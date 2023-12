Navidad 2023: 40 mejores mensajes para dedicar por WhatsApp en estas fiestas de fin de año

En tiempos donde las conexiones virtuales ganan relevancia, WhatsApp emerge como el canal ideal para compartir mensajes que hacen latir fuerte el espíritu navideño. (Freepik)

La Navidad 2023 se acerca y con ella la oportunidad de reforzar lazos afectivos a través de las redes sociales como WhatsApp, especialmente cuando las circunstancias impiden el reencuentro físico.

En este sentido, han circulado recomendaciones de frases y mensajes para enviar durante estas festividades, los cuales han sido compilados en una lista que promete ayudar a sus usuarios a expresar buenos deseos, humor y cercanía emocional a pesar de posibles distancias.

Dentro de las sugerencias, se encuentran contenidos que van desde lo humorístico hasta lo sentimental, permitiendo a los usuarios compartir un poco de alegría y reflexión.

Toques de emoción y humor

Que la distancia no sea un impedimento para que celebres Navidad con tus seres queridos.

A menudo, expresar nuestros sentimientos se vuelve un desafío, especialmente cuando buscamos dedicar unas palabras a esas personas especiales en nuestras vidas. Sin embargo, gracias a la tecnología, esta dificultad se disipa, y aquí te ofrecemos la solución perfecta.

A continuación, te presentamos una selección de los mejores mensajes y frases de Navidad, perfectos para sorprender a tus amigos, familiares y pareja. Personaliza cada mensaje adjuntando una fotografía tuya o con tu inseparable mascota, y el resultado será simplemente encantador.

1. Celebremos sin esperar regalos. Brindemos con los Reyes Magos y que la fiesta nos lleve lejos. ¡Feliz Navidad!

2. Que la magia sea tu mejor atuendo, tu sonrisa, el regalo perfecto, tus ojos, el destino soñado y tu felicidad, mi deseo más sincero.

3. Que la Navidad traiga felicidad, el Año Nuevo prosperidad y que nuestra amistad perdure eternamente.

4. Recordemos desde Belén que los peces en el río son los que beben y beben. ¡Feliz Navidad!

5. Amigos, como las estrellas, aunque no los veas, siempre están ahí, brillando en tu vida.

6. Envuelto en papel de felicidad y atado con cinta de amor, que estas fiestas perduren todo el año nuevo.

7. Que disfrutes de una hermosa Navidad en familia. Que la bendición, salud, unión y amor se multipliquen para todos. ¡Felices Fiestas!

8. No olvides cerrar los ojos y pedirme como regalo esta Navidad.

9. Cuando leas este mensaje, cierra los ojos e imagina tus momentos más felices; eso es lo que deseo para ti.

10. La Navidad es una oportunidad para reflexionar sobre lo importante, y entre esas cosas, estás tú.

A pesar de los kilómetros, WhatsApp se erige como el mensajero de la Navidad, compartiendo palabras que abrazan y conectan a seres queridos dispersos por el mundo. (DC Studio)

11. En estas fechas tan entrañables, quisiera enviarte algo gracioso, increíble, tierno y muy entretenido, pero yo no entro por la pantalla. ¡Feliz Navidad!

12. La Navidad no es solo una fecha, sino un estado de ánimo. Te deseo paz y amor en los próximos días.

13. Espero que esta Navidad te regale algo hermoso que haga que todo el año haya valido la pena.

14. Gracias por ser mi razón de felicidad. Feliz año nuevo, familia; los aprecio más que todo.

15. A pesar de mi pérdida de memoria, no olvido que me caes bien. ¡Feliz Navidad!

16. Un mensaje cumplidor para evitar críticas. ¡Que pases una feliz Navidad, 28 de julio, Año Nuevo, Día de la Madre, Semana Santa! Aprovecha por si olvido saludarte el próximo año.

17. Me dijeron que en Navidad debía olvidar lo feo. Lo siento, ya no seremos amigos. Un abrazo con distanciamiento social.

18. Mi mamá exige saludos navideños, si no, no hay pavo. Responde, no quiero quedarme sin cena.

19. Que en estas fechas no falte amor, comprensión y luz, o nos despiden. Piensa en mí cuando Papá Noel olvide algo en el arbolito. Te aprecio mucho.

20. Si exploras el mundo buscando el espíritu navideño, no te preocupes; aguarda en el corazón de cada persona.

21. La Navidad no se limita a un periodo, sino que es una actitud constante. Anhelo que la esencia navideña te acompañe siempre.

22. Conservemos la esperanza en Navidad, pues aquellos que se han marchado son los mismos que nos enseñaron a disfrutarla.

23. Estamos adentrándonos en la época más encantadora del año y será un placer compartirla contigo.

24. La felicidad tiene su mejor momento en la Navidad.

25. En esta festividad, eres mi guía luminosa.

26. Que la tranquilidad impere en tu hogar en estas celebraciones.

27. Disfruta de una Navidad radiante y comparte este deseo con todos.

28. Tu sonrisa siempre lleva la Navidad consigo; por eso, anhelo que estas fechas coincidan contigo.

29. Este 24 de diciembre, el mejor lugar será tu hogar y es un honor celebrarlo a tu lado.

30. Vive tus sueños en lugar de solo soñarlos. ¡Feliz Navidad!

La magia de la Navidad se despliega en cada mensaje de WhatsApp, donde la emotividad y el humor se entrelazan para crear experiencias únicas a través de la pantalla. (DrobotDean)

31. En este periodo, deseo para ti paz, amor y salud.

32. Estas fiestas son más alegres contigo.

33. Navidad se experimenta en familia, se canta en armonía y se celebra con todos.

34. Cuando la Navidad nos llama, nadie queda excluido; desde el más pequeño hasta el mayor se unen en un cálido abrazo.

35. Anhelo que alcances todos los horizontes que se despliegan ante ti en estas Navidades.

36. El Año Nuevo es un libro en blanco de 365 páginas; haz de cada día una obra maestra.

37. Que estas Navidades brinden paz, amor y alegría para todos. Que el nuevo año nos descubra renovados y listos para nuevos proyectos.

38. A veces, la vida nos regala personas que nacen para compartir momentos contigo. Por eso, extraño mucho tu presencia esta Navidad.

39. La sonrisa es el mejor adorno navideño; aquí tienes la mía.

40. No sabía qué ponerme en Navidad, así que decidí disfrutarla al máximo. ¡Felices fiestas!

Si la idea de enviar un mensaje no te convence, escribe tus deseos en papel o en un bloc de notas y luego se los mandas en un audio a tus contactos de WhatsApp.

En estas fiestas, no hay límites para expresar afecto. Ya sea a través de mensajes conmovedores o toques de humor, la esencia navideña radica en compartir emociones y estar presentes en la vida de quienes apreciamos.