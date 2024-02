“Magaly TV La Firme” EN VIVO: Magaly muestra las pruebas que tendría Pamela López sobre Christian Cueva y que involucran a Pamela Franco

“Es un señor misterioso. No estuvo en el velorio de mi hermano. Una persona tan allegada a él o lo que sea, no estuvo. No le dio el pésame a mi madre, no le dio el pésame a la mamá del artista. Eso creo que dice todo”, contó el hermano de Pedro Suárez Vértiz, Patricio Suárez Vértiz.