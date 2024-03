¿Jaime Bayly entrevistará a Alberto Fujimori? La respuesta del periodista ante una posible conversación con el exdictador. (Vídeo: Jaime Bayly)

“Me ha llegado un correo electrónico de un amigo pidiéndome que viaje a Lima y entreviste a Alberto Fujimori”, dijo Jaime Bayly en un reciente vídeo subido en su canal de YouTube para dar a conocer que tiene la posibilidad de reunirse personalmente con el exdictador y conseguir que le resuelva algunas interrogantes.

Sin embargo, tras el gorro morado y la chalina azul que portaba, el escritor peruano se mostró dubitativo al respecto, por lo que alentó a sus seguidores a que lo ayuden a decidir sobre cuál debe ser su decisión. “Es una invitación tentadora, pero peligrosa”, continuó narrando.

“Por una parte me tienta, desde el punto de vista periodístico. Sería una entrevista atractiva, Fujimori es ya un anciano, octogenario. Tiene ya 85 años y ha pasado largos años en la cárcel, no le queda mucha vida”, explicó.

Captura de pantalla del vídeo "Se ofrece a darme una entrevista", subido por el canal Jaime Bayly.

En esa línea, el autor de aclamadas novelas como ‘No se lo digas a nadie’, ‘Y de repente, un ángel’, ‘La mujer de mi hermano’, entre otras, argumentó que la invitación fue una sorpresa total, puesto que le parecía imposible que Fujimori Fujimori vuelva a la escena tras dejar la prisión en diciembre del año pasado.

“Yo pensé que no volvería a jugar con fuego, es decir, no hablaría más de política, pero veo desde lejos que le han abierto la cuenta en TikTok y que sigue más o menos flirteando o coqueteando con esa dama sin alma, despiadada, que es la política”, explicó.

“Les pido a ustedes que me aconsejen, en los comentarios, les ruego que me digan que opinan: ¿debo ir a Lima entrevistar al exdictador Fujimori o mejor no?”, consultó a los cibernautas.

Alberto Fujimori aparece en redes sociales sin cánula nasal ni oxígeno, aparatos que utilizaba en la cárcel.

No se hablará de política

El también presentador de televisión hizo la salvedad de que la entrevista con el expresidente peruano giraría en torno a temas políticos, sino que, en su lugar, tocaría temas más profundos y personales. Entre ellos destacó que hablaría del poder, los excesos y sus delitos, la libertad, los errores cometidos, la muerte y sobre lo que hay después de esta.

“El sentido de la vida; el recuerdo del poder que ejerció de una manera desmesurada, abusiva; la familia o lo que queda de ella; lo que aprendió, si acaso, en la cárcel todos estos años que fue privado de su libertad; los peores errores que cometió, si es que tiene la honestidad intelectual de reconocerlo; la muerte; lo que sobreviene después de la muerte”, enlistó.

“Le haría una entrevista no política, guerrillera, sino más profunda y más humana. Trataría de ver en él a no un expresidente o exdictador, sino, a un anciano que durante una década ocupo el poder y no lo usó sabiamente. Por lo que pagó caro”, continuó.

Jaime Bayly vino a Lima, Perú, hace unos meses para presentar su última novela 'Los Genios'. (Willax)

Según alegó, optaría por no pedirle su opinión acerca de la presidenta Dina Boluarte, ni de su gabinete ministerial o las constantes crisis políticas que atraviesa el Perú, ya que son temas “pasajeros”. En realidad, su intención sería “humanizar a un personaje que cuando ocupó el poder fue bastante inhumano”, pese a que eso le generaría muchas críticas.

“Cuando creo algo, pienso ‘esto que estoy haciendo debe tener dos maderas básicas, la primera que interesa a cualquier persona de lengua española y, la segunda, que siga interesando tiempo después’. Es decir, me gustaría que las preguntas estarían pensadas para que puedan interesar a un español y un mexicano, o argentino y chileno, a un colombiano y ecuatoriano, y no tan solo a los peruanos. No me gustaría hacer una entrevista a un exdictador peruano hablando solo de temas peruanos, sino que alguien que entienda la lengua española lo pueda entender”, sostuvo.

Alberto Fujimori fue presidente del Perú entre 28 de julio de 1990 y 21 de noviembre de 2000. (Portal iPeru)

Bayly aseguró que no es fujimorista

En otro momento de su monólogo, manifestó que otro de los motivos por los que duda sobre realizar la entrevista es por el temor latente de quedar “embarrado por el lodo de la política” y que lo vuelvan a tildar de fujimorista.

“Me han acusado más de una vez de ser fujimorista, y eso es falso. Cuando Fujimori era dictador, esos ocho años largos, yo me fui del Perú y nunca lo apoyé. Me fui del Perú al día siguiente de que diera el golpe de Estado. Yo no me quedé, ni lo aplaudí, ni fui parte de la fiesta, yo me fui. Precisamente porque no quería vivir en un país donde el dictador era masivamente popular”, sostuvo.

Sin embargo, no ocultó el apoyo que le dio a su hija, Keiko Fujimori, en varias elecciones presidenciales. “He votado por ella tres veces, pero eso no me convierte necesariamente en un fujimorista, simplemente me parecía la opción menos mala. Tampoco tengo una amistad, ni una cercanía, con su hija menor”, complementó.