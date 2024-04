Dina Boluarte responde a manifestantes que le gritaban “mentirosa”: “La lucha contra los corruptos se mantiene”

La presidenta Dina Boluarte reapareció ante la población en un acto público luego de más de una semana, despachando a puertas cerradas en Palacio de Gobierno con diversas autoridades y manteniendo un perfil bajo tras declarar ante la Fiscalía de la Nación el pasado 5 de abril, por el caso de los relojes Rolex. Pero con motivo del lanzamiento del ‘Plan Hospitales Bicentenarios’ en el Hospital Arzobispo Loayza, la mandataria hizo acto de presencia y no se esperó el abucheo de un grupo de pacientes, familiares y trabajadores, que hicieron un acto de protesta pidiendo su salida del cargo.

Los gritos en contra de Boluarte Zegarra se escucharon como fondo en la señal en vivo del canal oficial TVPerú, que transmitió todo el discurso de inauguración de la mandataria que se dio durante la mañana de este lunes 15 de abril. La presidenta, que se percató del escándalo, dio inicio a sus primeras declaraciones con la frase “no nos vamos y aquí estamos firmes, dignos y fuertes”, como un intento de acallar las voces en contra de su gobierno.

Dina Boluarte ofrece discurso y trabajadores le gritan: “¡Fuera, mentirosa!”

La actividad contaba con la participación de todo el plantel médico del Hospital Arzobispo Loayza, que se encontraba atento a las declaraciones de la mandataria. Un fuerte cordón policial se instaló en el patio central del nosocomio, donde se había instalado un estrado. Pero las medidas de seguridad no fue suficiente para aminorar los gritos no solo de pacientes y familiares; sino también de técnicos y trabajadores que habían aprovechado el discurso de la mandataria para exigir su salida del cargo. “¡Fuera, mentirosa!”, se escucha decir de fondo como respuesta a la mandataria.

La presidenta Dina Boluarte ha señalado que no comprende los pedidos de los protestantes.

Ante esta afrenta, la presidenta optó por responderles por medio de su discurso: “Los gritos, o los odios a la patria no nos van a detener y aquí estamos firmes por la salud de todos los peruanos. (...) Acá no hay espacio para odios, acá no hay espacio para mediocridades y aquí estamos, avanzando en el desarrollo de la patria”, anotó la presidenta.

Mientras Dina Boluarte brindaba las novedades del lanzamiento del Plan Hospital Bicentenario, a las afueras del Hospital Loayza, los trabajadores de la institución que no habían podido participar en la actividad eran retirados y retenidos en los pasillos a manos de la seguridad de la mandataria, que trataba de dispersalor a fin de aminorar las proclamas en su contra.

Dina Boluarte y su guiño a escándalo de corrupción de los Rolex

En tanto, desde el interior del hospital, Boluarte Zegarra hacía referencia al escándalo de los Rolex a los que se había visto sometido su Gobierno los últimos dos meses. Como resultado de este caso, incluso se había señalado la injerencia de la presidenta en presuntos hechos de corrupción en los que también estaría implicado el gobernador regional de Ayacucho, Wilfredo Oscorima.

Durante la visita de la presidenta Dina Boluarte al Hospital Loayza, un grupo de trabajadores le gritó 'mentirosa'. | Facebook / Héctor Huapaya

Es ante estas acusaciones, que la mandataria señaló: “Donde antes había desidia y olvido, hoy tienen un gobierno que actúa, que trabaja, que destraba. Un Gobierno comprometido, responsable y al que nada le distrae y nada distraerá, y que, la lucha contra la corrupción y los corruptos se mantiene con las manos limpias”.

Pese a toda la parafernalia desplegada para el evento, los manifestantes (entre pacientes, trabajadores y familiares de los mismos) insistieron en sus exigencias para que la presidenta acondicionara y realizara trabajos de mejora en las afueras del Hospital Arzobispo Loayza, que se ha visto con la fachada desmejorada con el transcurso de los años y para los que no existe atención mayor.

No obstante, y a pesar de los pedidos, la presidenta dio por finalizada su intervención y procedió a retirarse del lugar sin dar declaraciones, no sin antes señalar en su discurso que era en el Hospital Loayza en el que “se atendieron sus padres” y que seguirá trabajando “dejando atrás aquellos pequeños odios, aquellas pequeñas indiferencias que han atrasado el desarrollo de nuestra patria”.