Año Nuevo 2024: los mejores memes de los últimos 12 meses para compartir por WhatsApp

(Internet)

Un nuevo año más se va y a pesar de las diversas situaciones y dificultades que hemos tenido que atravesar todos los peruanos a todo nivel, sobre todo el social y político, algo que caracteriza a los habitantes de estas tierras es la capacidad de poder sonreír y sacar el lado gracioso de cualquier situación sin importar que tan dura o difícil sea.

Te puede interesar: Viajes por Año Nuevo: el norte de Lima y sus lugares más hermosos para recibir el 2024

Es por eso que un bonito detalle para nuestros amigos y seres queridos, además de enviar los saludos tradiciones de estas épocas, también lo es hacerlos reír con estos memes que tienen como objetivo comenzar el 2024 con el mejor de los ánimos para enfrentar todo lo que el nuevo tiempo tiene para ofrecernos.

(Internet)

Uno de los limitantes que suele tener la gran mayoría en el Perú es la falta de dinero. Sin embargo, esto también es motivo para olvidarse del mal rato y reír un poco.

(Internet)

A pesar de las vicisitudes que nos ha presentado el Perú a lo largo de este 2023 que ya se nos va, todavía hay algunos que encuentran un buen motivo para agradecer por todo lo vivido. Ojalá que el próximo año sea mejor.

(Internet)

El clásico tema de la expectativa versus la realidad. Pero sin importar la manera en la que cada uno desee pasar el año nuevo, lo cierto es que siempre se deben hacer las cosas con mucha moderación.

(Internet)

El ‘Hombre Araña’ con Tobey Maguire fue una película que marcó época. Tanto que esta icónica escena con Mary Jane (Kirsten Dunst) ha sido utilizada para muchos memes. Los de fin de año no podrían ser la excepción.

(Internet)

Los propósitos de fin de año se han convertido en una manera fijarse metas para el nuevo tiempo. Sin embargo, algunos se olvidan de lo que prometen y al tiempo ya cambiaron de objetivo.

(Internet)

Cada comienzo de nuevo año llega con una serie de rituales y cábalas que, según la creencia de quienes los practican, les va a ayudar en muchos temas de la vida cotidiana. Una de ellas es usar algo de color amarillo para tener más dinero en todo el 2024. Aunque algunos parecen necesitarlo con más urgencia que otros.

(Internet)

Ni Su Santidad el papa Francisco se salvó de ser tomado como ejemplo para todos aquellos que pretenden terminar el año de una determinada manera, y estado, pero lo hacen de una manera muy diferente a lo que tenían planeado.

(Internet)

Otro de los rituales que se tienen en estas fechas para tener un buen futuro el año que entra es la tradicional ingesta de 12 uvas. La regla dice que apenas llegue la media noche, el interesado debe comer 12 uvas lo más rápido que pueda. No está de más recordar que, si no quieres terminar como el meme, lo mejor será hacerlo con calma y una por una.

(Internet)

Demostrando que los memes que incluyen a Julio Iglesias no solamente son buenos para el mes de julio, en estas fiestas de fin de año, el famoso cantante español también es usado para recordar que no importa cuántos años nuevos pasen, los mensajes siempre serán los mismos y aun así causarán risa.

(Internet)

En el mes de diciembre, si hay algo que hacemos, la mayoría de los peruanos es comer en grandes cantidades. No solo las cenas de Navidad y Año Nuevo, sino toda la que hemos ingerido en lo últimos 30 días. Y es que la comida peruana es tan deliciosa que uno no se cansa de repetir los más exquisitos manjares que tiene nuestra cocina. Pero hay que recordar que todo hay que hacerlo siempre con la debida moderación para no tener problemas.