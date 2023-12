Michelle Alexander contra Magaly y críticos del actor que hará de Deyvis Orosco: “Magdyel no parecía Dina Páucar”

Michelle Alexander llama ignorante a Magaly Medina por criticar su serie sobre Deyvis Orosco. | Composición/difusión América TV/ATV

La serie sobre la vida del cantante Deyvis Orosco, que será producida por Michelle Alexander, ha generado polémica desde que se anunció el nombre del actor que lo interpretará. Se trata de Mario Cortijo, quien fue cuestionado por su supuesta falta de parecido con el artista. Magaly Medina fue una de las principales detractoras de quiénes eligieron al joven como el ‘Bomboncito’ de la cumbia.

Ante las críticas, la empresaria televisiva no se quedó callada y, durante la presentación de la telenovela ‘Luz de Esperanza’, salió en defensa de su elección en declaraciones a Infobae Perú.

Michelle arremete contra Magaly

Ella fue consultada sobre las palabras de la conductora de ATV, quien cuestionó la veracidad de la historia que se contará en la serie y dijo que Deyvis Orosco no tenía una vida interesante. Fiel a su estilo, minimizó sus palabras.

'Tu nombre y el mío’ es la nueva serie biográfica de Deyvis Orosco, hijo del recordado Johnny Orosco, fundador del Grupo Néctar.

“No le tengo que decir nada porque no me interesa lo que diga. En lo absoluto. No puedo responderle a alguien que no sepa nada de ficción. No tengo nada que decir”, expresó.

“No me interesa comentarlo, no está en mi mundo. No es un referente que pueda comentar o que me mortifique (...) Sé qué críticas escuchar, y de ellas aprendo. Cualquiera puede hacerlo, pero las que tienen un sentido”, agregó a este medio.

Durante la charla, la productora aseguró que la serie sobre Deyvis Orosco será un éxito y que mostrará aspectos desconocidos de su vida personal y profesional. El producto audiovisual estaría por estrenarse en el 2024. Desde la proyección del teaser dio qué hablar sobre los protagonistas.

Michelle Alexander comentó que sus inicios en la pantalla chica fue en una ficción de Lucho Llosa.

Tilda de “ignorantes” a críticos

En ese contexto, Michelle Alexander defendió sus decisiones y llamó “ignorantes” a quienes dudan de la capacidad actoral del joven intérprete. “Existen profesionales del maquillaje y caracterización que hacen que tengan un parecido relativo”, manifestó.

También, comparó el caso con el de Magdyel Ugaz, quien protagonizó en la década de los 2000 la exitosa serie sobre Dina Páucar. “Magdyel Ugaz no se parecía a Dina Páucar. Christian Domínguez no se parecía a Johnny Orosco. Entonces, de qué estamos hablando, ¿de piel?”, añadió en su discurso.

Deyvis Orosco defiende al actor de su serie

El cantante peruano de cumbia Deyvis Orosco contestó tajantemente a las críticas formuladas por la presentadora Magaly Medina, en relación con la apariencia física del actor Mario Cortijo y el legado artístico de su padre.

Deyvis Orosco respondió a Magaly Medina por llamarlo autóctono. La Noticia / Magaly TV La Firme

“Yo no tengo absolutamente nada que decir. Estoy orgulloso de ser peruano, soy un cholo power, bien orgulloso de serlo, un cholo power bien bueno”, sostuvo.

La conductora de ATV, durante la emisión de su programa, dejó fuertes palabras sobre el nuevo proyecto de Michelle Alexander. “¿Quién es ese chico? Creo que hicieron un mal casting. No sé, ¿cómo van a poner a ese chiquito tan guapo?”, dijo.

El denominado ‘Bomboncito’ de la cumbia expresó su comprensión ante el desconocimiento de Medina sobre su trayectoria musical y su vida personal, recalcando el respeto hacia su trabajo duro y su labor empresarial en los últimos años.

“Los que estamos en el medio tenemos que entender que se habla de todo el mundo, esto es parte de lo que nos toca”, manifestó.

Deyvis Orosco deja contundente mensaje a Magaly y se siente confiado del éxito de su serie. | Composición/Instagram/Difusión

El artista también respaldó a su esposa, frente a críticas por su apariencia física por parte de Magaly, expresando su amor y admiración, y resaltando la importancia de valorarse más allá de las opiniones ajenas.

“Mi esposa es una mujer increíble, es una madre increíble y solamente ella sabe por qué está así, que se me culpe a mí, es lo que toca, yo no tengo nada que ver”, señaló el artista.