Pamela López abandona proceso de divorcio con Christian Cueva y se fue a Europa: ¿Se reconciliaron?

Pamela López abandona proceso de divorcio con Christian Cueva y se fue a Europa. (Captura: Magaly TV La Firme)

Fuertes declaraciones. En la más reciente emisión de ‘Magaly TV La Firme’ del 20 de febrero, la conductora Magaly Medina tuvo una entrevista reveladora con la abogada Claudia Zumaeta, quien estaba a cargo del trámite de divorcio que había iniciado Pamela López a Christian Cueva por infidelidad con Pamela Franco.

Te puede interesar: Pamela López no recibió ramo de tulipanes de Christian Cueva: “Decidieron botarlo a la basura”

Como se recuerda, la letrada había anunciado previamente que el proceso de separación entre la señora López y el futbolista ya se había sido puesto en marcha. Sin embargo, sorprendió al mencionar que la madre de familia había decidido no continuar con el proceso y dejó de responder a sus comunicaciones tras un inesperado viaje a Europa.

Zumaeta comentó que tenían programada una reunión para este 20 de febrero para discutir los detalles para proseguir con el proceso judicial de separación del futbolista, pero se enteró a través de redes sociales de que López optó por viajar al continente europeo.

(Captura: Magaly TV La Firme)

“Yo le mando un mensaje le dije: ‘En vista que vas a venir al estudio hay que pactar la fecha porque yo tengo diligencias para hacerte un espacio en la agenda y poder comunicarnos’. El mensaje fue dejado en visto. No hubo un gracias, un por el momento no voy a continuar con el proceso o voy a tomarme un espacio porque voy a viajar”, sostuvo la letrada.

“Tácitamente, ya lo está diciendo. Si no contestas un mensaje, si no respondes o no tienes esa delicadeza de decir por ahora no o muchísimas gracias por el tiempo, ¿no?”, indicó que esperaba que así le escribiera la trujillana.

Te puede interesar: Christian Cueva busca entrevista con Magaly Medina, pero cambia de opinión: “No va, y ya está”

Por su parte, Magaly Medina también reveló que la aún esposa de Christian Cueva le escribió para informarle que ya no dará algún tipo de declaración a su producción, por lo que cree que el futbolista habrían retomado su relación o algún acuerdo. Como se sabe, el popular ‘Cuevita’ está en España.

(Captura: Magaly TV La Firme)

Claudia Zumaeta y la vez que confirmó que Pamela López había iniciado trámite de divorcio

El pasado 13 de febrero, Claudia Zumaeta conversó con Magaly Medina en ‘Magaly TV La Firme’ sobre el proceso emprendido por Pamela López para restablecer su estado civil de soltería, advirtiendo que aún no se han alcanzado acuerdos con el pelotero.

Te puede interesar: ‘Magaly TV La Firme’: Críticas a Paolo Guerrero por no querer cumplir contrato con César Vallejo y los famosos peruanos que acudieron al Carnaval de Río

En aquella oportunidad, la letrada comentó que López había iniciado trámite de divorcio con el integrante de ‘Alianza Lima’ por causal de infidelidad. “La señora López desea interponer un proceso de divorcio por todo lo que se ha visto en televisión y por todas las pruebas que se ha develado a nivel nacional, y obviamente esto causa un perjuicio para ella, su salud mental, su estabilidad emocional, para sus hijos”, sostuvo en un inicio la abogada.

“Hasta el momento, no tenemos ninguna negociación, no tenemos ningún acuerdo extrajudicial, ni ninguna propuesta. El consejo que cualquier abogado le podría dar a su cliente es que, si existe alguna causal de infidelidad o un hecho tan lamentable público que destruye a alguno de los cónyuges, debe y tiene que asistir al Poder Judicial para el divorcio”, manifestó el pasado 13 de febrero.

A pesar de que la abogada de Pamela López indicó que aún no se había logrado acuerdos con Cueva, Magaly Medina mostró imágenes del futbolista visitando su oficina de abogados para reunirse con ella; no obstante, de acuerdo con lo expresado por ella, no llegaron a un consenso.