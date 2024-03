Lita Pezo revela que su equipo quería quejarse con Viña del Mar por escandaloso puntaje: “Les dije que no”

Lita Pezo se pronuncia por polémico puntaje en Viña del Mar 2024. Más Espectáculos. América TV.

Lita Pezo brindó una entrevista a +Espectáculos, espacio conducido por Jazmín Pinedo, donde contó detalles de cómo vivió la final de Viña del Mar, donde se le otorgó un puntaje inesperado, tanto para ella como para todos los peruanos que la estaba apoyando.

La cantante de ‘Luchadora’ no pudo alzarse la Gaviota, después de haber destacado en todo el proceso de competencia. Lita Pezo señaló que en un principio no supo cuál había sido su calificación, solo que no había sido acreedora del premio.

“En lo particular yo estaba tranquila, no vi o escuché cuánto había sido el puntaje, no tenía conocimiento. Pero cuando bajé del escenario me dijeron que había tenido el puntaje que tuve, y mi equipo estaba como ‘qué pasó, hay que hacer algo’. Yo les decía ‘no se preocupen, esto pasa por algo’. Los concursos muchas veces son inciertos hasta el último momento. Entonces, definitivamente siento que un concurso no ganado no nos define”, dijo Lita Pezo con bastante tranquilidad.

Asimismo, señaló que lejos de estar indignada como muchos de sus seguidores, está bastante tranquila con la experiencia ganada en un concurso tan importante como lo es el festival chileno, en cuyo escenario desfilaron reconocidas figuras de la música como Andrea Bocelli, Miranda!, Maná, Men at Work, Mora y Anitta.

“Estoy en Viña tratando de estar tranquila. Desde que dieron los resultados he estado tranquila, estoy muy contenta y agradecida porque sabía que esto era una gran oportunidad, al margen de los resultados, y esto va a ser un impulso para hacer mi carrera y seguir luchando”, dijo Lita Pezo.

Equipo estaba dispuesto a pedir explicaciones a Viña del Mar 2024

Jazmín Pinedo señaló que está feliz de verla tranquila. Sin embargo, quería saber si su equipo hizo la consulta sobre los resultados que le dieron, pues todos estaban sorprendidos con el bajo puntaje que se le dio.

“Querían hacer la consulta y les dije que es mejor que no, que quede ahí nomás. Me dijeron que hoy (1 de marzo) va a haber una conferencia de prensa del miembro del jurado, y seguro darán las explicaciones y dirán cómo se ha dado la situación”, dijo la artista, que estaba nominada en la competencia internacional.

En otro momento, la cantante dedicó unas palabras a sus compañeros y dejará en claro que seguirá luchando para salir adelante con su música.

“Yo felicito a mis compañeros que han sabido llevar su historia, su música, a la Quinta Vergara, que creo que son ganadores. Yo me siento contenta porque di el corazón con mucho amor y respeto, y tratando de dejar muy en alto el nombre de nuestro país y el nombre de mi ciudad Iquitos”, señaló Lita Pezo, indicando que le emocionó mucho el apoyo del público.

Lita Pezo no logra ganar gaviota en Viña del Mar 2024.

Finalmente, indicó que pese a no haberse ganado el esperado premio, ha sentido gran emoción de ver a “gente de mi tierra reunirse en sus plazas y casas para estar apoyándome, ese es el mayor premio, es mi Gaviota por decirlo así”.

¿Qué puntaje le dieron a Lita Pezo en Viña del Mar?

Después de haber destacado durante toda la carrera de Viña del Mar con puntaje sobre 6, Lita Pezo terminó perdiendo en la etapa final de la competencia. En su última presentación, los jurados del ‘Festival de Viña del Mar 2024′ decidieron otorgarle la Gaviota de Plata al artista Eddy Valenzuela.

El cantante de 20 años obtuvo el premio mayor con su tema ‘El Maestro’; alcanzó el puntaje de 6,3 y además de la estatuilla, se llevó US$28 mil.

El segundo lugar lo obtuvo el cantante español Enrique Ramil, cuyo puntaje final fue de 5,2 llevándose otra Gaviota de Plata. A Lita Pezo le otorgaron 2,7, muy por debajo de los 6 puntos que había logrado en sus primeras presentaciones.