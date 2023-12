Magaly le dice a Michelle Alexander que no se engañe con supuesto éxito de ‘Perdóname’: “Es tu fracaso”

Magaly le aclara las cosas a Michele Alexander y le dice que serie de Miyashiro fue un fracaso. | ATV

Magaly Medina arremetió contra Michelle Alexander tras sus declaraciones en la conferencia de prensa de ‘Luz de Esperanza’, serie que trajo de vuelta a André Silva después del abrupto final de ‘Perdóname’. La ‘Urraca’ le recordó que la telenovela protagonizada por Aldo Miyashiro se convirtió en su principal fracaso.

Al iniciar la edición de ‘Magaly TV, La Firme’, la presentadora de farándula le pidió no engañarse al decir que esa ficción fue un éxito. Así también, la cuestionó por afirmar que ese proyecto resaltó los valores familiares y buscó unir a la familia.

La dura crítica de Magaly a Michelle Alexander

La figura de ATV resaltó que la producción ‘Perdóname’ se basó en la historia real de los protagonistas. El protagonista, Aldo Miyashiro, fue captado con otra mujer que no era su esposa en situaciones comprometedoras.

Magaly TV La Firme - ATV

“Siempre cree que hace los mejores éxitos del país. Decir que ‘Perdóname’ fue un éxito, es la mentira más grande que haya podido decir. Ha sido tu fracaso, así como lo fue ‘Magnolia Merino’, cuando quisiste ridiculizarme al hacerme una biografía no autorizada”, manifestó la comunicadora.

“La miniserie basada en el ampay, en la traición y humillación pública que Miyashiro le hizo a su mujer no te funcionó. Tuvo que ser levantada del aire antes de terminar los meses que uno necesita estar en el aire”, agregó Medina.

Magaly minimiza ‘Luz de Esperanza’

Magaly Medina se burló de las palabras de Michelle Alexander, quien aseguró que ‘Perdóname’ fue un éxito en sintonía y está satisfecha de la audiencia que consiguió. En esa línea, hizo hincapié a la producción que la sustituyó.

Magaly Medina se burla del rating de la novela 'Perdóname'. | Youtube Magaly TV La Firme

“No tuviste más remedio que resucitar a los muertos (sobre retorno del ‘León de la cumbia’ en Luz de Esperanza’)”, expresó. “Si tuvieras 20 minutos de rating con ‘Perdóname’, América Televisión no te hubiese levantado del aire esa telenovela”, añadió la ‘Urraca’

Reconoció que América Televisión es uno de los canales más sintonizados del país. “Ahí las producciones más aburridas tienen rating porque es una antena caliente. Pero 14 puntos de tu telenovela es un fracaso, sobre todo estando en el horario estelar”, finalizó.

Michelle Alexander acusa complot contra ‘Perdóname’

La telenovela “Perdóname”, con Aldo Miyashiro y Érika Villalobos, concluye este 8 de diciembre tras superar las controversias y críticas contra Michelle Alexander. A pesar del final anticipado, los responsables de la producción destacaron su éxito en audiencia y lo compararon con otras anteriores del canal como ‘Luz de Luna 3′.

La productora de "Perdóname", Michelle Alexander, salió a defender a su equipo en medio de las críticas a la serie.

“20 puntos en hogares, que no es un puntaje que nosotros usemos técnicamente, es más el que se usa en las redes o para compartir. Eso significa, más de un millón 200 mil personas por minuto promedio diario”, dijo la empresaria.

Durante una conferencia de prensa para el lanzamiento de ‘Luz de la Esperanza’, la suegra de André Silva aprovechó para expresar su descontento hacia la competencia y ciertos programas de televisión que calificaron su producción de fracaso.

“Existieron campañas ajenas a nosotros, de otros medios, contra la telenovela, lo cual no generó el impacto que ellos pensaban que iba a ser. ‘Perdóname’ fue una buena historia, con un elenco de primera y lo demuestra”, resaltó.

Novela de Aldo Miyashiro llegará a su fin en el mes de diciembre. Captura/América TV

“Salieron a decir que es un fracaso, claro, salieron a decir eso personas que tiene 7 puntos de rating frente a 20 puntos de nosotros”, añadió Alexander con gran énfasis.

De esta manera, descartó que la finalización de la ficción se deba a un posible bajo rating. “Hacemos un esfuerzo increíble para que la industria audiovisual crezca, para que hagamos más producciones, no me parece que se diga la mía es la mejor, la otra no, tenemos que juntarnos, tenemos que ser fuertes”, indicó.