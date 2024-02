“Estos tipos”, así se expresó Paolo Guerrero de César Vallejo y Diego Rebagliati le reprochó frase despectiva

La dura crítica de Diego Rebagliati contra Paolo Guerrero por referirse como ‘estos tipos’ a César Vallejo | Movistar Deportes

El delantero Paolo Guerrero defendió y confirmó su decisión de no jugar en el club César Vallejo debido a problemas de seguridad que derivaron en la amenazas y actos de extorsión que involucraron a su madre, Doña Peta, sus hijos y familiares, días después de firmar contrato con el equipo ‘poeta’.

Diferentes reacciones de Paolo Guerrero respecto a su vinculación con César Vallejo generaron polémica. La situación se está volviendo más compleja después de que el presidente de los ‘poetas’, Richard Acuña, aseguró que las amenazas de muerte que recibió el ‘Depredador’ no es un motivo para rescindir su contrato.

La respuesta del capitán de la selección peruana no se hizo esperar y culpó al club trujillano de su repentino retiro del fútbol si no le pone fin a su vínculo contractual, ya que no podrá fichar por ningún equipo en esta temporada.

Diego Rebagliati tuvo una dura crítica contra el exjugador de LDU de Quito. Mostró su desacuerdo con las últimas declaraciones del ‘9′ y cuestionó que le haya puesto el calificativo de “estos tipos” a la Vallejo.

“Se ha expresado como: ‘estos tipos de la Vallejo no me liberan, me voy a tener que retirar del fútbol’; son las palabras que usó. Les tiró la pelota llena de fuego a la gente de un club que lo único que hizo fue querer contratarlo con el mejor sueldo de la historia del fútbol peruano. No me parece justo con la Vallejo”, expresó el comentarista deportivo en su programa ‘Al Ángulo’.

Su opinión fue respaldada por Pedro García, quien también rechazó la postura de Paolo Guerrero: “A mí tampoco me parece justo, coincido total porque lo trataron bien. Lo buscaron de una manera sostenida”.

¿César Vallejo debe rescindir contrato de Paolo Guerrero?

Diego Rebagliati tiene una posición clara de que si César Vallejo debe rescindir el contrato o no a Paolo Guerrero. El comentarista deportivo aseguró de que la falta de seguridad ciudadana es una problemática bien conocida en el país; no es algo que se la haya ocultado al ‘Depredador’ y aún así decidió firmar por los ‘poetas’.

Además, cree que las lamentables amenazas que recibió el jugador de 40 años no es un motivo de peso para cortar el vínculo contractual. Resaltó que las cosas no son tan fáciles como se pretende hacer ver.

“Lo que pasa en el Perú y en Trujillo es público y conocido, no es que una información que la tenían guardada y se lo escondieron. Ojo, eso no quita que lo que pasó es gravísimo, que lo hayan amenazado y extorsionado, no es algo que puedes dejar a la Vallejo simplemente diciendo renuncio, me voy, buenas noches”, declaró el comunicador.

Las duras palabras de Paolo Guerrero contra Vallejo

El ‘Depredador’ ofreció una serie de entrevistas a diferentes medios de comunicación para dar conocer el drama que está viviendo tras las constantes amenazas que recibió al fichar por César Vallejo. Paolo Guerrero responsabilizó a los ‘poetas’ por acelerar su retiro si no lo dejan libre.

“No se trata de ir a la FIFA, porque obviamente corro contra el tiempo de recuperar mi carrera y de volver a jugar. El 26 está claro que se cierra al libro de pases, si estos tipo o estas personas no firman la rescisión, yo le voy a tener que poner punto final a mi carrera, lo digo así bien claramente y va a ser gracias a estos señores, que van a ser los responsables, y los hago responsables de todo eso”, habló el futbolista a ATV.

Además, el capitán de la selección peruana dejó en claro de que él es el único que se está perjudicando con esta situación y no el cuadro trujillano ya que no han gastado nada hasta el momento.

“Quiero ser bien claro en esto, así como lo recibí a Richard, acepté su propuesta, acepté conversar con él y siempre fui muy honesto, muy respetuoso, claro y transparente. El perjudicado aquí soy yo. Vallejo, con todo el respeto que se merece el club, como lo he dicho es un gran club, no ha salido perjudicado en nada porque ellos no han gastado absolutamente nada”, añadió.