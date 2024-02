Alianza Lima vs Sporting Cristal: fecha, horario y canal Tv del partido por Liga 1 2024

Alianza Lima vs Sporting Cristal: fecha, hora y canal del clásico por fecha 7 del Torneo Apertura de Liga 1 2024 - Crédito: Liga 1

Uno de los clásicos más esperados de la Liga 1 2024 ya tiene estadio, día y hora confirmado por la organización. El partido entre Alianza Lima y Sporting Cristal, correspondiente a la fecha 7 del Torneo Apertura, ya cuenta con programación oficial por parte de la Liga Profesional de Fútbol (LFP).

La justa encontrará a ambos en un momento expectante, pues los dirigidos por el brasileño Enderson Moreira se encuentran invictos tras sus cuatro primeras presentaciones, acumulando 10 puntos. Por su parte, los comandados por el colombiano Alejandro Restrepo registran tres triunfos y solo una caída frente a su eterno rival, Universitario de Deportes.

La programación de la séptima jornada del Apertura 2024. - Crédito: Liga 1.

¿Qué día se jugará el Alianza Lima vs Sporting Cristal?

Según lo anunciado por el organismo perteneciente a la Federación Peruana de Fútbol, el compromiso entre los ‘blanquiazules’ y los ‘cerveceros’ se llevará a cabo el sábado 9 de marzo. También se dispuso que el balón empezará a rodar desde las 20:00 horas en territorio incaico.

Otra de las incógnitas que giraban en torno al cotejo que sostendrán dos de los clubes más representativos de la patria era el escenario escogido. Si bien Alianza Lima cuenta con la localía, sobre el estadio Alejandro Villanueva recae una sanción de siete meses, y el Nacional de Lima no siempre está habilitado para alquilarse debido a eventos de otra índole. No obstante, para la jornada siete del Apertura 2024, el ‘coloso de José Díaz’ está disponible y albergará la aguardada contienda.

¿Qué canal transmitirá el Alianza Lima vs Sporting Cristal?

Alianza Lima fue el último de los 14 conjuntos que cuentan con contrato firmado con la FPF y su socia 1190 Sports, por lo que su enfrentamiento con Sporting Cristal será transmitido a través de su señal exclusiva Liga 1 MAX, hoy renombrada L1 Max.

El canal oficial de la competencia está disponible en los operadores autorizados por la Federación como DirecTV, ClaroTV o Best Cable. De igual forma, el contenido será habilitado en la plataforma de streaming denominada Liga 1 Play, a la que solo puedes acceder previo pago de una suscripción mensual de S/ 59.90 soles. Dicha página está habilitada para 171 países alrededor del mundo.

Alianza Lima vs Sporting Cristal: partido por fecha 7 del Torneo Apertura se jugará el sábado 9 de marzo en el Nacional - Crédito: Liga 1

Últimos resultados entre Alianza Lima y Sporting Cristal

Los antecedentes más recientes entre Alianza Lima y Sporting Cristal no son muy favorables para los ‘blanquiazules’, pues en los últimos cinco choques entre ambos no han conseguido ganar. Tres de los encuentros han quedado igualados y sin gol de por medio, mientras que los otros dos acabaron con victoria para los del Rímac. Uno de ellos data del pasado Torneo Apertura 2023 y fue por walk over, debido a la oposición que representaba el ‘equipo del pueblo’ en el marco de la disputa por los derechos televisivos. Por ello, se le aplicó un marcador en contra de 3-0 en los escritorios. El restante data del Apertura 2022 y quedó 1-0 a favor de los ‘bajopontinos’ gracias a una anotación de Alejandro Hohberg.

Para hallar una victoria de los ‘rayados’ nos debemos remontar a la final de ida de la Liga 1 2021, cuando en el mismo Estadio Nacional vencieron a Cristal por la mínima diferencia gracias a un tanto de su actual goleador histórico extranjero, Hernán ‘Pirata’ Barcos. Con aquella conquista del artillero argentino les bastó para obtener el título nacional tras una espera de tres temporadas.