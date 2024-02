¿Quién es el novio de Lita Pezo y cómo se convirtió en su manager? Conoce su historia de amor

¿Cómo se llama el novio de Lita Pezo? | Instagram @domellmerino

Lita Pezo, la cantante peruana de 24 años, se dispone a dejar una marca indeleble en el Festival de Viña del Mar 2024, luego de una viaje artístico que emprendió desde su infancia. Conocida inicialmente por su encantadora imitación de Isabel Pantoja, como ‘la Pantojita’ en ‘Yo Soy Kids’ en 2014, pasando por ‘Los Cuatro Finalistas’ y alzándose como ganadora de ‘La Voz Perú' en su quinta temporada.

Te puede interesar: Viña del Mar 2024: últimas noticias del festival en Chile y la participación de Lita Pezo y Ruby Palomino

La trayectoria de Lita Pezo está fuertemente apuntalada por una figura clave en su vida, tanto personal como profesionalmente: Domell Merino Álvarez, su actual pareja y pieza crucial detrás de su gestión artística. Ellos tienen un romance de casi cinco años.

Domell Merino, de 32 años, tiene una formación en Comunicaciones por el Instituto Sistemas Perú (ISP) y, aunque inicialmente aspiraba a una carrera en periodismo, encontró su pasión en la producción televisiva y, finalmente, en la gerencia y producción de eventos. Trabajó cuatro años en Latina TV antes de embarcarse en la aventura de fundar DM Producciones, un proyecto que, pese a los desafíos impuestos por la pandemia de la COVID-19, encontró nuevas oportunidades al lado de Pezo.

Lita Pezo tiene una relación sentimental con su productor y manager Domell Merino.

“Cuando se abre la reactivación, hicimos algunos eventos. Hasta que (Lita) me preguntó si quería trabajar con ella, formalmente”, explicó Merino en una entrevista a La República acerca del inicio de su colaboración profesional con Pezo, donde él no solo maneja la agenda de la artista sino que también produce sus shows y otras actividades. “Soy más productor que manager”, comentó al referido medio.

La historia de amor de Lita Pezo y Domell Merino

El romance entre Lita Pezo y Domell Merino brotó en los corredores de Latina TV en 2018, durante el periodo en el que Pezo participaba en el reality musical ‘Los cuatro finalistas’. Este encuentro casual en el ámbito profesional eventualmente derivó en una relación que, como describe la cantante, fluyó de manera natural y genuina.

Te puede interesar: Lita Pezo en Viña del Mar 2024: Biografía, sus inicios como ‘la Pantojita’ y el sueño de ganar una Gaviota de Plata

“Yo lo vi ahí, pero (en ese momento) nada que ver. Yo todavía era una niña”, declaró la artista a La República. “Luego coincidimos en diversos trabajos en el mundo artístico y ahí se dio (…) Simplemente fluyó”, comentó la intérprete de ‘Luchadora’ en el 2023.

Lita Pezo y su novio Domell Merino tienen una relación de casi 5 años. ¿Cómo se conocieron? Instagram @domellmerino

Pezo hizo énfasis en las cualidades de Merino, valorando su transparencia y la confianza mutua que han cultivado, especialmente en lo que respecta a su carrera artística. Así, su novio terminó convirtiéndose en su manager, sustituyendo a Edison Pezo Ruiz, padre de Lita Pezo y profesor de música, quien formó a la artista y gestionó su trabajo en sus inicios. “Fue un cambio bueno para ambos, para mí también porque he crecido un poco más, y me he vuelto más independiente”, sostuvo.

El trabajo y el amor

En una entrevista con Infobae Perú, la artista peruana recordó que comenzó su proyecto de solita solo 4 personas y ahora cuenta con un equipo de 20, quienes la apoyan con su creatividad y profesionalismo. “Tenerlos conmigo es un privilegio porque son personas que me han visto crecer. Muchos han sido parte de los programas”, comentó previo a su presentación en el Festival Viña del Mar.

Te puede interesar: Viña del Mar 2024: En qué canal y a qué hora ver el festival de música en el Perú

Al respecto, a fines del 2023, su pareja y manager expresó, conmovido, en su cuenta de Instagram: “Tenemos un equipo humano increíble, producción, músicos, bailarines, y cada persona involucrada en esta aventura llamada Lita Pezo y por supuesto tú, Lita, brillas y haces que el trabajo de todos brille. Te admiro, te respeto y te amo. Seguiremos trabajando para que el público siga disfrutando más de ti y de tu música”.

¿Cómo se llama el novio de Lita Pezo? | Instagram @domellmerino

En las redes sociales de Domell Merino destacan románticos mensajes a su pareja. Uno de ellos fue el romántico post que le dedicó en su cumpleaños número 24: “Feliz cumpleaños mi amor. Que todo lo que hicimos ayer haya podido alegrar tu día, eres y siempre serás luz, felicidad y amor en mi vida… Te amo”.

En otro mensaje, el manager no ocultó la admiración que siente por la artista, luego de que ganara la quinta temporada de ‘La Vos Perú', en agosto de 2022. “Hablar de ti, es sinónimo de lucha, perseverancia, disciplina, pero sobre todo de mucho sacrificio. Tuviste muchas razones para dejar todo de lado, quizá muchas personas en tu lugar lo hubieran hecho, pero no, te levantaste, peleaste, estudiaste y ahora estás aquí, en el lugar que te corresponde, demostrando que tienes el talento y la capacidad para lograr lo que te propongas; sabes estoy demasiado orgulloso de ti”.