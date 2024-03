Milett Figueroa se sincera sobre la actual relación con los hijos de Marcelo Tinelli: “Gente inteligente”

Milett Figueroa habla de su relación con los hijos de Marcelo Tinelli. (Caras/Instagram)

Milett Figueroa se ha convertido en una figura en Argentina. La modelo y exchica reality peruana alzó vuelo al país albiceleste en el 2023, en busca de oportunidades de internacionalización en el programa ‘Bailando’ de Marcelo Tinelli, pero jamás imaginó que encontraría el amor en el conductor.

Luego de varios meses de haberse confirmado este romance, ambos prefieren mantener un perfil bajo, pero es casi imposible no preguntar por el futuro, sus proyectos con él y el amor que se tienen. Aunque la peruana no da detalles, deja en claro que todo está viento en popa y no quiere malograr ello.

Recientemente, Milett Figueroa fue la portada de Caras, una importante revista argentina. A este medio le concedió una entrevista y reveló algunos detalles de su vida íntima y familiar. Entre tanto, se sinceró sobre la relación que tiene con los hijos de su pareja, Marcelo Tinelli.

Por qué Marcelo Tinelli no vino a Perú.

En esta charla, aseguró que no tiene problemas con la descendencia de su pareja y, por el contrario, parecen haber congeniado muy bien. Agregó que todos son muy amorosos.

“Son muy respetuosos y amorosos todos. Gente sensible e inteligente. Me encanta conocerlos. También al “Tirri”, que es como un hermano de Marcelo”, comentó para Caras.

Asimismo, se refirió a la posibilidad de convivir con Marcelo Tinelli. Como se sabe, ambos son adultos y la peruana no tiene familia en Argentina. Sobre ello, afirmó que respetan el espacio uno del otro, pero por el momento no está en sus planes.

“Por ahora no, aunque compartimos casi todo. Somos respetuosos uno del otro y nos gusta sorprendernos. Aprendo mucho de él”, finalizó.

Marcelo Tinelli con sus hijos y su primo el Tirri en los previos a la boda de Cande.

Milett Figueroa llegó a Perú sin Marcelo Tinelli

El 18 de marzo, Milett Figueroa llegó a Perú luego de varios meses en Argentina. La modelo peruana lució un brillante anillo que le dio su pareja como símbolo de amor y se mostró muy feliz. Sin embargo, la pregunta que llegaba era por qué había llegado a nuestro país sola, pues en más de una ocasión mencionaba que cuando volviera lo haría de la mano de su pareja.

Al respecto, rompió con los rumores de una separación y mencionó que viene disfrutando del amor, pero prefería no ahondar en el tema. “No hay ninguna separación, estoy super bien, estamos bien en la relación y hay que disfrutar el amor, no nos separamos. Nunca hablo de la relación, la verdad que prefiero disfrutar y ser feliz”, expresó.

Por otro lado, aclaró que llegó a Lima por compromisos laborales y del mismo modo su pareja está haciendo lo propio en otro país, por lo que no han coincidido en los tiempos. Pero, recalcó que su relación está bien y volverá para celebrar el cumpleaños de Tinelli.

Milett Figueroa aclara rumores de separación de Marcelo Tinelli.

“Los dos estamos trabajando, yo me he venido acá por un compromiso de trabajo y él también está en México grabando una serie, así que llego para el 31 y celebramos su cumpleaños”, comentó. Aprovechó la oportunidad para afirmar que: “En cualquier momento venimos”.

Por otro lado, en Argentina, Marcelo Tinelli también descartó cualquier tipo de distanciamiento con su pareja. Remarcó que se iba a México para cumplir sus compromisos laborales y que este tiempo separados no tiene nada que ver con su vida sentimental, sino que son temas laborales. “Milett se fue a Perú a estar con su familia y yo me estoy yendo a México a trabajar. Pero estamos más que bien”, comentó para la revista Ciudad de Argentina.