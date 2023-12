Juan Silva: Poder Judicial rechaza pedido de exministro prófugo para anular sus investigaciones

El exministro de transportes, Juan Silva Villegas, quien se encuentra en calidad de prófugo de la justicia desde hace más de un año, buscaba anular todo el proceso investigativo iniciado en su contra. Entre uno de sus muchos intentos, el exfuncionario de Pedro Castillo planeaba ser retirado del registro de personas con orden de captura en su contra; no obstante, en una audiencia el último 13 de diciembre, el Poder Judicial descartó su solicitud.

Esta decisión fue tomada por la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema, la cual rechazó el pedido de nulidad de orden de captura en última instancia; el cual había sido requerido por Silva Villegas por medio de una tutela de derechos. Según lo alegado por la defensa del prófugo, habían existido “vulneraciones durante el trámite del proceso de acusación constitucional”, las cuales fueron realizadas desde el Congreso.

Pero no solo eso, Silva Villegas también insistía en que durante el periodo de investigación preliminar de la Fiscalía de la Nación también se habrían perpetrado vulneraciones, pues “se había impedido que su nuevo defensor aporte pruebas a favor de su inocencia”. No obstante, estas acusaciones tenían una sola intención, ponerle fin a la medida cautelar de prisión preventiva de 36 meses que pesa sobre él y que no puede ser efectiva por encontrarse con paradero desconocido.

En ese sentido, el magistrado César San Martín, quien está a cargo de la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema, ordenó rechazar definitivamente el pedido de tutela de derechos. Los motivos que generaron esta decisión por parte de San Martín se basaron en que Juan Silva “no logró acreditar los agravios” en los que basa su pedido. Además de que apelación de una instancia inferior “no se advierten defectos que fundamente su nulidad o revisión.

Esta disposición fue plasmada de manera más clara en una resolución a la que RPP tuvo acceso; en la que concluía que “ante la falta de sustento que justifique la necesidad de declarar la nulidad (...) que el recurrente denuncia y estando a que no se verifica una evidente vulneración de derechos fundamentales, corresponde confirmar la decisión cuestionada”.

Juan Silva lleva más de un año prófugo y con orden de captura

La figura de Juan Francisco Silva Villegas se ha convertido en sinónimo de evasión de la justicia en el escenario político peruano. Desde que se dictara en su contra una orden de prisión preventiva por el caso Puente Tarata, la cual fue aprobada a mediados del año pasado; Silva ha eludido toda comparecencia ante las autoridades, manteniéndose en condición de prófugo.

El Ministerio del Interior ofrece S/ 50 mil por información del paradero del extitular del MTC.

Su última aparición en un medio se dio el 27 de mayo del 2022, una semana antes de que se dispusiera la detención preliminar. Desde entonces su paradero se volvió desconocido. En el transcurso de los meses, la justicia peruana, en coordinación con la Policía Internacional (Interpol), ha extendido una notificación roja que subraya la importancia de su localización y captura.

Esta orden se encuentra vigente hasta el 10 de junio del 2027. Las investigaciones que pesan contra Silva Villegas son por las imputaciones en delitos como colusión y organización criminal en investigaciones en las que también se encuentra investigado el expresidente pedro Castillo. Estas pesquisas están comprendidas en el marco del caso Provias Descentralizado - Puente Tarata; el mismo que se encuentra en el marco de las investigaciones del Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción en el Poder (EFICCOP)