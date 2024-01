Rosa Fuentes se sincera y aclara si regresará con Paolo Hurtado tras infidelidad con Jossmery Toledo. | Panamericana TV.

Hace unos días, el programa ‘América Espectáculos’ se puso en contacto con Rosa Fuentes para saber qué proyectos tenía para este 2024. La empresaria anunció que iba a inaugurar su propio salón de belleza, esto luego del escándalo que vivió por la infidelidad de su esposo Paolo Hurtado.

Cuando le tocaron este tema, ella dio a conocer que estaba en proceso de perdonar al padre de sus hijos. Estas declaraciones despertaron los rumores de una posible reconciliación en la pareja, ya que las pocas veces que el futbolista habló, siempre dijo que deseaba recuperar su familia.

“(¿Ya lo perdonaste?) Estoy en proceso. Si uno no lo hace, no puedes avanzar, pero es un proceso, no sé en cuánto tiempo (sucederá), no hay un límite. Pero yo continúo con mis terapias y sigo adelante, el tiempo lo dirá... El mejor consejo que puedo dar a las personas que pasen por esta situación como la mía, es que definitivamente no seré la primera ni la última, siempre es buena la terapia psicológica, ayuda muchísimo”, mencionó.

Rosa Fuentes habla de su actual relación con Paolo Hurtado. (Foto: Captura de Panamericana)

Tras la polémica que se generó, el espacio ‘Todo se filtra’ invitó a Rosa Fuentes para hacerle una entrevista. Aquí, el periodista Samuel Suárez le preguntó de manera directa si era cierta que ella había retomado su relación con Paolo Hurtado.

La empresaria se sorprendió al escuchar que estaba siendo vinculada con el padre de sus hijos. Ella no dudó en responder y aclarar qué fue lo que quiso decir en aquella ocasión. Para empezar, rechazó tajantemente estar en un romance con el futbolista; sin embargo, sostuvo que se encuentra en proceso de perdonarlo, pero no necesariamente para estar nuevamente con él.

“Sigo en lo que dije, me mantengo. Él y yo como pareja no tenemos una relación. Lo que tenemos es una relación sana de padres, una relación cordial donde podemos compartir con los bebés sin ningún problema o alguna discusión de por medio, eso es lo que tenemos”, expresó.

Rosa Fuentes está a punto de perdonar a Paolo Hurtado. Captura/América TV

Paolo Hurtado le fue infiel a Rosa Fuentes con Jossmery Toledo

La presentadora Magaly Medina difundió el pasado 21 de marzo del 2023 imágenes de la modelo Jossmery Toledo y el futbolista Paolo Hurtado besándose en Cusco, situación que desencadenó el anuncio de divorcio de Rosa Fuentes, esposa del deportista, quien comunicó su decisión a través de una carta pública tras 10 años de matrimonio.

De inmediato, la empresaria manifestó su deseo de disolver legalmente y de manera privada su unión con el exjugador de Cienciano ante las cámaras del programa ‘Magaly TV La Firme’. Asimismo, solicitó respeto para sus dos hijos menores de edad y consideración por su actual embarazo. De otro lado, el deportista fue nuevamente visto en compañía de la modelo, pero esta vez en Chosica, acto que Fuentes describió como profundamente decepcionante en sus redes sociales.

En una expresión de su dolor, Rosa Fuentes compartió su sentir en declaraciones en sus redes sociales, expresando estar “dañada, decepcionada y con el corazón partido en mil pedazos”, y remarcó que no existirá una reconciliación con Paolo Hurtado. Posteriormente, la pareja fue vista nuevamente junta, demostrando que la relación continúa a pesar de la polémica.