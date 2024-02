Brunella Horna contradice a Paolo Guerrero y enumera todos los gastos que César Vallejo ha hecho en él: “Está haciendo show”

Una vez más, Brunella Horna se pronunció a través de ‘América Hoy’ sobre las declaraciones que viene haciendo Paolo Guerrero, donde indica que el Club César Vallejo no está poniendo interés a la situación que vive su familia.

El deportista ha recibido constantes mensajes de extorsión después que firmara para ser parte del equipo de César Acuña, cuya presidencia asume su hijo Richard Acuña, esposo de Brunella Horna.

En una reciente entrevista con ‘Latina Noticias’, Paolo Guerrero no solo pidió que se le rescinda el contrato que firmó con el club, pues no piensa ir a Trujillo. Además, dijo no tendría que pagar ninguna penalidad, pues hasta la fecha no ha recibido nada del cuadro poeta.

Estas palabras fastidiaron a Brunella Horna e indicó que no es cierto, pues César Vallejo ha gastado en una costosísima casa ubicada en El Golf de Trujillo, la cual ya se pagó por adelantando para que pueda quedarse tan pronto llegue.

“A él (Richard) le molesta la mentira, le molesta por qué Paolo no lo llama y le dice la verdad: ‘Richard, ya no quiero jugar en la Vallejo, quiero jugar en otro equipo del Perú’. Por qué tiene que salir a los medios a responsabilizarlo de algo que no es así. Paolo tiene un contrato que se tiene que cumplir, si no quiere cumplir, que se siente con los directivos y conversen, lleguen a un acuerdo. Hacer todo este tema mediático, hacer todo este show, no se va a llegar a nada”, indicó Brunella Horna muy molesta.

“A Paolo lo he visto en todos los medios ayer y él dice que el equipo no ha gastado nada en él. Eso es totalmente falso. El equipo ha gastado mucho en él, empezando por la casa, es en El Golf. Se comentó que era en Huanchaco, no sé de dónde salió eso, pero es en El Golf. Ojo, si digo que es el Golf es porque Paolo ya no va a ir, si no nunca lo hubiera dicho”, acotó la rubia.

La casa que Club César Vallejo había alquilado para Paolo Guerrero. América Hoy

Paolo Guerrero firmó un contrato de dos años para jugar en Trujillo, con la camiseta de la César Vallejo. Es por ello que el club decidió pagar la casa hasta el mes de diciembre del 2024, según contó la propia Burnella Horna. Además de la garantía.

Ante ello, Janet Barboza reveló la cuantiosa suma que se gasta en el inmueble de manera mensual. El alquiler es nada menos que de 8 mil dólares, afirmación que no fue desmentida por la rubia.

La casa que Club César Vallejo había alquilado para Paolo Guerrero. América Hoy

Lamenta comportamiento de Paolo Guerrero contra César Vallejo

En otro momento, se refirió sobre el calificativo que le dio Paolo Guerrero a los representantes del Club César Vallejo. Ofuscado, el futbolista los llamó estos tipos. Brunella Horna indicó que le pareció “lamentable”.

“Como se va a referir al equipo que lo recibió de la mejor manera, que aceptó todo lo que él pedía, como ‘estos tipos’. No es así, un poco de respeto porque, siempre lo trataron con mucho respeto. El equipo lo trató de la mejor manera, siempre hubo muy buena fe del equipo”, remarcó la conductora de ‘América Hoy’, quien en todo momento decía Paolo Guerrero debe cumplir el contrato o pagar una indemnización.

Brunella Horna revela que Richard Acuña se enteró de la renuncia de Paolo Guerrero al César Vallejo por redes sociales. América Tv.

Eso no es todo, bastante fastidiada, señaló que muchos auspiciadores han decidido hacer alianzas con el club al saber que el Depredador sería parte del equipo.

“Otro gasto que no he aclarado, muchos sponsors han entrado por Paolo Guerrero, el equipo se puede ganar juiciosos por eso, porque ellos garantizaron que iba a estar Paolo Guerrero”, dijo la rubia, sumando a los gastos el costo del pasaje que lo traería de Brasil a La Libertad, Perú.

“El pasaje está comprado para el día de mañana (17 de febrero), pero su abogado ya dijo que no iba a venir”, concluyó.