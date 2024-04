Yaco Eskenazi defiende a Natalie Vértiz y se responde a Ethel Pozo: “Tengo suficientes amigos en el mundo”

Ethel Pozo responde a Natalie Vértiz | América Hoy - América TV

Yaco Eskenazi defendió a su esposa Natalie Vértiz, después de los comentarios de Ethel Pozo, quien afirmó que su amistad con la pareja había terminado debido a declaraciones hechas por la modelo en su programa sabatino. El exconductor de ‘Mi mamá cocina mejor que la tuya’ minimizó el enojo de su excompañera, indicando que se tomó una broma demasiado en serio.

“Soy un hombre feliz, con una familia feliz, amo a mi esposa con toda mi alma, la conozco y sé la calidad de persona que es, y listo. En los no sé cuántos años que tengo de carrera nunca he tenido una discusión o un conflicto con alguien porque mi manera de ser es así”, señaló en conversación con un diario local.

El excompetidor de ‘Esto es Guerra’ afirmó que aún considera a Ethel Pozo como su amiga, a pesar la controversia surgida por una broma realizada por Natalie Vértiz. Manifestó que si ella decide terminar su amistad debido a este incidente, está dispuesto a aceptar su decisión sin que le cause mayor preocupación.

Yaco Eskenazi restó importancia a las declaraciones de Ethel Pozo.

“Yo no creo que las amistades se puedan romper así de fácil, cuando hay un sentimiento de por medio, entre dos personas que han sido amigas, no es como ‘bueno, no me gustó lo que hiciste, ya no quiero ser tu amigo’. Yo no veo las amistades así, pero si las otras personas ya no quieren ser mis amigos, tengo suficientes amigos en el mundo [...] Yo no he peleado con nadie, si quieren que sus bromas se tomen siempre bien, eso no es cosa mía”, dijo al Trome.

Por otro lado, Yaco Eskenazi señaló que desconoce por qué Ethel Pozo se tomó la broma de su pareja tan a pecho. “En mi vida hablaría mal de Ethel, para mí es mi amiga hace seis años, nunca hemos tenido una discusión y por una broma que no le gustó ahora ‘ya no somos amigos’. No voy a estar rogándole la amistad a nadie”, sentenció.

Ethel Pozo ya no considera a Yaco Eskenazi y Natalie Vértiz como sus hijos. Captura/América TV

¿Cuál fue la broma de Natalie Vértiz?

En su programa ‘Estás en Todas’, Natalie Vértiz afirmó que Ethel Pozo era “bien graciosa” por criticar que ella y Yaco Eskenazi hayan comprado unos pases costosos para ingresar a los juegos de Disney World, cuyo costo es de 115 dólares cada uno. Según la modelo, su colega compraba hasta mega fast pass cuando visitaba el parque temático.

“He estado escuchando a Ethel que no va a Disney, que no paga fast pass, claro que paga, ella paga mega pass, pasa directo en las filas de Disney. Ya me he dado cuenta, ya me he dado cuenta, amiga, ¿cómo te haces, no?. Qué chistosa, mi amiga Ethel”, comentó entre risas, señalando también que Pozo vivía en una casa tan grande como la de Jefferson Farfán.

Natalie Vértiz encara a Ethel Pozo en ‘Estás en Todas’. América Tv. Tiktok.

Ethel Pozo puso condición a Natalie Vértiz

Luego de afirmar que Natalie Vértiz mintió al decir que había viajado a Disney y que tenía una casa lujosa, Ethel Pozo puso fin a su amistad con la modelo y Yaco Eskenazi. Sin embargo, indicó que podría cambiar de opinión únicamente si la exreina de belleza se retracta en vivo y en directo en ‘Estás en Todas’.

“Siento que hay algo contra mí. La única forma [que se reconcilien] sería que ella acepte públicamente que mintió, porque yo no perdono”, dijo en ‘América Hoy’, este lunes 15 de abril.

Yaco Eskenazi no dudó en reírse al escucharla. “Llamen a Natalie a preguntarle porque yo no tengo nada que ver. Estoy yéndome a entrenar, feliz, mi vida sigue tan bonita como estaba ayer, antes de ayer y así”, aseveró al diario Trome.