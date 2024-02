Keiko Fujimori critica a farmacias, pese a que Fuerza Popular se opuso a ingreso de genéricos en el 2018

Fuerza Popular se opuso a través de dos proyectos de ley en el 2018 - crédito composición Infobae / TikTok / Andina

La presidenta de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, publicó un video en su cuenta oficial de TikTok donde crítica a la industria farmacéutica, a pesar de que en el 2019 la bancada fujimorista en el Congreso de la República se opuso al ingreso de medicamentos genéricos al mercado.

“¿No les ha pasado, que van a una farmacia a comprar un medicamento, les dicen que no hay o que está descontinuado, e inmediatamente después, les ofrecen otro? A mí, me pasó por mi tema de la hipertensión. Primero me decían que estaba descontinuado, luego me dijeron que no hay y luego me ofrecieron otro, pero que era tres veces más caro”, relató Fujimori.

La política naranja calificó este accionar como un “abuso” y dijo que si bien no había un “monopolio al 100%”, existía un “abuso de la posición de dominio. No se puede atentar contra la salud y la vida de los pacientes”.

“Conversando con otras personas, me cuentan que a ellos también les ha pasado lo mismo, quién o quienes están detrás de este juego perverso, que afecta a la salud y el bolsillo de familias peruanas? (...) ¿A ustedes les ha pasado también esto? Cuéntenme por favor, si han tenido un incidente parecido”, comentó.

¿Qué sucedió en el 2018?

Hace seis años, entre noviembre y diciembre del 2018, los entonces congresistas de Fuerza Popular, Freddy Sarmiento y Úrsula Letona, presentaron dos iniciativas legislativas (N.º 3692 y N.º 3743) que se oponían al ingreso de los medicamentos genéricos en el mercado peruano. Como se sabe, estas alternativas son de menor costo y de mejor acceso para la ciudadanía.

Luego, en el 2019, el Poder Ejecutivo, por su parte, presentó el proyecto de ley N.º 4494 para que las farmacias estén obligadas a de disponer medicamentos genéricos en sus locales de todo el país.

Sin embargo, la propuesta enviada por el entonces presidente Martín Vizcarra tuvo dificultades, ya que en el artículo 4 de ambas iniciativas legislativas del fujimorismo solo permitía alternativas bioequivalentes, es decir, los medicamentos que sean considerados “intercambiables” con los que sí tienen merca, y que podrían tener casi el mismo costo.

En ese momento, en entrevista con La República, el colegio del Colegio Química Farmacéutico dijo que la bioequivalencia no era un elemento necesario para los genéricos y que, más bien, desde el Congreso estaban confundiendo el concepto.

“Algunas empresas quieren que se imponga la bioequivalencia para todo, pero no tiene que ver con la calidad del producto, solo que son intercambiables”, expresó su decano, Javier Llamoza.

¿Existe un monopolio farmacéutico?

De acuerdo con el médico Guillermo Alva Burga, en un artículo publicado en la web de la Universidad ESAN, en el Perú no hay monopolio en la industria farmacéutica, ya que en todo caso estaríamos ante un monopsonio que es “una estructura de mercado donde existe un único demandante o comprador, mientras que pueden existir uno o varios ofertantes”.

“En el mercado peruano no existe un único comprador. Se encuentra el sector público conformado por el Ministerio de Salud, EsSalud, etc. y el privado, que cuenta con cadenas de farmacias, clínicas, seguros, compra de bolsillo, etc. También es cierto que el tamaño de cada uno de ellos va a definir su poder de negociación”, explica el especialista.

Por otro lado, hace hincapié en que se necesita una reforma urgente de la salud el país. “No es suficiente tener una buena norma, esta debe socializarse, es decir, debe ser entendida por todos los trabajadores del sector. Las normas no tiene resultados concretos si es que no son entendidas por médicos, enfermeras, personal administrativo, y un stakeholder que siempre se olvide: la población”, sostiene.