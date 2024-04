Revelaron origen de los tres Rolex y la pulsera Bangle que lució Dina Boluarte: Joyas valen más de 70 mil dólares

(Video: Punto Final)

Tras un mes del destape del ‘Caso Rolex’, hecho por el portal La Encerrona, se reveló el verdadero origen de los tres relojes y una pulsera que utilizó en varias ocasiones la presidenta de la República, Dina Boluarte, quien aseguró ante la Fiscalía que fueron préstamos desinteresados de su amigo y wayki (hermano en quechua) Wilfredo Oscorima, actual gobernador regional de Ayacucho.

“Respecto a los relojes, permítanme expresar lo siguiente. En honor a la verdad, el señor Wilfredo Oscorima Nuñez, mi amigo y a quien considero mi hermano, me dijo en Palacio: ‘Dina, eres presidenta y tienes que usar relojes bonitos, porque estás viajando al extranjero y estás con otras autoridades y la presidenta del país, la primera mujer presidenta en 200 años de existencia, tiene que usar relojes bonitos”, declaró la mandataria al fiscal de la Nación, Juan Carlos Villena, el pasado 5 de abril.

“En esa amistad personal que tenemos Wilfredo y yo, él insistió en facilitarme en calidad de préstamo, sin que medie ninguna intención ni pedido sobre el hecho, y se quitó de su muñeca el reloj dorado, me lo quiso regalar, pero me negué fehacientemente. (...) Me dijo: ‘ok, Dina, te lo presto, además, tengo muchos relojes bonitos’. Se lo quitó y me lo entregó. Él préstamo de los tres relojes fue entregándome progresivamente”, continuó en aquella oportunidad.

Se reveló el origen de los Rólex y pulsera Bangle que le prestó Oscorima a Boluarte. (Foto: composición Infobae)

Origen de los Rolex

El dominical Punto Final, de Latina Televisión, obtuvo las facturas de los relojes Rolex y la pulsera Bangle que comenzó a utilizar Boluarte Zegarra desde su último cumpleaños, el miércoles 31 de mayo del 2023.

El primer reloj que le entrega Oscorima a la presidenta, en Palacio de Gobierno, es el Rolex Datejust 36 con aleación de oro rosa. Este fue comprado el mismo día del onomástico de la jefa de Estado por el gobernador de Ayacucho en la Casa Banchero por un precio de 18.250 dólares americanos.

Cabe destacar que la mandataria confirmó ante las autoridades que se reunió con Oscorima en Palacio de Gobierno ese miércoles 31, sin embargo, no existe registro alguno de dicha visita. Lo que sí existe es el registro de la visita del también empresario al despacho de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM).

No obstante, Boluarte le volvió a asegurar a la Fiscalía que dicho reloj fue entregado en Palacio, aunque precisó que no fue el 31 de mayo. La primera vez que se le vio ese Rolex puesto fue el 5 de junio y Oscorima no la visitó otra vez por esas fechas.

Rolex Datejust 36 con aleación de oro rosa.

La pulsera Bangle fue adquirida también por Oscorima en la Casa Banchero, el 25 de junio por un costo de 9.900 dólares americanos. Ese mismo día, el gobernador visitó la PCM para reunirse con el entonces asesor del gabinete ministerial Fritz Köhne, pero, se sospecha que se habría visto con Boluarte, quien lució la joya en su mensaje a la Nación en el Congreso por Fiestas Patrias.

“En su interés de que su amiga Dina se vea bien, vino días antes de 28 de julio a Palacio y me dijo, ‘hermana, usa esta pulsera, quiero verte bien’. Le dije, ‘Wilfredo, muchas gracias, no voy a aceptar’. Me dijo, ‘úsalo las veces que necesites, usas y luego me las devuelves, es la pulsera Bangle”, dijo el pasado 5 de abril.

La pulsera Bangle fue adquirida también por Oscorima en la Casa Banchero el 25 de junio por el precio de 9.900 dólares americanos.

El referido dominical accedió a las boletas de venta de otros dos relojes que le cedió Oscorima a Boluate. Ambos fueron comprados en la tienda virtual Jomashop, que tiene un establecimiento físico en Nueva York, Estados Unidos.

Uno fue comprado el 7 de septiembre del año pasado de manera online. El modelo elegido fue un Rolex Oyster Perpetual Datejust, cuyo valor es de US $26.215. La primera vez que se le vio a la presidenta este valioso accesorio fue el 18 del mismo mes.

Rolex Oyster Perpetual Datejust, que tiene un valor de US $26.215.

El otro lo adquirió el 8 de noviembre del 2023. Pagó 20.217 dólares americanos por un Rolex Day Date President Rhodium de 18 quilates. Según el portal La Encerrona, la jefa de Estado lo usó desde el 16 de febrero del 2024.

Rolex Day Date President Rhodium de 18 quilates.

“En mis apariciones en público yo llevaba relojes de plata. (Oscorima) un día vino y me dijo: ‘Dina, no te pases pues, sigues usando tus relojes comunes’. Y me prestó el reloj color plata y en esa misma línea, el reloj que trajo se lo quitó de la muñeca, el reloj que tiene como pulsera de cuero. Nunca supe si eran nuevos o usados, pero que quede bien claro que detrás del préstamo jamás hubo ni atención ni interés alguno, fueron prestados de amigo a amiga en una amistad personal”, precisó Boluarte a la Fiscalía.

“Estos relojes, por ser automáticos, generan unos problemas porque se detiene la hora y fecha. Para mí era un problema nivelarlos en un acto público, era una vergüenza que marque horas y fechas diferentes. Por eso no son prácticos. A fines de febrero o primeros días de marzo, en una visita de mi amigo Oscorima, se los devolví y le dije que me causaban problema para ir nivelando la hora, porque no los usaba frecuentemente, no era mía, los tenía que cuidar. Por estas razonas y junto a los tres relojes, le alcancé la pulsera y le agradecí. Esa es la verdad, nunca fueron parte de mi patrimonio, nunca estuvieron pendientes de alguna condición a Wilfredo”, continuó explicando ese 5 de abril.

Fotografía de archivo de la presidenta de Perú, Dina Boluarte, donde muestra sus joyas en una rueda de prensa, en Lima (Perú). EFE/ Str

Dinero entregado a Ayacucho

El préstamo de las cuatro joyas coincide con la aprobación del presupuesto por parte del gobierno central a la región Ayacucho. El dominical da cuenta que, el último 23 de marzo, a través de un Decreto de Urgencia, el Ejecutivo destinó 100 millones de soles para el mejoramiento y ampliación del Estadio Cuna de la Libertad Americana, en la ciudad de Huamanga para los Juegos Bolivarianos del Bicentenario 2024. Este accionar ha levantado las sospechas de la Fiscalía debido a las constantes contradicciones de la presidenta por demostrar el origen de los tres Rolex y la pulsera Bangle.