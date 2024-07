La oposición venezolana condena la expulsión de "invitados internacionales" en vísperas de las elecciones

La Plataforma Unitaria de Venezuela (PUD) ha denunciado la expulsión de representantes internacionales que habían viajado al país en vísperas de las elecciones presidenciales, después de que este viernes varios expresidentes latinoamericanos se hayan quedado en tierra en Panamá por un "bloqueo del espacio aéreo venezolano". "Desde la Plataforma Unitaria, condenamos la expulsión de invitados internacionales que venían para acompañar a los venezolanos en la histórica jornada del día domingo 28 de julio, muchos de ellos por parte de organizaciones civiles y de las fuerzas democráticas", ha señalado la formación en una publicación en la red social X. La PUD ha subrayado, no obstante, que cuenta "con la observación nacional de todos los venezolanos que este domingo saldrán a votar masivamente y a cuidar cada voto". En este contexto, la agrupación opositora ha instado al electorado a "redoblar esfuerzos junto a (los) testigos para garantizar un proceso (electoral) pacífico". Si bien el Gobierno no se han pronunciado respecto al "bloqueo del espacio aéreo venezolano" hasta el momento, el ministro de Exteriores del país, Yvan Gil, sí ha hecho referencia a la llegada de otros representantes internacionales. En concreto, Gil ha acogido la llegada del asesor para Asuntos Internacionales de Brasil, Celso Amorín, y del expresidente hondureño Manuel Zelaya, quienes han llegado "al país para acompañar el proceso electoral del 28 de julio". Un proceso "al en el que se ratificará una vez más que Venezuela cuenta con un sistema electoral de los más avanzados del mundo", ha apostillado el representante de Exteriores. La condena de la Plataforma Unitaria llega después de que varios expresidentes latinoamericanos a bordo de un avión de la aerolínea panameña Copa AIRLINES con destino a Venezuela para ser observadores de las elecciones presidenciales se han quedado en tierra este viernes tras denunciar desde el aeropuerto de Panamá un bloqueo aéreo debido su presencia. Ha sido el presidente panameño José Raúl Mulino quien ha alertado en la red social X de que el "avión de Copa que transportaba a la presidenta Moscoso (Mireya) y otros expresidentes rumbo a Venezuela no ha sido permitido despegar desde Tocumen mientras ellos se mantengan a bordo por el bloqueo del espacio aéreo venezolano". Por su parte, el expresidente boliviano Tuto Quiroga ha detallado en Facebook que la situación afectaba a otros dos aviones. "Tres aviones, casi 450 personas que la tiranía de Maduro toma de rehén para evitar que llegue la solidaridad y el apoyo internacional a los que están luchando en Venezuela", ha señalado. Tampoco han podido entrar en el país la exalcaldesa de Bogotá Claudia López, la senadora colombiana Angélica Lozano Correa, los senadores chilenos Felipe Kast y José Manuel Rojo y la delegación española del Partido Popular.

