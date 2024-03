Fiscalía abre investigación contra Dina Boluarte, acusada de enriquecimiento ilícito ante destape de sus Rolex

Fuente: Exitosa

El Ministerio Público abrió este lunes una investigación por presunto enriquecimiento ilícito contra la presidenta Dina Boluarte, a raíz de un destape periodístico que evidenció su colección de 14 relojes, incluido un Rolex, cuyo valor supera tres veces su sueldo mensual y que no fue incluido en la declaración de bienes que obligatoriamente deben realizar los funcionarios.

A través de un comunicado, la Fiscalía de la Nación informó que las diligencias preliminares incluyen también el presunto delito de omisión de consignar declaración en documentos y estarán a cargo del Área de Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales.

El uso de los artículos de lujo fue revelado la semana pasada por La Encerrona, que revisó más de 10.000 fotografías oficiales desde que Boluarte asumió como vicepresidenta y ministra de Inclusión Social del entonces mandatario Pedro Castillo, para luego jurar el 7 de diciembre de 2022 como jefa de Estado.

La investigación mostró que durante ese período, en el que su salario mensual varió de S/ 30 mil a S/ 16 mil, usó más de una docena de relojes de diversas marcas, incluido el Rolex, cuyo valor en Perú alcanza los 14.000 dólares.

La mandataria no respondió por qué el artículo no figura en ninguna de las declaraciones juradas que presentó ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), pero aseguró que se trata de un objeto de antaño que usa “muy eventualmente”. Sin embargo, un experto en artículos de alta grama indicó a Cuarto Poder que el modelo que data del 2020 en adelante.

Horas antes de que el Ministerio Público anunciara esta nueva pesquisa, el portavoz del Ejecutivo, Gustavo Adrianzén, enfureció cuando fue consultado al respecto en una rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. “Va a ser la última vez que me refiera a este tema. La señora presidenta ha sido lo suficientemente explícita respecto a estos reportajes de los relojes. Se trata de un tema personal que a mí no me corresponde abordar”, dijo.

Posteriormente, dio por concluida la conferencia y se reitró con los ministros José Arista (Economía) y César Vásquez (Salud), quienes también lucían desencajados. TV Perú, el canal del Estado que transmitía en vivo, enfocó el atrio vacío durante al menos un minuto.

El año pasado, en un acto en el Palacio presidencial, Boluarte contó que durante la campaña política que la llevó al poder como vicepresidenta “no tenía ni para los pasajes”, una declaración que fue ratificada por el empresario Henry Shimabukuro, investigado por presuntos aportes ilícitos tras declarar que financió los viajes y actividades proselitistas de la actual gobernante.

Los Rolex de la presidenta Dina Boluarte. Uno de oro rosa con incrustaciones de diamantes; uno de oro blanco con bisel de acero, y uno con correa de cuero. Composición Infobae.

“En campaña, ella andaba con un reloj de plástico [...] que costaba S/10 o S/20. Todos hemos visto ese reloj. El giro que ha tenido es enorme [...] [Regalar Rolex] se empleaba en la época de Montesinos [...] Esta práctica delincuencial se emplea [...] cuando en lugar de dar dinero en efectivo, que es muy evidenciado, se entregan prendas de oro o relojes, ahí está el soborno”, opinó en una entrevista difundida por el programa Ecos Latinos, que se transmite por internet.

Actualmente, Boluarte enfrenta investigaciones por las muertes en las protestas antigubernamentales de diciembre y marzo pasados, por presunto plagio en más de la mitad de un libro, por presunto financiamiento prohibido de organizaciones políticas, lavado de activos y organización criminal —a raíz de supuestos aportes ilegales en la campaña del 2021— y por presunto peculado doloso cuando se desempeñó como jefa de una oficina del Registro Nacional de Identidad y Estado Civil (Reniec).

En este último caso, que ha pasado medianamente desapercibido, se le imputa haber instigado para que dos funcionarias de Reniec le depositen su sueldo de marzo de 2021, mes en el que no le correspondía recibir el total de su remuneración, ya que estaría con licencia sin goce de haber.