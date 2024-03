Celotipia: 5 señales de que tu pareja tiene celos enfermizos

Los celos se basan en una tríada: alguien celoso, su pareja y la otra persona que es percibida como una rival que puede seducir a la pareja (Freepik)

En octubre de 2021, el Seguro Social de Salud (EsSalud) informó que 3 de cada 10 parejas se acercaban al Hospital de Emergencia Grau en busca de terapia psicológica debido a que sufrían de celotipia.

Al respecto, Carlos Vera Escamarone, psiquiatra de dicho nosocomio ubicado en Cercado de Lima, explicaba que los celos son sentimientos de inseguridad y angustia originados por el miedo a perder a la pareja. Sin embargo, aunque parezca paradójico, precisamente son los celos los que terminan siendo la razón principal de la ruptura amorosa.

Es necesario señalar que los celos son una emoción que todos experimentamos en algún momento de nuestra vida, pero dejan de ser sanos y dañan la pareja cuando se convierten en celotipia.

Diferencia entre celos y celotipia

Los celos terminan siendo la razón principal de la ruptura amorosa (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los celos son una emoción que incluye sentimientos como la sospecha, la ira, el miedo y la humillación. Surge cuando alguien percibe la presencia de una persona que representa una amenaza real o imaginaria para su relación de pareja.

Este conjunto de sentimientos genera pensamientos de preocupación o ansiedad pues se teme la pérdida del ser amado. Es entonces que se conforma una tríada: alguien celoso, su pareja y la otra persona que es percibida como una rival que puede seducir a la pareja de la persona celosa y arrebatársela. A su vez, esto genera en el celoso un sentimiento de estar siendo traicionado por la persona que ama.

En el caso de la celotipia, se caracteriza por los celos enfermizos, que implican violencia y un miedo más exacerbado que los celos. Además, se trata de celos imaginados, que no tienen fundamento en la realidad. Esto quiere decir que, aunque no haya una amenaza real a la relación de pareja, la persona que sufre celotipia está convencida de que ese rival existe y no hay nada que la pueda convencer de lo contrario.

Por eso, quien experimenta celos enfermizos tiene reacciones emocionales explosivas o excesivas a la menor duda y cada explicación que su pareja le brinda solo aumenta la desconfianza. Entonces recurre a actitudes de control hacia su pareja, lo que origina una dinámica destructiva que suele intensificarse hasta que la relación de pareja termina en una ruptura.

5 señales de los celos enfermizos

La persona con celotipia revisa el teléfono celular con el objetivo de encontrar alguna pista que le permita comprobar que está siendo engañada (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una persona con celotipia puede sentir celos no solo de quien percibe como rival del amor de su pareja sino también de los amigos del mismo sexo o del sexo opuesto, de los compañeros de trabajo o incluso de desconocidos con los que se cruzan en la calle.

Algunas señales de que alguien sufre de celotipia son las siguientes: