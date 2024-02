Hoy eligen al nuevo presidente de Petroperú: ¿cuál es el perfil de los cuatro directores designados por el MEF y Minem?

MEF y Minem eligieron a nuevos directores de la empresa estatal Petroperú. Foto: Infobae/Andina

Este jueves será designado el nuevo presidente del directorio de Petroperú, luego de las renuncias de las principales cabezas de la petrolera estatal en medio de un proceso de reestructuración integral comunicado por el Gobierno. El ministro de Economía y Finanzas (MEF), José Arista, junto al titular del Ministerio de Energía y Minas, Rómulo Mucho presentaron ayer a los cuatro nuevos miembros del directorio de la empresa.

Los integrantes designados son: Carlos Linares, actual presidente del Banco del Comercio, el exministro de Economía David Tuesta Cárdenas, Germán Alfredo Boza y Oliver Stark. Este último, según dijo Arista, llega a propuesta del Ministerio de Energía y Minas.

“Nos falta nombrar al otro miembro del directorio porque son 6, uno continúa porque es puesto por el sindicato (de Petroperú), entonces nosotros tenemos que nombrar a 5. Hoy hemos puesto a 4, nos falta 1 miembro. También falta decidir quién va a presidir el directorio”, indicó Arista Arbildo.

La elección del quinto miembro y del presidente del directorio se realizará por la junta de accionistas, “De tal manera que, a partir del viernes ya queda apto el directorio para comenzar a reunirse y a tomar decisiones”, refirió el ministro.

Una de las interrogantes generadas ante el anuncio de los cambios, es la posible reducción de personal dentro de la empresa estatal. En entrevista para El Comercio, el titular del MEF reveló los privilegios que gozaban los trabajadores de la petrolera. Al respecto, señaló que la decisión le competerá al directorio.

“Si es que van a ampliar o reducir sueldos, va a cambiar la estructura de profesionales, nosotros solamente damos la facultad para que reorganice la empresa”, agregó.

José Arista, titular del MEF, sostiene que junto a Rómulo Mucho (Minem) están eligiendo a directores que tengan perfil pro-mercado. Foto: Infobae/Andina

En horas de la mañana del miércoles 28 de febrero, el presidente del Directorio de Petroperú, Pedro Chira y los directores Artemio Reátegui y Pedro Méndez presentaron su renuncia irrevocable ante la Junta General de Accionistas (JGA) de la empresa.

Tanto Arista como Mucho destacaron el perfil competitivo y ético de los profesionales designados que tendrán como principal tarea sacar adelante a la empresa estatal y mantener el abastecimiento de combustible en el país.

“Nuestra apuesta es que estos miembros del directorio comiencen a trabajar lo más rápido posible porque no hay tiempo que perder, cada día que pasa las pérdidas de Petroperú se incrementan y lo menos que queremos es generar un desabastecimiento de combustible. Esa es nuestra mayor preocupación”, señaló la cabeza del MEF.

La renovación completa de los integrantes del directorio de Petroperú son parte del nuevo plan de rescate financiero valorizado en US$1.300 millones en favor de la estatal. La medida busca gestionar de manera más eficiente los recursos de la petrolera estatal mediante la inyección de liquidez, pero también tiene como objetivo asegurar el suministro de combustible en todo el país, especialmente en las regiones más dependientes de Petroperú.

Rómulo Mucho Mamani, el nuevo ministro del Minem, y sus posibles conflictos de interés con empresas mineras. (Linkedin)

El titular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), José Arista, detalló que el nuevo financiamiento combina una garantía del Banco de la Nación y una ampliación de crédito, los cuales están diseñados para poner en marcha un plan de austeridad y renovación de personal. La intención es clara: mejorar la gobernanza de Petroperú y reducir los gastos excesivos, alejándose de los lujos innecesarios que distorsionaron las operaciones anteriores de la entidad.

“Tanto Rómulo Mucho como yo estamos eligiendo directores que sean pro-mercado y que no tengan ningún compromiso con Petroperú. Es decir, que no trabajen en empresas que hayan sido clientes o proveedores suyos o que no hayan laborado en Petroperú con anterioridad. Esto, para evitar suspicacias. Estamos en búsqueda de personas totalmente asépticas”, sostuvo.

MEF no ve viable una privatización de Petroperú por el momento

El titular del MEF indicó que por el momento no ve viable una privatización de Petroperú, ya que no es “imán de inversión privada”. “Mi opinión particular es que en estos momentos no es viable una privatización, pero creo que en la medida en que la empresa comience a mostrar resultados positivos, su valor va ir creciendo y va a ser más viable ir buscando, quizás no la venta total, pero sí la participación privada a través de diferentes mecanismos”, dijo en conferencia de prensa.

