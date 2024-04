La dura condición que puso Ethel Pozo a Natalie Vértiz para retomar su amistad tras dichos sobre su mansión

Ethel Pozo responde a Natalie Vértiz | América Hoy - América TV

La tensión entre Ethel Pozo y Natalie Vértiz acaparó la atención mediática luego las recientes declaraciones de la ex Miss Perú, quien comparó de manera jocosa la vivienda de la conductora de ‘América Hoy’ con la del futbolista Jefferson Farfán y sugirió que ella dispuso de recursos para adquirir un ‘mega pass’ en Disney World.

Estas declaraciones fueron vertidas durante su participación en el programa ‘Estás en Todas’, el pasado sábado 13 de abril, lo que generó una reacción contundente por parte de la hija de Gisela Valcárcel. “Bien graciosa, cómo se sorprende con la casa de ‘La Foca’, cuando su casa es del mismo tamaño, creo”, opinó.

En respuesta, durante su espacio matutino de este lunes 15 la presentadora no ocultó su indignación ante los comentarios realizados por la esposa de Yaco Eskenazi, señalando la existencia de una mentira transmitida a nivel nacional.

Ethel Pozo impuso requisitos para reconciliarse con Natalie Vértiz tras comentarios sobre su hogar. | Captura/América TV

“Yo he compartido seis años de trabajo con Yaco y he compartido con ella. Me duele y me parece injusto que mienta, que diga que mi casa es como la de Jefferson Farfán. Ella nunca ha entrado en mi casa, ¿cómo puede decir semejante mentira?”, manifestó.

Ethel termina amistad, pero pone condición

Jean Paul Santa María, quien se encontraba en el set del canal, intentó mediar en el conflicto sugiriendo que ambas partes arreglen su situación en virtud de la amistad que, hasta ahora, parecían mantener. “Ojalá que puedan enmendar esto y arreglar su amistad”, dijo.

La situación se agravó al considerar que estas palabras provenían de alguien que Ethel Pozo consideraba su amiga. El ambiente se tensó cuando la conductora estableció una única condición para otorgar su perdón a Vértiz: que admita públicamente haber mentido.

Ethel Pozo cree que Natalie Vértiz tiene una imagen blanca en televisión. Captura/América TV

“La única forma sería que acepte públicamente que mintió, porque yo no perdono”, sentenció la hija de Gisela Valcárcel en su declaración. Este episodio puso de manifiesto cómo declaraciones aparentemente inocuas pueden escalar y afectar profundamente a los involucrados.

Ethel Pozo indignada con Natalie Vértiz

Ethel Pozo se defendió de las acusaciones, aclarando que su hogar no se compara en tamaño al del futbolista Jefferson Farfán y negando haber adquirido pases rápidos durante visitas a parques temáticos. Además, criticó duramente a Eskenazi por hacer alarde de su capacidad para comprar dichos pases en un momento económico desafiante para muchos peruanos.

En esa línea, Pozo solicitó una rectificación pública, subrayando la necesidad de preservar una imagen honesta y realista ante el público.

Para Yaco Eskenazi, Ethel Pozo sigue siendo su amiga. Captura/América TV

“Que una persona que no me conoce de otro canal hable de mí, como Magaly Medina, no puedo juzgarla porque es su perspectiva y su visión. ¿Pero Natalie? La gente puede pensar que me conoce y que (las cosas que dice son ciertas). Pero no, mi casa no es igual de grande, no estoy fingiendo, no he ido a Disney y no existe el mega fast pass”, expresó sobre la ex Miss Perú.

Yaco Eskenazi se pronuncia

Yaco Eskenazi defendió a su esposa, Natalie Vértiz, tras los comentarios de Ethel Pozo que llevaron al fin de su amistad con la pareja debido a una broma hecha por la ex Miss Perú en su programa.

El popular’ Turco’, en charla con un medio local, expresó su amor por su familia y minimizó el enfado de la conductora de ‘América Hoy’, afirmando su disposición a aceptar la decisión de su excolega sobre la amistad sin mayor preocupación.

Yaco Eskenazi restó importancia a las declaraciones de Ethel Pozo.

“En mi vida hablaría mal de Ethel, para mí es mi amiga hace seis años, nunca hemos tenido una discusión y por una broma que no le gustó ahora ‘ya no somos amigos’. No voy a estar rogándole la amistad a nadie”, declaró a Trome.