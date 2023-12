¿Qué debo comer antes de la cena navideña?: Recomendaciones para prevenir problemas de salud

¿Ya sabes cómo deberías alimentarte antes y después de la cena navideña? (Apeseg)

En Perú y el mundo, millones de personas se preparan para darle la bienvenida a la Navidad, época que conmemora el nacimiento del niño Jesús y marca una temporada que se caracteriza por las compras de último minuto, decoraciones, algarabía y mucha nostalgia por aquellos que están lejos o simplemente no pueden acompañar a la familia en una noche tan especial.

Sin embargo, hay otro punto importante que caracteriza a estas fiestas: la comida. En las mesas peruanas suele haber verdaderos banquetes que incluyen una interesante mezcla de sabores, texturas e ingredientes, que hacen de la cena navideña un verdadero festín con mucha tradición.

Ahora bien, la mayoría espera con ansias ese momento especial, y muchos de quienes forman parte de ese grupo masivo tienden a excederse al comer. Por esa razón, Infobae Perú conversó con el nutricionista Yácomo Casas, quien dio algunas apreciaciones sobre qué alimentos ingerir antes y después el banquete navideño.

¿Qué comer antes de la cena navideña?

Es muy probable que a vísperas de una cena tan abundante como lo es la de Nochebuena, muchas personas esperen comer alimentos sumamente ligeros o incluso hacer una suerte de ayuno para ‘hacer espacio’ en el estómago y evitar sobrecargarse, sin embargo, para el nutricionista esto es un verdadero error.

“Lo que casi todo el mundo hace es comer hasta la media tarde o el almuerzo y de ahí no vuelven a comer nada hasta en la comida de medianoche. Eso es una de las cosas que no se debería hacer”, enfatizó el especialista al ser consultado sobre cómo alimentarse antes del banquete navideño.

“Lo que se debe hacer es no tener horas tan largas entre comida y comida, no menos de cuatro y no más de seis entre una y otra, porque si no el cuerpo activa algunos sistemas de equilibrio donde está en juego la insulina, el glucagón, que son hormonas. Estas empiezan a buscar reservas; y si la primera comida que le das es luego de muchas horas y muy copiosa, te puede generar indigestión. Por otro lado, puede hacer que esta comida se acumule inmediatamente (...) estamos hablando de un proceso de indigestión y un tema de peso”, señaló el especialista.

En tal sentido, el profesional indicó que para la Navidad, las personas deberían tomar una cena con normalidad en una hora promedio, como puede ser las ocho de la noche y evitar que haya un cambio en la rutina a fin de que el cuerpo no entre en un ‘mecanismo de alerta’. “Cenar como habitualmente cenarías, y en la noche navideña se sabe que va a ser un exceso y es importante que el organismo lo entienda así”, sostuvo.

Respecto del tipo de alimentos que se deberían consumir o dejar fuera de la alimentación antes de la comida navideña, el nutricionista reafirmó que es mejor alimentarse como se hace normalmente; no obstante, sí precisó que hay algunos cuidados que se deben implementar al día siguiente.

“Lo que viene normalmente en las familias peruanas es comer todo lo que sobró en la noche navideña. Después de eso yo recomiendo algo para poder evitar la indigestión o evitar el estreñimiento, que podría pasar después de una alimentación copiosa; en ese caso podría ser una fruta ligera o podría ser, al final del día, un caldo de pollo o solamente un vaso de yogur. Estamos hablando del día lunes en la noche”, señaló Casas a este medio de comunicación.

Agregó que no es recomendable desayunar y cenar grandes cantidades, y luego no comer hasta el día siguiente. “No es recomendable dejar de comer. Por ejemplo, esta famosa dieta del ayuno intermitente es una de las peores cosas que hay en este momento”, finalizó.