Gol y doblete de Martín Cauteruccio para el 2-1 en Sporting Cristal vs Always Ready por vuelta de Copa Libertadores

Sporting Cristal se medía en condición de local ante Always Ready de Bolivia en un duelo válido por la vuelta de la fase 2 de la Copa Libertadores 2024. Con el marcador en contra desde el inicio, los ‘celestes’ decidieron adelantar sus líneas, aunque se vieron sorprendidos por el tanto del estreno de Adalid Terrazas. Sin embargo, los dueños de casa pudieron acortar distancias con el mismo hombre: Martín Cauteruccio. El delantero uruguayo anotó el empate antes del entretiempo y en el inicio de la segunda mitad, le dio vida a su equipo con otro gol.

Esta acción se llevó a cabo a los 46 minutos de la contienda. Sí, en el comienzo de la etapa complementaria. El técnico del conjunto peruano, Enderson Moreira había hecho un cambio: optó por el ingreso de Jesús Pretell sobre Martín Távara para el centro de la defensa. Pero los que movieron el esférico fueron los bolivianos, quienes se mantuvieron calmados y lo transitaron de un lado a otro teniendo en cuenta la diferencia de anotaciones que consiguieron en la ida.

En eso, Darlin Rodriguez no dio un buen pase y le cedió el balón a Martín Távara, que descargó en primera con Yoshimar Yotún. El capitán de los ‘bajopontinos’ jugó con Joao Grimaldo, quien no dudó en otorgarle al exhombre de Independiente de Avellaneda, aunque no tuvo éxito porque quedó muy largo.

La escuadra ‘albirroja’ trató de salir por la banda izquierda, empero, Jhilmar Lora se hizo con la posición y terminó recibiendo una falta. El árbitro Gustavo Tejera cobró tiro libre que fue cobrado rápidamente entre el lateral derecho y ‘Gri’. De hecho, este último levantó la cabeza y mandó un centro que fue bien pivoteado por Irven Ávila y, en el segundo palo, apareció Martín Cauteruccio, para marcar su doblete y hacer estallar el Estadio Nacional de Lima.

La asistencia de Irven Ávila y el gol de Martín Cauteruccio en Sporting Cristal vs Always Ready por Copa Libertadores 2024.

Primer gol de Martín Cauteruccio

El primer gol de Martín Cauteruccio en el Sporting Cristal vs Always Ready que se llevó a cabo en Lima sucedió a los 36 minutos del primer tiempo. Los ‘cerveceros’ tuvieron un tiro de esquina a su favor que lo ejecutaron en corto.

Santiago González jugó con Jhilmar Lora, quien se mandó un centro milimétrico que encontró solo a ‘Caute’ y cabeceó al palo contrario del arquero Alain Baroja para abrir el marcador en el coloso de José Díaz.

El delantero puso el empate frente a los bolivianos con cabezazo colocado en el Estadio Nacional. (Video: ESPN)

Al final, Martín Cauteruccio convirtió el tercer gol a los 78 minutos. Sin embargo, no alcanzó para que Sporting Cristal logre la clasificación a la fase 3 de la Copa Libertadores. La disparidad de 6-1 que consiguió Always Ready en Bolivia sumado al tanto de tiro libre que hizo en el recinto deportivo de Lima.

