Ethel Pozo se rectifica y aclara su relación con Yaco Eskenazi: “No hemos terminado nuestra amistad” | Instagram

Ethel Pozo está enfrentada a Yaco Eskenazi y Natalie Vértiz, luego de que la modelo diera algunos comentarios sobre la promoción de la entrevista del programa ‘América Hoy’ a Jefferson Farfán. En las palabras de la exreina de belleza, comparó la vivienda del exfutbolista con la de la hija de Gisela Valcárcel, comentario que no fue de su agrado.

Ante ello, durante la mañana del 15 de abril, Pozo se pronunció en su programa de América Televisión y afirmó que este tema le molestó mucho, por lo que decidió conversarlo con Eskenazi llegando así al final de su amistad. Resaltó que sentía que era un tema personal, pues fue a la única a que se dirigió Natalie Vértiz, pese a que sus compañeros también hablaron del tema.

“Me llamó ayer y hemos terminado la amistad. Nosotros en seis años jamás tuvimos un problema. Como le dije a Yaco, ¿acaso Natalie salió a hablar sobre el Flaco Granda o sobre Janet Barboza (quienes también la criticaron)? La única sorprendida, dice ella, soy yo. Siento que hay algo contra mí. Esto me afecta, pero yo no perdono”, expresó en su espacio.

Ethel Pozo cree que Natalie Vértiz tiene una imagen blanca en televisión. Captura/América TV

Sin embargo, solo fue cuestión de horas para que Ethel Pozo se rectifique y hablara de su amistad con Yaco Eskenazi. A través de una transmisión en vivo en su cuenta de Instagram, la presentadora sorprendió al asegurar que seguía siendo amiga del exintegrante de ‘Esto es Guerra’, pero que por este tema tuvieron una conversación tensa durante la noche del domingo.

“No he dado por terminada mi amistad, hoy o ayer. Ha sido algo que hemos conversado Yaco y yo. Creo honesto decir que ha mentido y entiendo que la mayoría de personas digan que le creen a Natalie y está bien. No lo digo para que se solidaricen o victimizarme, digo lo que es verdad y no voy a seguir permitiendo que digan una mentira”, expresó al inicio.

Resaltó que su vivienda no tiene nada de parecido a la de Jefferson Farfán y aseguró que no ahondaba en eso para victimizarse, sino para dejar en claro su verdad. “No conoce mi casa y no es igual a la de Jefferson Farfán y no tendría nada de malo. Nunca me he hecho la pobrecita”, acotó Pozo.

Ethel Pozo se rectifica sobre su amistad con Yaco Eskenazi.

Finalmente, resaltó que durante todos estos años de amistad no había tenido problemas con Yaco, pero consideraba que esta vez si debía aclararse públicamente. “Yaco y yo hemos conversado, no ha sido la mejor conversación, pero nunca tuvimos un problema y si lo digo públicamente es porque toda persona llega a un límite y dice ya paren”, mencionó al respecto.

¿Por qué hay diferencias entre Ethel Pozo y Natalie Vértiz?

La tensión entre las presentadoras de América TV, Natalie Vértiz y Ethel Pozo, surgió tras las declaraciones hechas por Yaco Eskenazi en “Palabra de hincha”, acerca de su experiencia en Disney World. Eskenazi narró cómo la necesidad de evitar largas colas lo llevó a comprar pases rápidos por “150 dólares” cada uno, a pesar de que inicialmente su precio era de “300 dólares” debido a la gran demanda. A pesar de no tener “mucho dinero” por encontrarse desempleado, Eskenazi y su familia adquirieron estos pases, que solo eran válidos para el día de la compra.

Ethel Pozo criticó a Eskenazi por alardear de haber comprado tales pases, argumentando que ese nivel de gasto es inalcanzable para la mayoría de los peruanos, incluso señalando que incluyeron a la nana en el viaje, lo cual discutió en “América Hoy”.

Ethel Pozo enfrentó a Natalie Vértiz en redes sociales. Composición/Infobae

Al día siguiente, Vértiz confrontó a Pozo, indicándole que ella posee un nivel de privilegio mayor, diciendo: “Se sorprende de la casa de la ‘Foca’ cuando su casa es del mismo tamaño. He estado escuchando a Ethel, que no va a Disney, que no paga fast past. Claro que paga, ella paga mega fast pass. ¿Cómo te haces, no? Qué chistosa”. Esto sugiere una crítica hacia Pozo por su supuesta hipocresía respecto a los comentarios sobre Eskenazi.