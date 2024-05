Voleibolista de Universitario denunció maltrato de Alianza Lima: “Me fui llorando. Quería matar a Carlos Aparicio”

La actual deportista de la 'U' recordó cómo la sacaron del club 'blanquiazul' y apuntó contra entrenador Carlos Aparicio. (Retirados)

Universitario volvió a la Liga Nacional de Vóley en este 2024 y contó con grandes actuaciones individuales que le permitieron alcanzar el quinto lugar. Entre las principales jugadoras resaltó el nombre de Coraima Gómez, quien a sus 28 años tomó el rol de referente en un equipo debutante.

La deportista peruana tuvo una buena temporada, pero no todo ha sido así en su carrera. Hace poco, en una entrevista con el programa de Youtube llamado ‘Retirados’, recordó cuando la sacaron de Alianza Lima en 2018 a raíz de que se negó a jugar por estar lesionada.

“Me lesiono, obviamente no podía entrenar, iba a los entrenamientos, a veces no. Para diciembre empecé a caminar, pero todavía no podía jugar. Podía empezar a entrenar, suave, ir de a pocos. La Liga estaba en una etapa caliente y querían que juegue, obviamente me negué rotundamente y les dije ‘no voy a jugar’. Me dijeron ‘bueno entonces no puedes estar aquí’”, contó.

Gómez reveló el momento que le dolió más en su etapa en tienda ‘blanquiazul’ y señaló que no lo podía creer porque venía de llevar la capitanía en el año anterior. “Me sacaron horrible del entrenamiento. Me quedé como ‘no puedo creer que me hayan hecho esto’. La temporada anterior era la capitana y en esta temporada como no podía jugar le dieron Daniela Uribe o Shiamara Almeida, no me acuerdo”.

Es más, sus mismas compañeras quedaron sorprendidas. “Estaba en el entrenamiento mirando y me dijeron ‘ya no puedes estar aquí’. Esmeralda (Sánchez) me miró con una cara de ‘te están sacando’, me fui llorando y ni siquiera me dejaron que el entrenamiento termine, solamente me dijeron que ya no era parte del equipo”.

Coraima Gómez llegó a Alianza Lima cuando tenía apenas 10 años por influencia de su padre.

La botaron del entrenamiento y lloró

Esa medida del club ‘íntimo’ provocó el llanto de Coraima e incluso su madre quiso tomar medidas sobre el asunto. “Me sacaron horrible del entrenamiento, obviamente salí llorando, cuando llegué a mi casa y le conté a mi mamá, quería ir a Videna y matar a Carlos (Aparicio)”.

La atacante no lo permitió y decidió no hacer escándalo, por lo contrario dejó todo en manos de Dios. “Las cosas que me suceden por algo pasa. Además, de acuerdo a la gente actue, le puede estar yendo súper bien, pero en algún momento puede que le vaya mal, es el karma”.

Apuntó contra Carlos Aparicio

Su relación con Carlos Aparicio cambió en dicho año. Y es que pasó de ser su descubridor a sacarla del equipo. De acuerdo a declaraciones de la misma Coraima Gómez, el entrenador nacional tomó la decisión de que no continué en esa temporada.

“La decisión no vino de arriba, vino de parte del entrenador como no le hice caso, como no obedecía a lo que me decía. Después salió, al que le toca le toca”, confesó la deportista, quien posteriormente pasó a las filas de Deportivo Jaamsa por pedido de Juan Carlos Gala.

Eso sí, la actual integrante de Universitario admitió no guardarle rencor. “Si veo a las personas que me sacaron horrible del entrenamiento pasar, los voy a saludar, no tengo ningún problema, incluso los voy a tratar como si no hubiera pasado nada, porque no soy quien para juzgarlos”.

Carlos Aparicio dejó de ser entrenador de Alianza Lima en 2022 tras dos subcampeonatos consecutivos.

No volvería a jugar por Alianza Lima

Al cierre de la entrevista, Coraima Gómez fue consultada si volvería a jugar por Alianza Lima y dio una contundente respuesta. “No. me lo han preguntado varias veces y la verdad que no”, contestó dejando en silencio a los entrevistadores.