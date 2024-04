Alex Brocca y las revelaciones que hizo sobre Ernesto Pimentel en su entrevista con Magaly Medina

Magaly Medina habló sobre la entrevista que le hizo a Alex Brocca | Magaly TV La Firme - ATV

Con el reciente estreno de la película ‘Chabuca’, inspirada en la vida de Ernesto Pimentel, ha surgido un marcado interés por parte del público en conocer más sobre Alex Brocca, quien fuera pareja del reconocido conductor de televisión. Sin embargo, dado que el bailarín falleció en el año 2004, únicamente se puede conocer su versión de la historia gracias a los archivos periodísticos y al libro ‘Canto sin dolor: no repitan la canción’.

En abril de 1999, Alex Brocca concedió una de las entrevistas más reveladoras, la cual fue recreada en la película de Tondero. El bailarín se sentó en el programa de Magaly Medina, quien para ese entonces trabajaba en Frecuencia Latina, hoy Latina TV, para contar por primera vez detalles de su vínculo con el presentador de televisión, reconocido por su personaje de la ‘Chola’ Chabuca.

Sin embargo, este episodio, que podría aportar valiosas perspectivas y detalles sobre la relación íntima entre Alex Brocca y Ernesto Pimentel, no se puede encontrar en Internet debido a la antigüedad del contenido. Según mencionó recientemente Magaly Medina en su programa, el material solo se conserva en los archivos de Latina TV, canal que no ha hecho públicas las imágenes.

Alex Brocca siendo entrevistado por Magaly Medina. Archivo: Magaly TV

¿Qué contó Alex Brocca en el programa de Magaly Medina?

Este martes 17 de abril, Magaly Medina aclaró al público que le realizó dos entrevistas a Alex Brocca. La conductora afirmó que ella jamás presionó al bailarín para que hablara sobre la sexualidad de Ernesto Pimentel, como así se habría dado entender en la cinta.

“Me han contado que en la película se habla de la entrevista que le hice a Alex Brocca, pero se da una versión diferente de cómo realmente pasó la entrevista. A mí no me van a echar la culpa de la salida del clóset de nadie. Si me involucran a mí, tengo derecho a dar mi versión”, dijo en ‘Magaly TV La Firme’.

Magaly Medina está en busca de las imágenes de la entrevista que le hizo a Alex Brocca. Captura/ATV

Cabe resaltar que el programa ‘Amor y fuego’ accedió a recortes periodísticos de la Biblioteca Nacional del Perú, en donde se detalla lo que habló Alex Brocca en el espacio de Magaly Medina. En una de las notas, se lee que el bailarín confesó que mantuvo una “relación sentimental” de diez años con Pimentel.

“Ernesto es gay”, mencionó Alex, señalando también que su romance estaba marcada por “muchos pleitos, golpes y detalles desconocidos”.

Alex Brocca añadió en el set que su relación inició en 1989 y terminó en 1998 porque Ernesto Pimentel “cambió mucho por la fama”. Según relató, dejaron de convivir tras una violenta pelea en el interior del departamento del presentador de TV.

Alex Brocca habló sobre Ernesto Pimentel en el programa de Magaly Medina. Archivo: Amor y Fuego

Magaly Medina difunde última entrevista a Alex Brocca

El 15 de setiembre de 2004, Alex Brocca se convirtió en el protagonista de la portada de la revista de Magaly Medina. En su lecho de muerte, reflexionó sobre todo lo sucedido con Ernesto Pimentel, asegurando que no se arrepiente de haber contado su verdad al público. “Sé que voy a morir y estoy preparado”, fue lo primero que declaró.

Alex Brocca concedió su última entrevista a la revista 'Magaly TeVe'.

“Fueron varios años de compartir momentos bellos con Ernesto, pero siempre me han pintado como el malo de la película. Luego del escándalo se rompió la relación, traté de recuperarla, pero él quería enterrar todo lo se relacionaba conmigo. a veces pienso que eso se debía a que éramos competencia, que quería que estuviese bajo su sombra y mantenerme así. Quizás sea yo la víctima de todo esto”, expresó.

A pesar del duro momento que estaba pasando, pues Alex Brocca reveló que gastaba 200 soles diarios y que ya no tenía dinero para continuar luchando por su vida, indicó que “no le guarda rencor” a Ernesto Pimentel. “Yo lo quería mucho y por eso di todo por él, incluso mi vida”.

Magaly Medina muestra entrevista que dio Alex Brocca para su revista, solo días antes que muera. (Captura: Magaly TV La Firme)

¿De qué trata el libro de Alex Brocca?

En una reveladora exposición personal plasmada en su libro, “Canto sin dolor: no repitan la canción”, Alex Brocca comparte las luchas y desafíos más significativos de su vida, incluyendo su batalla contra el VIH, las complejidades en su relación con Ernesto Pimentel y sus vivencias en el ámbito del entretenimiento.

Ante la viralización de la obra, Jessica y Verónica, hermanas de Alex Brocca, desmintieron las acusaciones de que bailarín estuviera extorsionando a Ernesto Pimentel con la publicación de su libro. Afirmaron que, antes del lanzamiento, él les comunicó que el propósito era recaudar fondos para cubrir los costos de su tratamiento contra el VIH.