Perfil y hoja de vida de los nuevos directores de Petroperú

Carlos Linares Peñaloza

Se desempeñó como presidente del directorio de Bancom (Banco del Comercio), también fue presidente del directorio y del Comité de Auditoría de la Corporación Financiera de Desarrollo (Cofide).

Es miembro del Comité Pro Minería y Energía en Proinversión. Además, ocupó el cargo de Gerente Financiero en Petroperú. Se desempeñó como miembro del Directorio del Banco de la Nación y Presidente del Comité de Riesgos del banco. En el Ministerio de Economía y Finanzas, se desempeñó como Director General de Endeudamiento y Tesoro Público.

Carlos Linares Peñaloza

Ha sido Presidente del Consejo Directivo de la Asociación Latinoamericana de Instituciones Financieras de Desarrollo– ALIDE y miembro del Directorio de la CAF-Banco de Desarrollo de América Latina y El Caribe.

Es Licenciado en Economía por la Universidad del Pacífico y Máster of Management de la J.L. Kellogg por Northwestern University, USA.

David Tuesta Cárdenas

Ex ministro de Economía y Finanzas durante el gobierno de Martín Vizcarra. Es director para Latinoamérica de la fintech PinBox Solutions Singapore, profesor asociado del Instituto de Empresas - IE en Madrid e investigador afiliado del Risk Center de la Universidad de Barcelona.

Ha asesorado en reformas económicas, regulatorias y de diseño de políticas públicas a varios gobiernos y firmas en el mundo. Ha ocupado altos cargos directivos en la banca financiera global y multilateral.

Posee los grados de Doctor en Economía y Máster en Asuntos Públicos por la Pontificia Universidad Católica del Perú y la Universidad de Minnesota en los Estados Unidos.

Exministro de Economía y Finanzas, David Tuesta. Foto: Radio Nacional

Laboró como Director Corporativo de Asuntos Estratégicos en la CAF, Banco de Desarrollo de América Latina, Madrid, España. Fue Economista Jefe de Inclusión Financiera y de Pensiones en el BBVA-Madrid. En el BBVA Banco Continental de Perú, fue Economista Jefe.

Asimismo, se desempeñó como Economista en Apoyo Consultoría y Consultor para el Banco Interamericano de Desarrollo-BID.

En el sector público, fue miembro del Comité de Expertos para la Reforma de Protección Social y perteneció al Consejo de Directores de Osinergmin. Fue Gerente de Estudios Económicos en la SUNAT y participó como Miembro Adjunto en los Comités de Caja del Ministerio de Economía y Finanzas.

David Tuesta es Investigador con diversas publicaciones académicas y Profesor Universitario en Economía tanto en Perú como en España. Participó en proyectos conjuntos con el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Mundial y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo-OCDE.

Germán Alfredo Boza

Doctor en Ciencias Empresariales por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM). Master en Economía y Dirección de Empresas por el IESE de Barcelona, Universidad de Navarra, España. Licenciado en Administración y Licenciado en Contabilidad por la Universidad del Pacífico. Contador Público Colegiado.

Ha sido Director de Administración y Finanzas del Grupo Santillana, Director de Finanzas y Control del Santander Investment Andean Division - Perú, Ejecutivo del Comité Olímpico Internacional en España y Director Académico de Pacífico Business School.

Actualmente es Colaborador Científico del IESE y de Harvard Business School con la Publicación de Casos de Estudio. Profesor de postgrado de diversas universidades en Perú. Es Asesor en Estrategia Corporativa, Competitividad y Desarrollo Organizacional, en los sectores Industrial: Avícola, Minero, Pesquero, Automotriz, Textil y Confecciones y de Servicios: Salud, Inmobiliario, Seguros, Banca, Sistemas, Editorial y Publicidad.

Oliver Stark

Oliver Alexander Stark Preuss es director de Sociedad Minera del Perú. Tiene un Magister en Finanzas por la Universidad del Pacífico y su experiencia está basada en habilidades que incluyen Minerales, Finanzas Corporativas, Estrategia empresarial, Cambio organizacional, Oro, etc. Ha sido gerente general de Consorcio Metalúrgico, Gildemeister Perú, SERMINCO SA, Gerente Central de Comercialización en Minero Perú Comercial.