Josepmir Ballón, capitán de Alianza Lima en la final de Liga 1 2023, condenó apagón en Matute: “Me dio vergüenza”

Josepmir Ballón, mediocampista de César Vallejo, se refirió al apagón de Matute de la final de la Liga 1 entre Alianza Lima y Universitario

El pasado 8 de noviembre ocurrió un hecho que quedará en la historia del fútbol peruano y dio la vuelta al mundo. Después del pitazo final y previo a las celebraciones de Universitario por el campeonato de la Liga 1 2023, su rival Alianza Lima decidió apagar las luces del estadio Alejandro Villanueva.

Josepmir Ballón, capitán ‘blanquiazul’ y titular en dicho compromiso, hoy martes 9 de enero, se refirió por primera vez al incidente en Matute y se mostró avergonzado; así como también, en desacuerdo con la resolución tomada por José Sabogal, administrador del club en ese momento.

“Hay que saber ser un buen perdedor y eso es lo que nos faltó. A mí me dio vergüenza, vergüenza personal y ajena de la decisión. La ‘U’ fue un justo ganador, se le tuvo que reconocer, se le tuvo que respetar su momento, no se le respetó y eso no se ve bien. La grandeza de un equipo no se hace solo por los títulos, sino por cómo afrontan las cosas”, declaró el mediocampista en RPP.

El ahora jugador de César Vallejo reafirmó su postura sobre el apagón en el coloso de La Victoria. “Son decisiones que ellos tomaron, lo digo abiertamente, no comparto, no lo compartí, que vengan a decir un montón de cosas, las voy a respetar, pero no compartir. Así que no estuve de acuerdo ni estoy de acuerdo con lo que le pasó a la ‘U’ en la final”.