. Porque, claro, hay personas que, si es cierto, se manda a borrar eso de los historiales de YouTube, de Google, se manda a borrar. Hay personas que se dedican específicamente a hacer eso, hackers especializados en eso.”, sentenció.

Magaly Medina ofrece recompensa por entrevista de Alex Brocca

Por otro lado, Magaly Medina ofrece una fuerte recompensa por la entrevista de Alex Brocca: “Ahora, si alguna persona tiene la entrevista, la grabó por A, B o X circunstancias, por favor, llamen al 99442-1210, que es el ‘chismefono’, que habrá una recompensa para quien nos haga llegar esa entrevista si es que la tienen. Yo la he buscado, como dije, acá en este canal. No lo tenemos porque yo no trabajaba en ATV. De lo contrario, me hubiera involucrado inmediatamente en el tema”, agregó.

Asimismo, Magaly advierte que muchos de los seguidores le han dicho que no muestra la entrevista por entrevista que tendría con Ernesto Pimentel. Algo que la figura de ATV niega tajantemente. “Yo a Pimentel lo he criticado hasta hace poco y lo criticaré siempre. No voy a su casa, no tomo el café con él, no almuerzo con él, no conozco su casa. De verdad, o sea, no somos amigos. Así que no sé, no lo felicito el día de su cumpleaños. Es una persona, un artista de la farándula. Uno más y si tuviera en mis manos esa entrevista, de hecho, no lo duden que lo pondría al aire. Claro que sí”, concluyó.