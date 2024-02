El mensaje de Christian Domínguez tras descubrirse que él delató a Pamela Franco y a Cueva con Pamela López

El mensaje de Christian Domínguez luego de las revelaciones de Pamela López. | Instagram

Christian Domínguez se encuentra una vez más en el centro de una controversia tras las recientes revelaciones de Pamela López, quien confirmó que el cumbiambero fue la persona que le contó todos los detalles de la infidelidad de Christian Cueva con Pamela Franco. Según López, Domínguez fue quien le proporcionó la información sobre el romance clandestino entre su esposo, el popular ‘Aladino′, con la exintegrante de ‘Alma Bella’.

Te puede interesar: El inicio de la comunicación entre Christian Domínguez y Pamela López: ¿Desde cuándo empezaron a hablar?

El conflicto salió a la luz el 26 de febrero, cuando Pamela López compartió con la periodista Magaly Medina los detalles de su conversación con Domínguez. El cantante, quien anteriormente negó haber hablado sobre este tema, es acusado ahora de ser el ‘confidente’ de la aún esposa de Cueva.

Posterior a la difusión de estas declaraciones en ‘Magaly TV La Firme’, Domínguez utilizó su cuenta de Instagram para compartir un video de él entrenando en el gimnasio, asesorado por el fisicoculturista conocido como ‘La mackyna’. El líder de ‘Gran Orquesta Internacional’ añadió el texto “Otra vez a empezar... después de gira”, sin hacer mención directa a las acusaciones. Adicionalmente, optó por promocionar una página de apuestas deportivas en lugar de abordar el tema por el que es cuestionado.

Christian Domínguez y su mensaje tras descubrirse que él delató a Pamela Franco con Pamela López. | Instagram

¿Qué le contó Christian Domínguez a Pamela López?

El programa ‘Magaly TV La Firme’ dio cuenta de que Christian Domínguez fue quien inició la conversación con Pamela López, la esposa del futbolista Christian Cueva, sobre el romance clandestino que este sostuvo con Pamela Franco, en el 2019. Domínguez, buscando mantener su anonimato en esta revelación, habría pedido a López que no lo nombrara como la fuente de esta información.

Te puede interesar: Pamela López confiesa que Christian Domínguez le pidió que no revelara que él era su confidente

“Ella no quería acusar a Christian Domínguez porque él le pidió que no diga que era el soplón, el judas. Él fue y le contó a Pamela López... yo creo que Pamela Franco no sabe que el padre de su hija, con quien tiene un vínculo bien... yo no sé si a partir de ahora, algo se rompa nuevamente en esta relación”, comentó Magaly Medina en su programa.

La aún esposa de Cueva reveló qué le dijo Domínguez: aparentemente, Cueva intentó calmar a Franco tras las amenazas de López de exponer públicamente detalles de su relación. Cueva habría asegurado a Franco que no tenía nada de qué preocuparse y que su amor era solo para ella, a pesar de encontrarse en estado de ebriedad durante estas conversaciones.

Pamela López confiesa que Christian Domínguez le pidió que no revelara que él era su confidente. (Captura: Magaly TV La Firme)

“¡Me cuenta Christian Domínguez que Cueva le decía ‘oh, mi amor, tu tranquila!’ Estaba muy borracho, estaba tomando después de mi comunicado, le decía ‘tu tranquila, ella no tiene nada, ¡no te va cag... en nada, ¡no va a pasar nada, ¡no te preocupes, yo te amo a ti y vamos a ser felices’. Como ella no podía, porque estaba muy borracho, decirle que yo no hable, lo ha llamado a mi suegro y le ha dicho ‘por favor, hable con la loca esa por mí, que no se atreva a sacarme nada, porque me va a perjudicar, porque me van a dar un programa...’, reveló Pamela López.

Christian Cueva buscaba a Pamela Franco

Pamela López, aún esposa del futbolista Christian Cueva, reveló detalles inéditos sobre cómo Cueva intentaba mantener contacto con Pamela Franco, a pesar de que ella estaba involucrada con Christian Domínguez. Según lo compartido por López, la relación entre Cueva y Franco nunca logró ser superada por el futbolista, quien supuestamente buscó reiteradamente acercarse a la cantante incluso después de que esta empezara una relación con Domínguez.

Te puede interesar: “Enano y asqueroso”: Pamela Franco y la forma despectiva de cómo calificó a Christian Cueva, según Pamela López

López señala que Cueva usó diversos números telefónicos para contactar a Franco, además de enviarle un arreglo floral durante un momento difícil para la cantante en 2020. “Christian Cueva siempre era intenso. La llamaba de uno de otro número cuando empezaba con Christian Domínguez. Ella le decía: ‘Ya, déjame en paz, déjame tranquila’. Y él le decía: ‘No porque yo te voy a dar todo’. Siempre estaba ahí”, rememoró Pamela López, revelando que todos estos datos fueron proporcionados por Christian Domínguez.

Christian Cueva llamó a Pamela Franco luego de su separación con Pamela López. (Captura: Magaly TV La Firme)

Los intentos de Cueva por acercarse a Franco se extendieron a lo largo del tiempo, incluyendo un episodio en 2021 cuando intentó encontrarse con ella “casualmente” en una discoteca. Este interés persistió tras la separación de Franco y Domínguez en noviembre de 2023. “Coincidentemente, esos meses de noviembre y diciembre fueron fatales para mí. Él se salía de la casa y se iba a quedarse tres días al Westin o a cualquier lado con sus amigos. No venía a dormir, nos peleábamos, luego venía, lo hablábamos porque yo era el programa por mis reclamos”, recordó López, entre lágrimas.