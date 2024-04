Rodrigo González expone situación laboral de Milett Figueroa en Argentina: “Hoy no hay nada”. | Amor y Fuego.

En las últimas semanas, Milett Figueroa ha sido el punto de atención de la prensa argentina, pues se vino especulando que su relación con Marcelo Tinelli llegó a su fin, esto debido a que la modelo peruana no acompañó al presentador de televisión en su viaje a España.

Asimismo, diferentes programas señalaron que la pareja se distanció porque las hijas del argentino no la aceptan. Y es que ellas estarían pensando en que la exchica reality solo busca beneficiarse de la fama que tiene su padre, ya que es uno de los conductores más influyentes de la televisión.

Pese a estos fuertes rumores, Milett Figueroa prefirió guardar silencio durante un tiempo, hasta que decidió salir a aclarar su situación sentimental en ‘Mande quien mande’, donde indicó que su romance con Marcelo Tinelli iba viento en popa.

Además, la modelo contó que su estadía en el Perú se extendió porque no sabía que ella tenía que manejar toda la campaña publicitaria de la película ‘Vampiras’, en la que es una de las protagonistas.

En ese sentido, aclaró que la próxima semana volvería a Argentina para retomar sus actividades en este país, ya que ella ha decidido iniciar una nueva vida en este lugar.

Marcelo Tinelli no quiere hacerse cargo de Milett Figueroa en su regreso a Argentina.

Luego de hacer estas revelaciones, Rodrigo González, conductor de ‘Amor y Fuego’, se pronunció, y es que para él, Milett Figueroa solo estaría contando medias verdades, exponiendo que su situación laboral en este país no sería el mejor.

Según el popular ‘Peluchín’, sus seguidores se dieron cuenta que la exchica reality ya no pone en la descripción de su cuenta de Instagram la empresa que la representa en Argentina, por lo que sería falso que ella tiene varios compromisos en este país.

“A mis rodriguistas no se les escapa una, ni media. Tú dices ‘me tengo que ir a Argentina, porque ahí me esperan contratos y la gente sabe que vivo ahí’. Bueno, aquí en tu perfil, donde dice Milett Figueroa, tú tenías hasta hace poco la empresa argentina que te contrataba”, señaló inicialmente.

“Era la agencia que te movía la carrera. Hoy no hay nada. Desapareciste el contacto que te movía en Argentina, como también están desapareciendo las medias verdades”, agregó.

Milett Figueroa ya no tiene agencia de representación en Argentina. (Foto: Captura de IG)

Milett Figueroa asegura que se lleva bien con las hijas de Marcelo Tinelli

Durante una entrevista con el programa de María Pía Copello, Milett Figueroa contó que no tiene ningún tipo de problema con las hijas de Marcelo Tinelli. Ella aseguró que en todo este tiempo no ha sentido miradas raras, incluso han compartido momentos especiales con la familia de su pareja, por lo que no entiende de dónde salen estás especulaciones.

“Me llevo super bien con ellas. Con Cande nos hemos reído de todos los apodos que me ponían a mí supuestamente y nos reímos. (...) Nunca he sentido como una mirada rara, algún ambiente extraño y yo lo digo porque realmente es así, no tengo porque maquillar nada. Yo me llevo muy bien con ellas, hemos trabajo en Punta del Este para el reality, además hemos compartido momentos especiales, como en Año Nuevo”, indicó.