Alex Brocca y Ernesto Pimentel: el romance de los años 90, un libro que desató el escándalo y la desaparición de todo registro del fallecido bailarín

Ernesto Pimentel anunció que era portador del VIH | Archivo: América TV

El estreno de la película “Chabuca”, inspirada en la vida de Ernesto Pimentel, quien da vida a la ‘Chola’ Chabuca en la pantalla chica, ha revivido el fallido romance que tuvo el conductor de televisión con Alex Brocca. En los años noventa, fueron el foco de numerosas portadas al revelar abiertamente su orientación sexual y su condición de vida con VIH, en una época en la que el estigma hacia la comunidad LGBT y las personas con este diagnóstico era marcado.

En pleno auge de Ernesto Pimentel, quien conquistó al público peruano con el personaje de la ‘Chola’ Chabuca’, apareció el entonces bailarín Alex Brocca para revelar al público que era pareja del presentador desde hace 10 años. Además, anunció que pronto sacaría un libro titulado ‘Canto de dolor, no repitan la canción’, donde contaría detalles de su romance.

El jueves 29 de abril de 1999, Ernesto Pimentel enmudeció al país al aparecer sin maquillaje y sin polleras en su programa para confesar que era homosexual y que era portador del VIH, al igual que el bailarín. Denunció también que Alex Brocca lo chantajeaba y que “se sacó un peso de encima” al ser sincero con su público.

Pese a la confesión de Ernesto Pimente, Alex Brocca continuó promocionando su libro. Archivo recuperado: Amor y Fuego

Posteriormente, la ‘Chola’ Chabuca amenazó con denunciar a Alex Brocca por difamación. En consecuencia, el bailarín difundió fotografías del conductor de televisión en situaciones comprometedoras, alegando que no temía ser demandado porque no tenía dinero, ni siquiera para continuar con su tratamiento. “Que me regale un cajón”, señaló sarcástico a la prensa.

“Si Alex quiere un cajón, que se lo compre”, respondió Ernesto Pimentel a su expareja, dejando en claro que la relación amorosa que alguna vez tuvieron había llegado a su fin.

El juicio no pudo continuar porque la letal enfermedad terminó consumiendo a Alex Brocca. El 29 de septiembre del 2004, el bailarín murió en el Hospital San José del Callao debido a una bronconeumonía que complicó aún más su estado de salud, ya debilitado por el Sida y un cáncer de ganglios.

Trascendió que Ernesto Pimentel llegó a visitar a Alex Brocca en sus últimas horas de vida. Esta versión fue confirmada por el conductor de televisión, quien aseguró que jamás contará lo que hablaron a solas. “Murió en paz”, fue lo único que dijo.

El cuerpo de Alex Brocca fue cremado y sus cenizas fueron enviadas a la casa de los padres del bailarín. Archivo recuperado: Amor y Fuego

El libro de Alex Brocca salió a la luz

Aunque el público peruano respaldó a Ernesto Pimentel, Alejandro Iván Gutiérrez Brocca, conocido como Alex Brocca, publicó el libro ‘Canto de dolor, no repitan la canción’ en 2000, cuatro años antes de su fallecimiento. Según relataron sus hermanas, las ganancias obtenidas de esta obra se destinaron a financiar su tratamiento contra el VIH.

En las 92 páginas, divididas en cinco capítulos, Alex Brocca relata su dura infancia, detalles de su vínculo con Ernesto Pimentel, su batalla contra el VIH y sus experiencias en el mundo del espectáculo. En todo momento, se refiere a su expareja como ‘Hernán Pretel’.

“Fui con un grupo de amigos al Palace Atenas [...] Esa función marcó el día que tuve que cruzarme en el camino de Hernán Pretel, quien hacía sus pininos como actor en esa obra infantil, pero era más conocido como bailarín. Cuando terminó la función, Cadena me lo presentó. Confieso que me perturbó su mirada bajo esa pobladas cejas [...] Tres meses después volví a tropezar con él en la escuela, nos veíamos en los refrigerios y, aunque me disgustara su apariencia afeminada, me atraían sus ojos y me hacía bien su buen humor”, escribió Brocca sobre su primer encuentro con Ernesto Pimentel.

Libro de Alex Brocca fue publicado en el 2000.

¿Por qué no hay registro de Alex Brocca?

Antes del lanzamiento de la película ‘Chabuca’, el nombre de Alex Brocca era prácticamente inexistente en Internet. Debido a que en los años noventa no existía Youtube ni otras plataformas audiovisuales, no existen registros audiovisuales sobre las declaraciones que hizo el bailarín sobre Ernesto Pimentel.

Magaly Medina contó que Latina TV es el único canal que tiene entre sus archivos la entrevista que le hizo a Brocca.

“Las entrevistas que hice en aquella época a Alex Brocca, se quedaron en Latina y por supuesto que Latina no me va a dar esa entrevista. La deben tener ahí bien guardada en sus archivos y bien fondeada. Nunca me la van a dar porque somos competidores en el mismo horario”, mencionó la ‘Urraca’ en su programa, ofreciendo también una fuerte recompensa para aquella persona que consiga el material perdido.