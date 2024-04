Marcelo Tinelli celebra su cumpleaños en España, pero sin Milett Figueroa: le exigen que aclare si terminaron la relación

Cumpleaños de Marcelo Tinelli en España. | Instagram

El reconocido conductor de televisión Marcelo Tinelli celebra su cumpleaños número 64 este lunes 1 de abril en Madrid, España, junto a su familia. Tinelli, quien finalizó recientemente su participación en ‘Bailando 2023′ por América TV de Argentina, optó por un festejo íntimo lejos de los reflectores, rodeado por el cariño de sus hijos y seres queridos.

“Maravilloso arranque de cumple con mi familia, todos juntos en España. Los amo”, expresó el animador a través de su cuenta de Instagram, compartiendo con su audiencia el inicio de su celebración. El argentino viajó con su hijo Lolo, y fue recibido en la casa del cantante Coti Sorokin, marido de su hija Candelaria Tinelli, donde se reencontrará también con Micaela Tinelli, Francisco Tinelli, Juanita Tinelli.

La presencia de Luciano ‘El Tirri’, primo hermano de Tinelli, destacó entre las sorpresas, al viajar especialmente desde Los Ángeles hasta Madrid para sumarse a la celebración. “En el día de mi cumple, qué mejor regalo que llegue de Los Ángeles, mi primo hermano Luciano El Tirri”, señaló, compartiendo momentos de este reencuentro en redes sociales.

Marcelo Tinelli se reencontró de nuevo con su primo en España para su cumpleaños.

Un gesto emotivo por parte de su hijo Lolo, fue una carta llena de amor que el menor le dedicó a su padre. “Así me recibió Lolito en Madrid, en el día de mi cumple, con esta carta llena de amor. Lo amo tanto”, compartió el conductor.

¿Qué pasó con Milett Figueroa?

Sin embargo, una pregunta que ronda entre los seguidores de Tinelli era sobre el posible viaje de su novia Milett Figueroa a España, en medio de rumores sobre una crisis en su relación. Recordemos que, en declaraciones previas al programa ‘Amor y fuego’, la actriz y modelo mencionó que, pese a encontrarse en Perú por compromisos laborales, planificaba reencontrarse con Marcelo en su cumpleaños.

Marcelo Tinelli celebra su cumpleaños en España sin Milett Figueroa.

“Yo me he venido acá (Lima) por un compromiso de trabajo, voy a quedarme 10 a 12 días y regreso el 31 de marzo para el cumpleaños de él (Marcelo)”, indicó Figueroa sobre sus intenciones de reunirse con Tinelli para su celebración. Sin embargo, esto no se dio pues la peruana permanece en Perú.

Curiosamente, a pesar de los saludos y mensajes de amigos y familiares que Marcelo compartió en sus historias de Instagram, un detalle que llamó la atención - inicialmente . fue la ausencia de cualquier mensaje público de cumpleaños por parte de Figueroa, alimentando las especulaciones sobre el fin de su relación.

“¿Y Milett? siempre dejándola de lado, no entiendo por qué no aceptan que ya no están juntos hace rato”; “Qué pasó. ¿Marcelo otra vez solo? qué poco te duran las mujeres”; “este señor, si ya no quiere a Milett pues debe dar la cara y ser bien hombre, si ya no está con ella debe decirlo”; “Milett está en Perú. No lo entiendo, ¿ya no son pareja? ¿o solo era aparentar mientras duraba el ‘Bailando’?”, fueron algunos de los comentarios de los indignados usuarios de Instagram.

Usuarios exigen a Marcelo Tinelli que confiese que su relación amorosa con Milett Figueroa terminó.

Aunque Milett decidió no viajar a España, demoró en dedicar un mensaje a Tinelli: “Te amo, feliz cumpleaños, difruta mucho este día en familia. Pronto juntos”.

¿Milett y Tinelli terminaron?

Rodrigo Lussich, conductor del programa televisivo argentino ‘Socios del espectáculo’, ha generado controversia al asegurar que la relación entre Marcelo Tinelli y Milett Figueroam terminó. A pesar de las afirmaciones de Tinelli sobre la estabilidad de su relación con Figueroa, Lussich se muestra escéptico. Además, cuestionó el futuro profesional de Tinelli, sugiriendo que este no debería continuar con la producción de sus característicos programas de entretenimiento.

La discusión sobre este tema tomó lugar en el programa de Radio Splendid, conducido por Josefina Pouso, donde Lussich especuló que las fotografías de la pareja desaparecerían de Instagram en un futuro próximo. “¿Cuándo crees que Milett y Marcelo van a eliminar las fotos de sus Instagram?”, cuestionó Pouso, a lo que Lussich respondió, anticipando que sucedería “la semana que viene o la otra”.