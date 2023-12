BCR: Julio Velarde da su primera proyección del PBI en negativo a -0,5% en Perú

Julio Belarde da su primera proyección en negativo del PBI

El Banco Central de Reserva ha dado su último informe del año, y la proyección de 0,9% del crecimiento de la economía peruana ha sido ajustada a una cifra negativa, a -0,5%. Así, a poco más de una semana de acabar el 2023, se confirma que el Perú en recesión tendrá aun un PBI menor de lo que se calculaba durante el año.

Con diferentes indicadores a la baja, según diversos análisis de bancos y otras entidades nacionales e internacionales, el Perú cerrará su primer año en recesión peor de lo que se esperaba. ¿Cuáles son los factores que explican este retroceso en la economía peruana? ¿Qué espera el BCRP para el siguiente año?

Un año sin crecimiento económico en Perú

Como se recuerda, la proyección del crecimiento económico en 2023 del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) fue de 2,2% en junio. Esta se revisó a 0,9% a septiembre, y ahora, a menos de dos semanas de acabar el año, Julio Velarde ha revelado en transmisión del reporte de la inflación que, según el nuevo ajuste, el PBI (Producto Bruto Interno) cerraría en -0,5% en este año.

“Ha habido factores exógenos detrás del crecimiento este año. Las protestas tuvieron un impacto alrededor del 0,8% del PBI, pero los factores clima han tenido un impacto de casi 1,5%. Tanta sequía en el sur, temperaturas más altas, han golpeado al sector más dinámicos de los últimos años, que era la agroexportación”, reveló el presidente del BCRP.

Sin embargo, Velarde también explica la caída con el consumo, relacionado al impacto de los baja producción agrícola y de pesca. “Los trabajadores que hemos visto, que se han reducido 121 mil trabajadores formales agrícolas, gastan menos; los pescadores que no han salido a pescar durante varios meses, no reciben ingresos, gastan menos. Y todo eso se nota en la economía. No esperamos que eso se repita el próximo año”, explicó el banquero.

