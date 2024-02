‘Magaly TV La Firme’ EN VIVO: minuto a minuto de las noticias del espectáculo del martes 20 de febrero

Abogada Claudia Zumaeta deja entrever que tuvo entrevista con Christian Cueva

La abogada revela haber tenido una entrevista con Cueva antes de que se iniciara el trámite de divorcio con Pamela López. Sin embargo, al escuchar al futbolista, este insinuó que eso no ocurriría, ya que había sucedido varias veces antes.

Claudia Zumaeta cuenta que sí inició trámites de divorcio con Christian Cueva

La abogada admite que no continuará con el proceso de divorcio de Pamela López y Christian Cueva, porque esta última dejó de responder a sus mensajes. Sin embargo, aclara que sí se comenzó el trámite, pero no se llevará a cabo.

Pamela López viajó a Europa

Magaly Medina expresa su pesar por el hecho de que Pamela López haya buscado a Christian Cueva y que exista la posibilidad de una reconciliación entre ellos. “Ese hombre lo va a volver a hacer, yo había apostado por ella, pero ya no tiene, ha abogado a Claudia Zumaeta”, mencionó en entrevista con la letrada.

Magaly Medina prefirió no hablar del fin de la relación de Yahaira Plasencia y Jair Mendoza

La figura de ATV prefirió no hablar del fin de la relación de Yahaira Plasencia y Jair Mendoza, pero sí de la conducción en Panamericana televisión. “Qué productor desubicado la han puesto de conductora a Yahaira Plasencia, si solo se le conoce por bailar el ‘Totó‘ y por su relación con Jefferson Farfán”, mencionó

Magaly Medina no cree en disculpas de Ducelia Echevarría

La figura de ATV le envió mensaje a Ducelia Echevarría. “Los hombres casados son sagrados, uno tiene que decir no a las tentaciones, porque se creen que ibas a ser feliz”, sostuvo la comunicadora.

George Jaico, nuevo galán de Ducelía estuvo vinculado a Cindy Marino

La periodista comentó que en el pasado, su revista fue protagonista de un escándalo similar cuando George Jaico, el nuevo galán de Ducelía, estuvo asociado a Cindy Marino.

Familia de Ducelia Echevarría se muestra en carro de nuevo galán casado

La periodista expresó su incredulidad ante el hecho de que Ducelia Echevarría no supiera que George Jaico, su nuevo romance, estaba casado, y presentó nuevas imágenes en las que la exchica reality aparecía disfrutando en el automóvil del empresario e incluso compartiendo momentos con su familia.

Ducelia Echevarría se contradice al decir que indagaba bien

La presentadora de ATV exhibe imágenes de noviembre pasado donde aseguraba investigar a fondo antes de relacionarse con alguien, pero luego de la difusión del escándalo por parte de Magaly Medina, se disculpa argumentando desconocer el estado civil de su nueva pareja.

Ampay a Ducelia Echevarría

Medina se pronunció sobre las declaraciones de Ducelia Echevarría luego de ver las imágenes de la ex chica reality con un hombre casado. La conductora de espectáculos comentó que no le creía a Echevarría cuando dijo que no sabía que la persona con la que salía era casado y seguía con su familia.

Magaly empieza comentando la llegada de Paolo Guerrero

La conductora criticó al futbolista tras su llegada a Perú, a pesar de haber realizado “su berrinche” con los Acuña. Señaló inclusive que el club trujillano se habría cansado de todo el tema y lo trajo en un vuelo regular.

¿Qué pasó en la última edición de “Magaly TV La Firme” del 19 de febrero de 2024?

El adelanto de “Magaly TV La Firme” anunció unas imágenes de Ducelia Echevarría, ex chica reality, en medio de besos y caricias con un hombre que tendría 15 años más que ella; sin embargo, revelaron que esta persona es casada y que mantiene una vida familiar de manera normal.

También comentó las constantes declaraciones que Brunella Horna hace sobre el caso Paolo Guerrero y la nombró “vocera” de su esposo, Richard Acuña, presidente del club César Vallejo. Asimismo, reveló que Christian Domínguez sigue durmiendo en la misma casa que Pamela Franco, además de que aún se siguen y mantienen fotos juntos en sus redes sociales.

Magaly criticó al cantante de cumbia. “Está feliz por la forma enfermiza en que cambia de mujeres”, dijo indignada luego que Domínguez realizara un TikTok mostrándose feliz al decir que es un ‘jugador’ y tomando todo a la broma. También evidenció al cantante junto a una fanática agarrados de la mano. La periodista tildó de “poste” a Cristian Rivero por su desempeño al frente de “Esto es Guerra”. De otro lado, Medina comentó el exitoso concierto de homenaje que se dio el fin de semana hacia Pedro Suárez Vértiz.

¿Cómo ver “Magaly TV La Firme” online?

Hay diferentes maneras para que el público pueda disfrutar del programa completo, a través del internet.

La primera es descargándote la aplicación de ATV Play en tu teléfono móvil a través de Play Store para Android, o App Store para Apple de manera gratuita. Esta es una señal exclusiva del canal de la Av. Arequipa. La plataforma web del canal te permite ver online cada espacio televisivo. Otra de las opciones que tienes para seguir el minuto a minuto es la página oficial de “Magaly TV La Firme” en YouTube trasmite cada noche el programa en vivo, con algunas restricciones en audio y vídeo debido a la propia plataforma, pero de forma gratis para el público en general. Cabe señalar que puedes hacer lo mismo en su cuenta oficial en Facebook. Una tercera manera es teniendo una cuenta en ‘Movistar Play’, que te permitirá ver canales nacionales e internacionales en vivo.

¿A qué hora ver “Magaly TV La Firme” EN VIVO?

Los programas se emiten de lunes a viernes de 21:50 horas a 23:00 horas. Sin embargo, existen fechas en las que Magaly Medina no sale al aire debido a otros eventos, como puede ser los partidos de clasificatorias al Mundial 2026.

¿Dónde ver “Magaly TV La Firme” EN VIVO?

Todos los programas de “Magaly TV la Firme”, que son conducidos por Magaly Medina, se transmiten en vivo y en directo a través de la señal de ATV. También a través de distintos operadores de cable y en señal abierta. Aquí te dejamos la lista de dónde puedes encontrarlo.

Señal Abierta /Canal 9

DirecTV / Canal 199 (SD/HD)

Movistar TV / Canal 9 (SD) Canal 709 (HD)

Claro TV / Canal 9 (SD)

Best Cable / Canal 9