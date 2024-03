Yiddá Eslava confiesa que Julián Zucchi la engañó en Argentina: “Lloré por 18 horas”

Yiddá Eslava revela que Julián Zucchi le fue infiel durante su relación sentimental. | Amor y Fuego.

Yiddá Eslava se encuentra en medio de una nueva polémica. La actriz cómica se animó a romper su silencio y contar los verdaderos motivos de su separación de Julián Zucchi, quien recientemente fue captado besando a una reportera de ‘Magaly TV La Firme’. De acuerdo a la influencer, el argentino le fue infiel durante uno de sus viajes a Argentina.

La exintegrante de ‘Combate’ relató que este momento fue muy doloroso para ella, especialmente porque confiaba plenamente en su pareja, al punto de defenderlo de las críticas por viajar a su país natal y dejarla a ella a cargo de sus dos pequeños hijos.

Asimismo, señaló que ella no se hubiera enterado de lo que había hecho Julián Zucchi en Argentina si es que la tercera persona no le habría seguido escribiendo al actor. Sin embargo, esto no sucedió así y ella terminó enterándose de todo, por lo que finalmente decidió dar por concluido su romance.

Yiddá Eslava comparte mensaje luego de confirmar infidelidad de Julián Zucchi.

“No fue coqueteo (…) cuando él me fue infiel estábamos bien estábamos juntos y yo estaba apoyando a mis hijos, la infidelidad fue en Argentina y esa es la realidad de las cosas”, sostuvo durante una conversación con los conductores de ‘Amor y Fuego’.

En ese sentido, Rodrigo González le consultó a Yiddá Eslava si la mujer que provocó el fin de su relación con Julián Zucchi era parte de la farándula peruana, a lo que ella respondió con un rotundo no, pues es totalmente desconocida y ajena al mundo de las cámaras de televisión.

Asimismo, la actriz cómica señaló que cuando se enteró que el padre de sus hijos le había sido infiel en Argentina, ella vivió uno de los peores momentos de su vida, llegando a llorar durante 18 horas seguidas; sin embargo, decidió seguir al frente por el bienestar de sus hijos.

Julián Zucchi le habría sido infiel a Yiddá Eslava.

“(¿Es una chica del medio?) No, no es nadie del medio, es una chica X a la cual no conozco, claramente él sí la conoce. Cuando descubro la infidelidad. Lloré 18 horas de corrido sin parar y después me levanté y dije ya fue”, sostuvo.

Además, la exchica reality contó que pudo darse cuenta del engaño porque Julián Zucchi continuó en contacto con esta persona cuando él ya se encontraba en Perú al lado de su familia. “Yo se la descubro porque siguieron hablando, si él no hubiese seguido hablando con esta chica, yo jamás se lo hubiera descubierto”, indicó bastante indignada.

Yiddá Eslava habló con Julián Zucchi luego de revelar su infidelidad

Durante la entrevista telefónica que le realizaron en ‘Amor y Fuego’, Rodrigo González le preguntó a Yiddá Eslava si tuvo la oportunidad de conversar con su expareja luego de revelar que le había sido infiel en Argentina. “La reacción de él (Julián Zucchi) ante esta pública confesión ¿Cuál ha sido?, ¿te ha llamado?, ¿te ha recriminado?, ¿te ha pedido perdón?”, le dijo.

Ante ello, la actriz cómica solo atinó a decir que sí conversó con el argentino, pero él en estos momentos se encuentra procesando toda la información, pues jamás imaginó que este escándalo se iba a originar a raíz de sus salidas ‘exclusivas’ con la reportera de ‘Magaly TV La Firme’.

“Él está pensando, me dice, qué él está pensando y yo soy respetuoso con el tiempo de las personas, porque todos tienen derecho a procesar lo que está ocurriendo, pero es algo que creo que él debió verlo venir. Repito, no es por despecho, es por respeto a la madre de sus hijos, por la persona que en su momento cayó y él no salió a poner el parche”, respondió.