Christian Domínguez es captado de la mano con una rubia después de concierto: “El mismo modus operandi”

No perdona. En el último capítulo de ‘Magaly TV La Firme’, Magaly Medina desveló esta noche que Christian Domínguez continúa con su comportamiento y ahora, soltero, no titubea en seguir mostrándose sumamente cariñoso con sus seguidoras después de sus conciertos, tal como lo hizo recientemente en Arequipa.

Siguiendo el mismo patrón que mostró en el ampay más sonado del 2024, el exconductor de ‘América Hoy’ no vaciló en compartir una foto junto a una atractiva joven en sus redes sociales. No obstante, lo curioso no sería únicamente la imagen en sí, sino que al parecer no se encontraban en un concierto, sino más bien en la residencia de la mujer.

Eso no es todo, ya que la joven que responde al nombre de Ruby Osorio es rubia y se muestra tomada de la mano con el cantante. Este hecho desconcertó a la periodista, quien señaló que es el mismo ‘modus operandi’ que él suele emplear. Cabe recordar que el cantante fue captado en su camioneta, siéndole infiel a Pamela Franco con Mary Moncada y, días después, también Alexa Samamé afirmó tener una relación clandestina.

Para Medina, Domínguez sigue manteniendo un comportamiento similar con las mujeres que lo rodean, coqueteando con ellas y mostrando afecto públicamente. Además, advirtió que Christian no aprende de sus errores, ya que no le importa cómo esto afecte a Pamela Franco. Como se recuerda, la cantante de cumbia dijo que todavía lo amaba.

“Sigue teniendo con ellas el mismo modus operandi. Las chicas lo graban de abajo, él les coquetea, luego las chicas suben al escenario y después del escenario terminan fuera del escenario con manito y todo. ¿No ves que él se ha declarado soltero? Osea le interesan tres rabanitos lo que eso lastime a Pamela Franco... los narcisistas no tienen empatía no tienen sensibilidad para congraciarse con los sentimientos de otra persona”, sostuvo la ‘Urraca’ en su programa.

Ruby Osorio y Christian Domínguez, juntos después del concierto

En un giro sorprendente, una mujer identificada como Ruby Osorio compartió en sus historias de Instagram imágenes del concierto del reconocido cantante de cumbia, Christian Domínguez, en la ciudad de Camaná. Lo llamativo fue que, posteriormente, la joven subió al escenario y continuó grabando a los cantantes mientras se presentaban.

Sin embargo, luego de la presentación del conductor de América televisión, ambos se reencontraron en lo que aparenta ser una casa de verano, tomados de la mano, y compartieron una foto juntos en sus perfiles de redes sociales.

Pamela Franco y la vez que dijo que sigue amando a Christian Domínguez

Hace poco, Pamela Franco expresó en entrevista para ‘Mande quien Mande’ su deseo de que termine la tormenta mediática que rodea su relación con Christian Domínguez y explicó lo complicado de la situación para ella.

En un momento de la conversación, María Pía Copello le hizo ver las disculpas públicas que su expareja hizo en ‘América hoy’. En esa línea, la conductora le preguntó si ella aún ama al cumbiambero, pese a las infidelidades con Mary Moncada y Alexa Samamé.

“El amor no se va de la noche a la mañana. Yo amo a Christian Domínguez. Es el papá de mi hija y no podría decir que no por una cólera y todo lo que ha pasado. Solo el tiempo hará que pase todo mi proceso, para asimilar todo y saber lo que va a a pasar”, respondió la intérprete.