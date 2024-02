Pamela López revela la vez que Christian Domínguez miró con desprecio a Christian Cueva

Christian Domínguez confiesa a Pamela López. (Captura: Magaly TV La Firme)

Fuertes declaraciones. En el episodio más reciente de ‘Magaly TV La Firme’ del 27 de febrero, la conductora Magaly Medina reveló más fragmentos de la entrevista telefónica que mantuvo con Pamela López. Durante esta conversación, López confesó cómo se enteró del apasionado romance clandestino entre su esposo Christian Cueva y la cantante Pamela Franco.

Ante esta situación, la esposa del popular ‘Cuevita’ reveló nuevos detalles sobre la relación entre Christian Domínguez, Pamela Franco y el propio Christian Cueva. En esta ocasión, describió un momento incómodo en el que el cantante de cumbia miró con desprecio al exjugador de la selección.

Durante la conversación con Magaly, López describió un incidente en el que ambos Christian coincidieron en una reunión donde se contrató los servicios de ‘La Gran Orquesta’. Según sus palabras, Domínguez mostró desprecio hacia Cueva cuando este último intentó saludarlo.

Magaly TV La Firme. (Captura de ATV)

“Una vez un señor hizo una reunión y contrató a ‘La Gran Orquesta’ a su casa de Las Delicias. Recuerdo que Domínguez estaba ahí y Cueva quiso como saludarlo y recuerdo su mirada de desprecio (hacia Cueva)”, sostuvo la madre de familia en entrevista con la popular ‘urraca’.

Como era de esperarse, la esposa de Cueva se dio cuenta y confrontó a pelotero sobre esta situación, pidiéndole explicaciones, pero él negó cualquier conocimiento al respecto. Ya que en ese tiempo, el conductor de ‘América Hoy’ y la cumbiambera iniciaron una relación.

López señaló que a Cueva siempre le han gustado las canciones de Agua Bella y que esto siempre ha sido motivo de conflicto entre ellos. “Toda su vida le ha gustado Agua Bella, le gustaban esas canciones, siempre me cogía por ese lado”, manifestó.

Pamela López confiesa que Christian Domínguez miraba mal a Cueva. (Composición: Infobae)

Magaly Medina revela que Pamela López le pidió que no revelara que Christian Domínguez era su confidente

Recientemente, Pamela López reveló que fue el conductor de ‘América Hoy’ Christian Domínguez, quien le confesó que la madre de su última hija Pamela Franco mantuvo un romance clandestino con Christian Cueva durante todo el 2019, entre otras cosas. Es ahí, donde Magaly Medina comentó que, si bien la esposa de ‘Cuevita’ le hizo revelaciones ‘off the record’, ella, en su papel de periodista, puede divulgar lo que se le dijo de manera privada.

“Nosotros, los periodistas, no tenemos por qué guardar secretos cuando nos cuentan algo sabiendo que somos periodistas y que eventualmente hablaremos y lo revelaremos. Entonces, ese es el caso de Pamela López, la esposa de Christian Cueva, con quien mi reportera y yo se mantuvo largas conversaciones en determinados momentos. Por norma y por precaución, todas nuestras conversaciones con personas del mundo del espectáculo son grabadas, ya que es una práctica establecida”, dijo en un inicio Magaly.

Según Magaly, fue Domínguez quien contactó a Pamela López para discutir la relación entre Cuevita y la ex integrante de Alma Bella, aunque le pidió que no revelara que fue él quien le proporcionó la información. Sin embargo, a pesar de que la esposa del futbolista solicitó que no se mencionara al conductor de América televisión, la figura de ATV lo expuso en la grabación.

“Ella no quería acusar a Christian Domínguez porque él le pidió que no diga que era el soplón, el judas. Él fue y le contó a Pamela López... yo creo que Pamela Franco no sabe que el padre de su hija, con quien tiene un vínculo bien... yo no sé si a partir de ahora, algo se rompa nuevamente en esta relación”, comentó Magaly Medina.